Кутепов: «Перед ЧМ мало кто мог предположить, что мы пройдем так далеко»

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал, что остался доволен выступлением команды на домашнем чемпионате мира-2018.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия завершился со счетом 2:2 (3:4 по пенальти).

– Какие эмоции испытываете от выступления на чемпионате мира?

– Остановились в шаге, всего в одном ударе от полуфинала. В целом, конечно, я доволен тем, как сложился для сборной России домашний чемпионат мира. Я говорил до его начала, что у нас все будет хорошо, но вряд ли в тот момент кто-то мог предположить, что мы пройдем так далеко, обыграем команду Испании и будем переживать из-за невыхода в полуфинал.

– Сборная Хорватии вас чем-то удивила?

– Хорошая команда. Есть много звезд, которые играют в топ-клубах Европы. Против таких мастеров всегда очень сложно играть. Но результат определился лишь в серии пенальти. Мы доказали, что против них можно играть.

– Почему вы не стали бить пенальти в послематчевой серии? Было желание подойти к мячу?

– У меня было небольшое повреждение голеностопа, полученное в первом тайме. Только на следующий день мог поехать на рентген и понять, есть перелом или нет. Поэтому в серии пенальти я был совсем не помощник команде.