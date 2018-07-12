Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В понедельник Роналду пройдет медосмотр в «Ювентусе»

    В понедельник, 16 июля, форвард Криштиану Роналду пройдет медосмотр в «Ювентусе». Затем он поедет на первую пресс-конференцию на базу клуба.

    Состоится ли презентация для болельщиков «Ювентуса» пока не сообщается. В 2009 году, когда Роналду перешел в «Реал» из «Манчестер Юнайтед», презентация прошла на стадионе «Сантьягу Бернабеу» и собрала около 90 тысяч человек.

    Роналду будет получать 30 миллионов евро в год в Турине. Сумма трансфера – 112 миллионов евро.

    «Ювентус» продает одну футболку Роналду в минуту

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2018 19:25
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 12 июля 2018, 19:53

      не понял ! если он перешел то уже до трансфера он должен был сначала пройти медообследование ))))) все таки я восхищаюсь жорже мендешем ))) нормально он подогнал юве кристинку )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 > dinar7777dinar 12 июля 2018, 20:00

      Остап Бендер отдыхает.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11