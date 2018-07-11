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    Семак: «Матч с «Интером»? Разговаривали по телефону со Спаллетти, он предложил сыграть»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, от кого исходила инициатива в проведении товарищеского матча против «Интера». Сыграть предложил главный тренер итальянцев.

    «Игра с «Интером» состоится благодаря тому, что у меня есть номер Лучано Спалетти. Мы созванивались, с удовольствием общались, узнали друг у друга, как дела. Предложение сыграть пришло от него.

    Хорошо, что получилось в организационном плане. Было очень непросто ввиду логистики: долго ждали подтверждения места из-за независящих от нас вещей. Конечно, рады тому, что соперник достаточно серьeзного уровня. Нам интересно будет сыграть», – сказал Семак.

    Матч состоится 21 июля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.07.2018 19:40
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 12 июля 2018, 11:59

      Семак созванивается со Спалетти, а Черчесов с Мудько,потому что он много футбола смотрит. Вот и весь наш футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 12 июля 2018, 00:10

      Эту игру стоит посмотреть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июля 2018, 00:09

      товарняк он и есть товарняк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июля 2018, 22:01

      Молодцы, на личном контакте можно многое решить. Игра с "Интером" будет интересна и полезна для сравнения.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 июля 2018, 20:53

      "..соперник достаточно серьeзного уровня. Нам интересно будет сыграть»

      Богданыч борзеет..Это хорошо.))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 11 июля 2018, 20:34

      Красота ! Позвони Муриньо...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      Борис РВ 11 июля 2018, 20:00

      Это будет интересно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 11 июля 2018, 19:43

      Стоящее предложение от Лучано.

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