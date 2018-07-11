Семак: «Матч с «Интером»? Разговаривали по телефону со Спаллетти, он предложил сыграть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, от кого исходила инициатива в проведении товарищеского матча против «Интера». Сыграть предложил главный тренер итальянцев.

«Игра с «Интером» состоится благодаря тому, что у меня есть номер Лучано Спалетти. Мы созванивались, с удовольствием общались, узнали друг у друга, как дела. Предложение сыграть пришло от него.

Хорошо, что получилось в организационном плане. Было очень непросто ввиду логистики: долго ждали подтверждения места из-за независящих от нас вещей. Конечно, рады тому, что соперник достаточно серьeзного уровня. Нам интересно будет сыграть», – сказал Семак.

Матч состоится 21 июля.