Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игроки сборной России на ЧМ-2018 могут получить звания заслуженных мастеров спорта

Игроки сборной России на ЧМ-2018 могут получить звания заслуженных мастеров спорта

11 июля 2018, 14:43
56

Футболисты и тренеры сборной России, участвовавшие в чемпионате мира-2018, могут быть удостоены званий заслуженных мастеров и тренеров РФ. Об этом стало известно по итогам вчерашнего заседания бюро исполкома РФС.

«Во вторник, 10 июля, в Москве состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято решение ходатайствовать перед министерством спорта Российской Федерации о присвоении почетного спортивного звания «заслуженный мастер спорта России» игрокам и «заслуженный тренер России» тренерам национальной мужской сборной команды России по футболу – участникам чемпионата мира по футболу 2018 года», – говорится на официальном сайте РФС.

На ЧМ-2018 россияне дошли до четвертьфинала, где уступили по пенальти Хорватии (2:2, 3:4).

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия
Комментарии (56)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
T_REX
1531310185
Особенно Смольников и Смолов заслужили, да и все остальные кто дрочил в запасе, по мне заслужили только Акинфеев, Марио, Игнашевич, Кутепов, Газинский, Зобнин, Кузя, Дзюбиньо, Дзага, Самедов, Черышев и Головин
Ответить
Zenmaster
1531312180
Нужно дать -- ТОЛЬКО НЕ ВСЕМ -- ТЕМ КОМУ ПО ИГРЕ И ЗА ИГРУ ПОЛАГАЕТСЯ !!! Простите Смольникову , Смолову , Миранчукам и всей СКАМЕЙКЕ -- ЗА ЧТО ????????????
Ответить
Mazzola
1531313211
Валерий Поркуян, забивший на ЧМ 1966 в финальном турнире 4 гола, и Игорь Численко, отличившийся там же, один из лучших напов СССР, серебряный призёр ЧЕ 1964, получили звания ЗМС только в 1991 году перед распадом СССР. А тут за ничью с испанцами давать ЗМС? О времена, о нравы! Героев ещё присвойте...
Ответить
SPACE TRUCKIN
1531315206
если б в финал попали или,боюсь представить,стали чемпионами мира,то Героев России дали бы? Парни делают свою работу за деньги - им нафиг этот змс не упирался.Раньше это было престижно и прибавка к пенсии.А то ещё вымпелы дайте"Ударник коммунистического труда".Сейчас деньги и запросы другие...
Ответить
SinyaaPyll
1531315863
"...ужель у вас такой обычай - богов творить из пустоты?!"
Ответить
neveldomha
1531316407
За победу над Испанией по пенальти звание дать. Ну а за проигрыш хорватам можно сразу звания лишить. А за проигрыш Уругваю можно вообще эту тему не поднимать.
Ответить
a-rakhmatov
1531317016
Разумно дать отличившимся игрокам Акинфееву, Головину, Черешеву и Дзюбе.
Ответить
rizonator
1531317145
Звание заслуженного мастера спорта за выход в четверть финал???? Что за ********. Как минимум за призовое место должны давать такие вещи. Какого хера тогда я ещё не генерал???
Ответить
Project Бабангида
1531318648
думаю заслужили! вот только смолову - заслуженного пижона, надо вручать
Ответить
zigbert
1531319595
Результат выступления сборной на ЧМ можно назвать хорошим, но есть положение о звании заслуженных мастеров спорта РФ , по которому игроки сборной России пока не могут получить это звание.
Ответить
Главные новости
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
3
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
2
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
3
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
3
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+