«Спартак» – самая популярная команда в Москве по результатам опроса в столичном метро

В феврале 2018 года пассажиры московского метрополитена приняли участие в футбольном опросе.

При подключении к Wi-Fi в метро жителям столицы предлагалось назвать свою любимую команду. На им выбор давалось четыре варианта ответа – ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Также можно было воспользоваться кнопкой «Мой вариант» и назвать любую другую команду.

Всего проголосовали свыше 500 тысяч человек. Результаты голосования таковы: «Спартак» – 38,2; %ЦСКА – 34,5%, «Динамо» – 10,6%, «Локомотив» – 7,8%.

Свой вариант предложили 8,9 процентов опрошенных: «Зенит» (1,7%), «Барселона» (0,4%), «Анжи» (0,3%), «Реал» (0,3%), «Торпедо» (0,3%), «Ростов» (0,2%).