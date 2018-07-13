Жирков: «Смолов извинился в раздевалке. Сказал, что команда не попала в полуфинал из-за него»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал о том, как извинился за свой промах форвард Федор Смолов в серии послематчевых пенальти четвертьфинального матча чемпионата мира-2018 с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).

– Смолов извинился перед командой после незабитого Хорватии пенальти и проигранной серии?

– Да. В раздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Помню, сказал еще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал.

Мы все поддержали человека, такое с каждым может случиться. Проигрывает не один игрок, а команда. В конце концов, он не побоялся ни с испанцами, ни с хорватами первым пойти к точке.

– Первый пенальти действительно влияет на настроение остальных бьющих?

– Думаю, да.