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    Жирков: «Смолов извинился в раздевалке. Сказал, что команда не попала в полуфинал из-за него»

    Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал о том, как извинился за свой промах форвард Федор Смолов в серии послематчевых пенальти четвертьфинального матча чемпионата мира-2018 с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).

    – Смолов извинился перед командой после незабитого Хорватии пенальти и проигранной серии?

    – Да. В раздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Помню, сказал еще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал.

    Мы все поддержали человека, такое с каждым может случиться. Проигрывает не один игрок, а команда. В конце концов, он не побоялся ни с испанцами, ни с хорватами первым пойти к точке.

    – Первый пенальти действительно влияет на настроение остальных бьющих?

    – Думаю, да.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2018 08:29
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 11:09

      Да не забил и что теперь каждый день вспоминать об этом? Хорошо что Федя понял свою ошибку и извинился.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 13 июля 2018, 13:54

      Смолов - уровень чемпионата казахстана, Фернандес - уровень дворового футбола.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 13 июля 2018, 13:46

      Правилно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 13 июля 2018, 13:41

      Смолов:"Извините что не забил пенальти"
      Фернандес:"Да ты ска мазила хренов"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 13 июля 2018, 13:11

      с кем не бывает

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 13 июля 2018, 11:25

      со всеми могло случиться

      0
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      Рейтинг: +508

      triton004 13 июля 2018, 11:21

      И как давай они его п.издить,а потом Черчесов сопли размазал

      -1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 13 июля 2018, 11:08

      извинился - нашёл в себе силы,осознал...спеси может поубавится...забудем уже - хватит...

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 июля 2018, 10:47

      Смолова вообще не надо было выпускать....Это тренера ошибка, вернее он просто не прочувствовал это....Интуиция подвела...Дзюбу надо было до конца держать на поле...Да и Черышева тоже.....

      4
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 13 июля 2018, 10:13

      и так прыгнули выше головы...

      2
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