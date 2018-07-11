Игроки сборной России на ЧМ-2018 могут получить звания заслуженных мастеров спорта

Футболисты и тренеры сборной России, участвовавшие в чемпионате мира-2018, могут быть удостоены званий заслуженных мастеров и тренеров РФ. Об этом стало известно по итогам вчерашнего заседания бюро исполкома РФС.

«Во вторник, 10 июля, в Москве состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято решение ходатайствовать перед министерством спорта Российской Федерации о присвоении почетного спортивного звания «заслуженный мастер спорта России» игрокам и «заслуженный тренер России» тренерам национальной мужской сборной команды России по футболу – участникам чемпионата мира по футболу 2018 года», – говорится на официальном сайте РФС.

На ЧМ-2018 россияне дошли до четвертьфинала, где уступили по пенальти Хорватии (2:2, 3:4).