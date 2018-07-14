Юрист: «Ни «Челси», ни сам Сарри не платили «Наполи» за разрыв контракта тренера»

Юрист нового главного тренера «Челси» Маурицио Сарри Фабио Гиотти заявил, что «Наполи» не получал компенсации за расторжение контракта специалиста.

«Мы все очень счастливы, несмотря на то, что это были самые длинные и сложные переговоры, которые я когда-либо видел. Я бы назвал их почти уникальными, но в то же время мы очень рады и удовлетворены достигнутой договоренностью.

Это расторжение по обоюдному согласию. Мы получали документы, слово за слово, всю ночь. Вчера днем СМИ сообщили, что мы нашли решение, но это было не так. Мы подписали документы сегодня утром. Это удовлетворило всех.

Никакой оплаты «Наполи» со стороны «Челси» не было. Сарри также не придется платить штраф за досрочное расторжение контракта с неаполитанцами», – сказал Гиотти.