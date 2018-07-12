Карикатурист показал, как футбол ищет себе новый дом после проигрыша англичан в полуфинале ЧМ-2018

Известный карикатурист Омар Момани создал рисунок, посвященный полуфиналу чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии и Англии (2:1 д.в.).

На картинке изображен автобус с хорватскими футболистами, который едет по дороге. На обочине в это время стоит футбольный мяч с чемоданом.

«Футбол ищет себе новый дом после того, как Хорватия выбила Англию», – написал Момани.

В финале ЧМ-2018 Хорватия встретится с Францией. Матч пройдет 15 июля в Москве. Англичане во встрече за третье место сыграют с Бельгией.