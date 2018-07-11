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  • Семак: «Матч с «Интером»? Разговаривали по телефону со Спаллетти, он предложил сыграть»

Семак: «Матч с «Интером»? Разговаривали по телефону со Спаллетти, он предложил сыграть»

11 июля 2018, 19:40
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, от кого исходила инициатива в проведении товарищеского матча против «Интера». Сыграть предложил главный тренер итальянцев.

«Игра с «Интером» состоится благодаря тому, что у меня есть номер Лучано Спалетти. Мы созванивались, с удовольствием общались, узнали друг у друга, как дела. Предложение сыграть пришло от него.

Хорошо, что получилось в организационном плане. Было очень непросто ввиду логистики: долго ждали подтверждения места из-за независящих от нас вещей. Конечно, рады тому, что соперник достаточно серьeзного уровня. Нам интересно будет сыграть», – сказал Семак.

Матч состоится 21 июля.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Интер Зенит Спаллетти Лучано Семак Сергей
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1531327407
Стоящее предложение от Лучано.
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Борис РВ
1531328442
Это будет интересно
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Zubo
1531330444
Красота ! Позвони Муриньо...
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shinnik
1531331621
"..соперник достаточно серьeзного уровня. Нам интересно будет сыграть» Богданыч борзеет..Это хорошо.))
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Рубик Докоян
1531335672
Молодцы, на личном контакте можно многое решить. Игра с "Интером" будет интересна и полезна для сравнения.
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Garrincha58
1531343399
товарняк он и есть товарняк
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Mazai-NN
1531343455
Эту игру стоит посмотреть.
Ответить
val-berezko
1531385984
Семак созванивается со Спалетти, а Черчесов с Мудько,потому что он много футбола смотрит. Вот и весь наш футбол.
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