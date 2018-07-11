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    «Спартак» – самая популярная команда в Москве по результатам опроса в столичном метро

    В феврале 2018 года пассажиры московского метрополитена приняли участие в футбольном опросе.

    При подключении к Wi-Fi в метро жителям столицы предлагалось назвать свою любимую команду. На им выбор давалось четыре варианта ответа – ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Также можно было воспользоваться кнопкой «Мой вариант» и назвать любую другую команду.

    Всего проголосовали свыше 500 тысяч человек. Результаты голосования таковы: «Спартак» – 38,2; %ЦСКА – 34,5%, «Динамо» – 10,6%, «Локомотив» – 7,8%.

    Свой вариант предложили 8,9 процентов опрошенных: «Зенит» (1,7%), «Барселона» (0,4%), «Анжи» (0,3%), «Реал» (0,3%), «Торпедо» (0,3%), «Ростов» (0,2%).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2018 16:46
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +115

      яцык 13 июля 2018, 12:42

      самая популярная по опросу в столичном туалете

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 12 июля 2018, 21:58

      В итогах этого опроса надо учитывать то, что опрашивали далеко не только болельщиков, но и простых футбольных "пофигистов", которые и называли "Спартак", т.к. его название звучит из каждой дырки и намного чаще, чем названия других клубов.

      0
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      Рейтинг: +80

      СК 12 июля 2018, 16:23

      - Мальчик, за кого ты болеешь?
      - За Спартак!
      - А как тебя зовут?
      - .... за Спартак!
      - А сколько тебе лет?
      - .......... за Спартак!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 11 июля 2018, 21:52

      Просто болельщики Локо на метро не ездят)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 11 июля 2018, 21:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну хоть где-то Спартак первый))).
      Хоть в Москве набрали 38%,по регионам совсем печалька

      -4
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      ...
      Рейтинг: +108

      Kbp. V > GoldPlayFIFARus9 11 июля 2018, 22:54

      З-Зависть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 11 июля 2018, 19:16

      Глупо было об этом спрашивать в Москве....Вы в Краснодаре спросите или в Питере...Там 90 % за своих проголосуют...А вот если дать проголосовать в Омске или например в Ставрополе, где нет команд РФПЛ, вот тогда и поймете, какая команда у нас народная....

      3
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > zico2205 11 июля 2018, 20:14

      Тюмень за Спартак! Ездил на выезд в Екатеринбург, там большая часть стадиона, даже местные - за Спартак ) Так что не надо тут

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > turist82 11 июля 2018, 20:20

      Это ты за Спартак....И не надо тут сопли разводить....Ты большую часть народа услышал ??? Нельзя ничего говорить за других....Сейчас зенитовцы начнут под свою дудку нагибать- мол их команда самая народная....За себя- отвечай, за других- не лезь...

      2
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > zico2205 11 июля 2018, 22:20

      за Спартак болеет большая часть России - это факт. Зенит занимает первое место в опросах непонятным образом, всякие опросы непонятные устраивают якобы по всей России, а большинство опрошенных наверняка из Питера.

      3
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      Рейтинг: +3843

      BP > zico2205 11 июля 2018, 22:32

      ага. Только когда Спартак играет в Краснодаре, весь город красно-белый и на стадионе также.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июля 2018, 19:05

      ну так кто бы сомневался (не в обиду другим командам и их болельщикам). это давно ясно даже без опросов

      6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 18:36

      У нас на работе из 4 человек -двое за Спартак и полтора за ЦСКА.

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      Рейтинг: +4681

      Викос 11 июля 2018, 18:35

      факт.

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      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 11 июля 2018, 18:28

      Это складывалось десятилетиями. Должно пройти немало лет, прежде чем ситуация изменится, если изменится вообще.

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