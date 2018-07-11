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  • «Спартак» – самая популярная команда в Москве по результатам опроса в столичном метро

«Спартак» – самая популярная команда в Москве по результатам опроса в столичном метро

11 июля 2018, 16:46
33

В феврале 2018 года пассажиры московского метрополитена приняли участие в футбольном опросе.

При подключении к Wi-Fi в метро жителям столицы предлагалось назвать свою любимую команду. На им выбор давалось четыре варианта ответа – ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Также можно было воспользоваться кнопкой «Мой вариант» и назвать любую другую команду.

Всего проголосовали свыше 500 тысяч человек. Результаты голосования таковы: «Спартак» – 38,2; %ЦСКА – 34,5%, «Динамо» – 10,6%, «Локомотив» – 7,8%.

Свой вариант предложили 8,9 процентов опрошенных: «Зенит» (1,7%), «Барселона» (0,4%), «Анжи» (0,3%), «Реал» (0,3%), «Торпедо» (0,3%), «Ростов» (0,2%).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив ЦСКА Динамо Зенит Барселона Реал Анжи Торпедо Ростов
Комментарии (33)
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Евгений Агеев
1531317094
Никто не сомневался! )
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ilichkadr
1531317769
Самая популярная команда по результатам опроса в метро Санкт-Петербурга - Зенит. Вопрос, на кой сия инфа, если и так понятно, что в Москве и не только- самая популярная команда мясных !?
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Супервайзер
1531318955
ЦСКА набрал незаслуженно много голосов. Опять ВЦИОМ проводил?)
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Cobold
1531320376
Самая В ПОПУлярная... не спорю, так и есть.
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Мары
1531322071
По ВЦИОМу у нас за Зенит не помню сколько там лямов болеет, а по факту стадион заполнить не могут.Один город, одна команда.А Спартак даже за бугром всегда внушительный десант поддерживает.Я уж не говорю за Москву.
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SPACE TRUCKIN
1531322883
в регионах большинство всё же болеет за СПАРТАК,потом ЦСКА...всё как в Москве,только за Локо больше,чем за Динамо...
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Diesel133
1531322886
Это складывалось десятилетиями. Должно пройти немало лет, прежде чем ситуация изменится, если изменится вообще.
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zigbert
1531323406
У нас на работе из 4 человек -двое за Спартак и полтора за ЦСКА.
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OfaZavr
1531325139
ну так кто бы сомневался (не в обиду другим командам и их болельщикам). это давно ясно даже без опросов
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GoldPlayFIFARus9
1531333906
Ну хоть где-то Спартак первый))). Хоть в Москве набрали 38%,по регионам совсем печалька
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