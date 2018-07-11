ФИФА предупредила сборную Хорватии за националистические баннеры фанатов-усташей

Усташи — хорватская фашистская ультраправая, националистическая, клерикальная организация. В их взглядах выделялись сербофобия. Усташами был организован геноцид сербов, были созданы многочисленные концлагеря. По разным оценкам, в ходе усташского геноцида погибло от 197 000 до 800 000 сербов, 30 000 евреев, 80 000 цыган.
Как информирует телеграм-канал «Мутко против», ФИФА вынесла официальное предупреждение сборной Хорватии за неприемлемые фанатские баннеры. Речь идет о растяжках, имевших место во время матча группового этапа чемпионата мира-2018 против Нигерии (2:0).
Баннеры носили националистический характер, а их инициаторами стали болельщики, относящиеся к последователям усташей.
Усташи – радикальная хорватская группировка, действовавшая в середине прошлого века и выступавшая за независимость Хорватии и распад Югославии.
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