Далич: «Если Хорватия станет чемпионом мира, то все не будут работать нескольких дней»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич уверен, что его команда заслужила места в полуфинале чемпионата мира-2018.

«Через 20 лет мы вернулись туда, где и есть наше место. Я уверен, мы этого заслужили.

Не могу представить, что будет, если Хорватия станет чемпионом мира. Вероятно, все не будут работать нескольких дней», – заявил Далич.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия пройдет в среду, 11 июля в столичных «Лужниках» в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Единственный игрок РФПЛ в полуфинале ЧМ-2018