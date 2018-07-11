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    ФИФА предупредила сборную Хорватии за националистические баннеры фанатов-усташей

    Как информирует телеграм-канал «Мутко против», ФИФА вынесла официальное предупреждение сборной Хорватии за неприемлемые фанатские баннеры. Речь идет о растяжках, имевших место во время матча группового этапа чемпионата мира-2018 против Нигерии (2:0).

    Баннеры носили националистический характер, а их инициаторами стали болельщики, относящиеся к последователям усташей.

    Усташи – радикальная хорватская группировка, действовавшая в середине прошлого века и выступавшая за независимость Хорватии и распад Югославии.

    Поболейте за Хорватию. Плевать на историю с Видой

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2018 19:21
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 12 июля 2018, 05:33

      Усташи — хорватская фашистская ультраправая, националистическая, клерикальная организация. В их взглядах выделялись сербофобия. Усташами был организован геноцид сербов, были созданы многочисленные концлагеря. По разным оценкам, в ходе усташского геноцида погибло от 197 000 до 800 000 сербов, 30 000 евреев, 80 000 цыган.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 11 июля 2018, 21:47

      Ласко как-то ФИФА к усташам, видам и прочим мразям. Исполнили бы что-то подобное наши, то к ним со всей пролетарской ненавистью.

      0
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 11 июля 2018, 20:40

      Забыли добавить, что усташи - гитлеровские подстилки, ответственные за геноцид сербов в времена Второй Мировой войны.

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      Рейтинг: +222

      Леший88 > _MATRIX_ 11 июля 2018, 23:34

      а сербские четники кто?

      -1
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > Леший88 12 июля 2018, 09:04

      У сербов тоже были свои предатели, но как исключение, а у хорватов коллаборационизм имел место системно и повально.

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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > Вот оно чё Михалыч 12 июля 2018, 09:05

      Специально для тебя-дегенерата: немцы - вражины, а эти - подстилки.

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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > Вот оно чё Михалыч 12 июля 2018, 11:36

      Потому что немцам, недоразвитый ты олигофрен, хватило мозгов не орать "сало уронили" и прочую ахинею в том же духе.
      Так что завали свое вякало, евнух недорезанный.

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      Рейтинг: +222

      Леший88 > _MATRIX_ 12 июля 2018, 13:26

      А почему "слава Украине" - это политика и "нельзя", а "слава России" - это нормально и можно? Чем тебя задевают два слова о чужой стране? Там что-то обидное про Россию? Хоть слово есть там в адрес русских или России? А если, например, "слава Белоруссии" ... - это тоже оскорбление для россиян или можно?

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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > Вот оно чё Михалыч 12 июля 2018, 14:43

      Завали пачку, либероидный выплевок :-)

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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > Леший88 12 июля 2018, 14:44

      А ты вспомни геополитическую ситуацию за последние 4 с лишним года и все поймешь. Это я тебе говорю на случай, если все это время ты пробыл в коме или анабиозе.

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      Леший88 > _MATRIX_ 12 июля 2018, 16:19

      Ну, допустим, пробыл я в коме и анабиозе 4 года... Какая же геополитическая ситуация сейчас? И почему я должен ненавидеть кого-то, кто славит чужую страну, которая к моему народу и ко мне лично не имеет никакого отношения?

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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > Леший88 12 июля 2018, 17:22

      Не имеет отношения??? О_0
      Т.е. антироссийский переворот в 2014-м, геноцид русских 2 мая в Одессе, а затем (и до сих пор) на Донбассе/Новороссии - значит, не имеет отношения к России, по-твоему? Или ты хочешь сказать, что это чмо хорватское тоже пробыло в коме последние 4 года? Ежу понятно, что в свете враждебных отношений между Россией и хохлостаном, его фраза после победы в серии пенальти над Российской сборной является провокацией в чистом виде. Но если ты не понимаешь столь очевидных вещей, то с тобой больше не о чем разговаривать.

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      Леший88 > _MATRIX_ 12 июля 2018, 19:19

      "антироссийский переворот в 2014-м" - почему события в чужих странах вызывают у тебя "антироссийскость"? Это бред. почему ты называешь кого-то чмом? В переписке оскорблять человека - удел слабого мамкиного сынка. И что такое "хохлостан" ? И о каком геноциде русских ты говоришь? События в чужих странах - это их дело. Представь, если бы в России, например, цыгане заявили, что отныне они требуют введения в школах образования на цыганском языке, а не на русском и вообще цыганский язык надо сделать государственным в России. Ты не против такого развития событий? В Украине украинский язык, в Латвии латышский, в Дании датский... Не вижу в этом никаких проблем. В чужой монастырь со своим уставом не ходят.

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      _MATRIX_ > Леший88 12 июля 2018, 21:24

      У меня нет слов... Я всякий космополитический бред читал, но ты превзошел их всех. Степень твоего невежества и инфантильности выше стратосферы. Даже комментировать не хочется.

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      _MATRIX_ > Вот оно чё Михалыч 14 июля 2018, 09:56

      На свое хлебальце посмотри, п.р.о.ш.м.а.н.д.о.в.к.а. сетевая.

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