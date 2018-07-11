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    Далич: «Если Хорватия станет чемпионом мира, то все не будут работать нескольких дней»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич уверен, что его команда заслужила места в полуфинале чемпионата мира-2018.

    «Через 20 лет мы вернулись туда, где и есть наше место. Я уверен, мы этого заслужили.

    Не могу представить, что будет, если Хорватия станет чемпионом мира. Вероятно, все не будут работать нескольких дней», – заявил Далич.

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия пройдет в среду, 11 июля в столичных «Лужниках» в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Единственный игрок РФПЛ в полуфинале ЧМ-2018

    Источник: ФИФА

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    11.07.2018 07:41
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 11 июля 2018, 13:08

      Ставлю на то, что будете пахать как кони всю жизнь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 11 июля 2018, 12:57

      да сказал бы честно запойно забухают!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 июля 2018, 12:21

      не в этом году

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 11 июля 2018, 11:40

      Майдан устройте!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 11 июля 2018, 09:04

      Да и мерзко орнули про украину,черти!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > Mirak92 11 июля 2018, 12:49

      из-за 2-х кретинов Вся сборная Говно стала?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 11 июля 2018, 09:03

      Не пройдете Англию!

      -1
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