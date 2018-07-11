Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игроки сборной России на ЧМ-2018 могут получить звания заслуженных мастеров спорта

    Футболисты и тренеры сборной России, участвовавшие в чемпионате мира-2018, могут быть удостоены званий заслуженных мастеров и тренеров РФ. Об этом стало известно по итогам вчерашнего заседания бюро исполкома РФС.

    «Во вторник, 10 июля, в Москве состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято решение ходатайствовать перед министерством спорта Российской Федерации о присвоении почетного спортивного звания «заслуженный мастер спорта России» игрокам и «заслуженный тренер России» тренерам национальной мужской сборной команды России по футболу – участникам чемпионата мира по футболу 2018 года», – говорится на официальном сайте РФС.

    На ЧМ-2018 россияне дошли до четвертьфинала, где уступили по пенальти Хорватии (2:2, 3:4).

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2018 14:43
    Рекомендуем
    Комментарии56
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 12 июля 2018, 01:47

      А Мудко дать Героя России,хотя и так уже обесценилось это звание , когда его получают такие как Кадыров , Сердюков и Кириенко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 11 июля 2018, 21:13

      Ладно бы вышли в 1/2 финала и боролись за золото или бронзу. И то международный турнир выиграли из этого состава, если не ошибаюсь , только трое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 11 июля 2018, 19:10

      У нас из всего делают идеализацию. Ну отыграли на неплохом уровне,деваться больше некуда, от всей страны пиз...й словесных огребли решили побегать, ну плюс везение. Дак давайте мы еще 20 лет вообще выходить на плей офф ЧМ не будем и потом будем звания раздавать только за то что в групповой этап попали. Пусть бьются на следующем, в финале будут как обещали, вот там и плюшки раздавайте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      nik33 11 июля 2018, 18:20

      А если ещё и за подписью Министра-так они ещё и Ветерана труда к пенсии получат.Я 37 лет на ж.д. путях отработал и Ветерана пока не светит а им то за что? Поэтому мы и ненавидим Московский локомотив.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      nik33 11 июля 2018, 18:16

      Это за какие заслуги?Не жирновато ли? И так бабла отгребут немерено.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +695

      fan-man 11 июля 2018, 17:58

      Это за какие нафиг заслуги??? Попали в тройку - ради бога, а так... Скоро за 14 место в РФПЛ будут мастеров спорта раздавать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 11 июля 2018, 17:35

      ЗМС - атавизм советских времен.
      Тогда была другая власть,система работала :3,2,1, юношеские разряды,потом шли З,2,1 взрослые разряды,затем КМС ,затем еще выше КМСМК,
      и напоследок ЗМС. Как высшее признание твоих спортивных заслуг.
      Сегодня же все заменяют - деньги ...Как никак рынок. Премии,бонусы....
      Тогда денег не платили ,но могли машинку подбросить,а то и квартирку.
      ps Так что ,если возвращать звания,то так ,чтобы ВСЯ СИСТЕМА работала !
      От юношеских разрядов до ЗМС....а так это смешно ,совсистемы нет ,а дело живет))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 17:33

      Результат выступления сборной на ЧМ можно назвать хорошим, но есть положение о звании заслуженных мастеров спорта РФ , по которому игроки сборной России пока не могут получить это звание.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 11 июля 2018, 17:40

      Привет, мы как сговорились....вечно вместе))))
      Об этой теме....
      на разных языках ,но по сути - об одном и том же.....
      В капитализме ,ни в одной стране нет ничего подобного ....
      Хотите ...поставьте бюст каждому на родине...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert > alex1951 11 июля 2018, 18:25

      Привет. У нас и капитализм то не настоящий.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 11 июля 2018, 18:47

      Посмеялсо....)))
      Тут ,старина ,похоже дело в другом....
      Баблом уже размахивать становится все тяжелеее,вот и вспомнили.....
      А может ограничиться фоткой на Доске Почета ?
      Как считаешь ? Всё бюджетней))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert > alex1951 11 июля 2018, 18:57

      Можно фоткой а можно и просто грамоту вручить.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 11 июля 2018, 19:05

      нууу.лаадно.....))))
      а теперь представь лица наших лауретов (во время вручения)
      ...я под это дело не подписываюсь )))....хошь ,иди ты, за паровоза))))!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert > alex1951 11 июля 2018, 19:15

      Я думаю они отнесутся с пониманием если будет подпись условного Мутко.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 11 июля 2018, 19:45

      и с условным баблом.....
      короче ,добили мы их....
      нелегкий вид спорта)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 11 июля 2018, 17:21

      Тем кто ни разу не выходил типа Габулова, наверное слишком жирно будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 11 июля 2018, 17:17

      думаю заслужили! вот только смолову - заслуженного пижона, надо вручать

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11