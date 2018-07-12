Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карикатурист показал, как футбол ищет себе новый дом после проигрыша англичан в полуфинале ЧМ-2018

    Известный карикатурист Омар Момани создал рисунок, посвященный полуфиналу чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии и Англии (2:1 д.в.).

    На картинке изображен автобус с хорватскими футболистами, который едет по дороге. На обочине в это время стоит футбольный мяч с чемоданом.

    «Футбол ищет себе новый дом после того, как Хорватия выбила Англию», – написал Момани.

    В финале ЧМ-2018 Хорватия встретится с Францией. Матч пройдет 15 июля в Москве. Англичане во встрече за третье место сыграют с Бельгией.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2018 17:14
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 12 июля 2018, 18:42

      Читаю заголовок. Я ХУдЕЮ!!!. Куда это вылетела сборная Англии с чемпионата мира? А кто будет играть в субботу с бельгийцами за 3-е место? И вообще причем здесь Англия??? Мяч вместе с Кубком мира каждые четыре года меняет страну "временной прописки". В данный момент мяч с этой карикатуры "покидает" Германию, а не "уходит" от Англии. А родоначальница футбола Англия так и остается ею.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 12 июля 2018, 17:39

      сказка долгой не бывает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 12 июля 2018, 17:33

      Узнаю в автобусе Манджукича, Перишича и Модрича. Доедут до золота???...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 > DOCTOR PENALTY 12 июля 2018, 17:48

      Нет ,надеюсь им Лукаку и Азар подножку поставят )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > сапёр75 12 июля 2018, 17:57

      Каким образом???
      Бельгия за третье место играть будет, Хорватия - в финале.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 > Обер-КанцлерЪ 12 июля 2018, 18:02

      Точно ,прости меня грешнего,перепутал их с Гризманном и Мбаппе ,соори,)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 июля 2018, 17:21

      Веселечно...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11