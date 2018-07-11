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  • Кутепов: «Перед ЧМ мало кто мог предположить, что мы пройдем так далеко»

Кутепов: «Перед ЧМ мало кто мог предположить, что мы пройдем так далеко»

11 июля 2018, 06:31
4

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал, что остался доволен выступлением команды на домашнем чемпионате мира-2018.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия завершился со счетом 2:2 (3:4 по пенальти).

– Какие эмоции испытываете от выступления на чемпионате мира?

– Остановились в шаге, всего в одном ударе от полуфинала. В целом, конечно, я доволен тем, как сложился для сборной России домашний чемпионат мира. Я говорил до его начала, что у нас все будет хорошо, но вряд ли в тот момент кто-то мог предположить, что мы пройдем так далеко, обыграем команду Испании и будем переживать из-за невыхода в полуфинал.

– Сборная Хорватии вас чем-то удивила?

– Хорошая команда. Есть много звезд, которые играют в топ-клубах Европы. Против таких мастеров всегда очень сложно играть. Но результат определился лишь в серии пенальти. Мы доказали, что против них можно играть.

– Почему вы не стали бить пенальти в послематчевой серии? Было желание подойти к мячу?

– У меня было небольшое повреждение голеностопа, полученное в первом тайме. Только на следующий день мог поехать на рентген и понять, есть перелом или нет. Поэтому в серии пенальти я был совсем не помощник команде.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Хорватия Испания Кутепов Илья
Комментарии (4)
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спанчес
1531280018
смолов:"зачем забивать пенальти, победить в серии пенальти -значит ещё обречь себя на две изнурительные игры по жаре, а так хочется пивка попить и новую наколку сделать"
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Рубик Докоян
1531282192
Это лучше, когда от команды ничего не ждёшь, хорошо, если выйдет из группы. А она доказывает, что может добиться большего. А вот фавориты ЧМ Германия, Аргентина, Испания, Португалия своих болельщиков разочаровали, рано покинув чемпионат.
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val-berezko
1531289181
Даже трудно оценить наше выступление,но турнирная сетка говорит сама за себя. Впереди чемпионат России,отбор на Евро-посмотрим,оправдается ли эйфория. Хотелось бы.
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amazonaws
1531311425
Наша ВЕРА, мощная ПОДДЕРЖКА родных стен, футбольное ЧУДО и везение, помогли сборной России успешно выйти из группы, не ярко, но ВЫИГРАТЬ у испанцев, показали характер в игре с хорватами! Сборная России, при всех "ЗА" и "ПРОТИВ", выступила ДОСТОЙНО и показала максимально возможный результат, на который она способна в настоящее время. Я желал победы только сборной России и никому больше. Наша сборная ОЧЕНЬ нуждалась нашей в поддержке и мы изо всех сил, все россияне, как могли оказывали эту ПОДДЕРЖКУ. Сколько много сделано и построено у нас в России, чтобы на ВЫСШЕМ уровне провести мировой чемпионат по футболу. Наша сборная не должна была всё это ПЕРЕЧЕРКНУТЬ безобразной игрой! Мы поддерживали нашу сборную и ВЕРИЛИ, потому что она наша - РОССИЙСКАЯ! Мы её любим такой, какая она есть. Мы ВОСХИЩАЕМСЯ и радуемся этому большому УСПЕХУ сборной России! Наша сборная, наши болельщики, все организаторы чемпионата его по ПРАВУ заслужили! Ура! Наша сборная оправдала все наши ожидания и смогла так высоко подняться на чемпионате. Многие сошли, а наши вошли в восьмёрку СИЛЬНЕЙШИХ! Все МОЛОДЦЫ! Надо теперь закрепить успех, проанализировать ошибки, усовершенствовать методику подготовки сборной России с УПОРОМ на технику владения мячом и тактику ведения атакующих действий! У нашей сборной не было шансов выступить ЛУЧШЕ! Очень хромает уровень и организация тренировочного процесса. Наперекор всему и вопреки ВСЯ, игроки нашей сборной сумели ПЕРЕЛОМИТЬ ситуацию! Время тренировок надо удлинить и улучшить качество тренировочного процесса. На одной черчесовской голой физике и "автобусе" далеко не уедешь. Надо выстраивать атакующую игру сборной, НАПИРАТЬ на технику владения мячом и распасовки. Черчесову надо много и упорно работать и НЕ ЛЕНИТЬСЯ!!!
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