ФИФА предупредила сборную Хорватии за националистические баннеры фанатов-усташей

Как информирует телеграм-канал «Мутко против», ФИФА вынесла официальное предупреждение сборной Хорватии за неприемлемые фанатские баннеры. Речь идет о растяжках, имевших место во время матча группового этапа чемпионата мира-2018 против Нигерии (2:0).

Баннеры носили националистический характер, а их инициаторами стали болельщики, относящиеся к последователям усташей.

Усташи – радикальная хорватская группировка, действовавшая в середине прошлого века и выступавшая за независимость Хорватии и распад Югославии.

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