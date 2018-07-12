В понедельник Роналду пройдет медосмотр в «Ювентусе»

не понял ! если он перешел то уже до трансфера он должен был сначала пройти медообследование ))))) все таки я восхищаюсь жорже мендешем ))) нормально он подогнал юве кристинку )))
В понедельник, 16 июля, форвард Криштиану Роналду пройдет медосмотр в «Ювентусе». Затем он поедет на первую пресс-конференцию на базу клуба.
Состоится ли презентация для болельщиков «Ювентуса» пока не сообщается. В 2009 году, когда Роналду перешел в «Реал» из «Манчестер Юнайтед», презентация прошла на стадионе «Сантьягу Бернабеу» и собрала около 90 тысяч человек.
Роналду будет получать 30 миллионов евро в год в Турине. Сумма трансфера – 112 миллионов евро.
«Ювентус» продает одну футболку Роналду в минуту