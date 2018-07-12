Карикатурист показал, как футбол ищет себе новый дом после проигрыша англичан в полуфинале ЧМ-2018

Читаю заголовок. Я ХУдЕЮ!!!. Куда это вылетела сборная Англии с чемпионата мира? А кто будет играть в субботу с бельгийцами за 3-е место? И вообще причем здесь Англия??? Мяч вместе с Кубком мира каждые четыре года меняет страну "временной прописки". В данный момент мяч с этой карикатуры "покидает" Германию, а не "уходит" от Англии. А родоначальница футбола Англия так и остается ею.
Известный карикатурист Омар Момани создал рисунок, посвященный полуфиналу чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии и Англии (2:1 д.в.).
На картинке изображен автобус с хорватскими футболистами, который едет по дороге. На обочине в это время стоит футбольный мяч с чемоданом.
«Футбол ищет себе новый дом после того, как Хорватия выбила Англию», – написал Момани.
В финале ЧМ-2018 Хорватия встретится с Францией. Матч пройдет 15 июля в Москве. Англичане во встрече за третье место сыграют с Бельгией.