Кутепов: «Перед ЧМ мало кто мог предположить, что мы пройдем так далеко»

Наша ВЕРА, мощная ПОДДЕРЖКА родных стен, футбольное ЧУДО и везение, помогли сборной России успешно выйти из группы, не ярко, но ВЫИГРАТЬ у испанцев, показали характер в игре с хорватами!
Сборная России, при всех "ЗА" и "ПРОТИВ", выступила ДОСТОЙНО и показала максимально возможный результат, на который она способна в настоящее время.
Я желал победы только сборной России и никому больше.
Наша сборная ОЧЕНЬ нуждалась нашей в поддержке и мы изо всех сил, все россияне, как могли оказывали эту ПОДДЕРЖКУ.
Сколько много сделано и построено у нас в России, чтобы на ВЫСШЕМ уровне провести мировой чемпионат по футболу.
Наша сборная не должна была всё это ПЕРЕЧЕРКНУТЬ безобразной игрой!
Мы поддерживали нашу сборную и ВЕРИЛИ, потому что она наша - РОССИЙСКАЯ!
Мы её любим такой, какая она есть.
Мы ВОСХИЩАЕМСЯ и радуемся этому большому УСПЕХУ сборной России!
Наша сборная, наши болельщики, все организаторы чемпионата его по ПРАВУ заслужили! Ура!
Наша сборная оправдала все наши ожидания и смогла так высоко подняться на чемпионате.
Многие сошли, а наши вошли в восьмёрку СИЛЬНЕЙШИХ!
Все МОЛОДЦЫ!
Надо теперь закрепить успех, проанализировать ошибки, усовершенствовать методику подготовки сборной России с УПОРОМ на технику владения мячом и тактику ведения атакующих действий!
У нашей сборной не было шансов выступить ЛУЧШЕ!
Очень хромает уровень и организация тренировочного процесса.
Наперекор всему и вопреки ВСЯ, игроки нашей сборной сумели ПЕРЕЛОМИТЬ ситуацию!
Время тренировок надо удлинить и улучшить качество тренировочного процесса.
На одной черчесовской голой физике и "автобусе" далеко не уедешь.
Надо выстраивать атакующую игру сборной, НАПИРАТЬ на технику владения мячом и распасовки.
Черчесову надо много и упорно работать и НЕ ЛЕНИТЬСЯ!!!
Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал, что остался доволен выступлением команды на домашнем чемпионате мира-2018.
Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия завершился со счетом 2:2 (3:4 по пенальти).
– Какие эмоции испытываете от выступления на чемпионате мира?
– Остановились в шаге, всего в одном ударе от полуфинала. В целом, конечно, я доволен тем, как сложился для сборной России домашний чемпионат мира. Я говорил до его начала, что у нас все будет хорошо, но вряд ли в тот момент кто-то мог предположить, что мы пройдем так далеко, обыграем команду Испании и будем переживать из-за невыхода в полуфинал.
– Сборная Хорватии вас чем-то удивила?
– Хорошая команда. Есть много звезд, которые играют в топ-клубах Европы. Против таких мастеров всегда очень сложно играть. Но результат определился лишь в серии пенальти. Мы доказали, что против них можно играть.
– Почему вы не стали бить пенальти в послематчевой серии? Было желание подойти к мячу?
– У меня было небольшое повреждение голеностопа, полученное в первом тайме. Только на следующий день мог поехать на рентген и понять, есть перелом или нет. Поэтому в серии пенальти я был совсем не помощник команде.