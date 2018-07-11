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    Кутепов: «Перед ЧМ мало кто мог предположить, что мы пройдем так далеко»

    Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал, что остался доволен выступлением команды на домашнем чемпионате мира-2018.

    Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия завершился со счетом 2:2 (3:4 по пенальти).

    – Какие эмоции испытываете от выступления на чемпионате мира?

    – Остановились в шаге, всего в одном ударе от полуфинала. В целом, конечно, я доволен тем, как сложился для сборной России домашний чемпионат мира. Я говорил до его начала, что у нас все будет хорошо, но вряд ли в тот момент кто-то мог предположить, что мы пройдем так далеко, обыграем команду Испании и будем переживать из-за невыхода в полуфинал.

    – Сборная Хорватии вас чем-то удивила?

    – Хорошая команда. Есть много звезд, которые играют в топ-клубах Европы. Против таких мастеров всегда очень сложно играть. Но результат определился лишь в серии пенальти. Мы доказали, что против них можно играть.

    – Почему вы не стали бить пенальти в послематчевой серии? Было желание подойти к мячу?

    – У меня было небольшое повреждение голеностопа, полученное в первом тайме. Только на следующий день мог поехать на рентген и понять, есть перелом или нет. Поэтому в серии пенальти я был совсем не помощник команде.

    Источник: Известия

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    11.07.2018 06:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 11 июля 2018, 15:17

      Наша ВЕРА, мощная ПОДДЕРЖКА родных стен, футбольное ЧУДО и везение, помогли сборной России успешно выйти из группы, не ярко, но ВЫИГРАТЬ у испанцев, показали характер в игре с хорватами!
      Сборная России, при всех "ЗА" и "ПРОТИВ", выступила ДОСТОЙНО и показала максимально возможный результат, на который она способна в настоящее время.

      Я желал победы только сборной России и никому больше.
      Наша сборная ОЧЕНЬ нуждалась нашей в поддержке и мы изо всех сил, все россияне, как могли оказывали эту ПОДДЕРЖКУ.

      Сколько много сделано и построено у нас в России, чтобы на ВЫСШЕМ уровне провести мировой чемпионат по футболу.
      Наша сборная не должна была всё это ПЕРЕЧЕРКНУТЬ безобразной игрой!

      Мы поддерживали нашу сборную и ВЕРИЛИ, потому что она наша - РОССИЙСКАЯ!
      Мы её любим такой, какая она есть.

      Мы ВОСХИЩАЕМСЯ и радуемся этому большому УСПЕХУ сборной России!
      Наша сборная, наши болельщики, все организаторы чемпионата его по ПРАВУ заслужили! Ура!

      Наша сборная оправдала все наши ожидания и смогла так высоко подняться на чемпионате.
      Многие сошли, а наши вошли в восьмёрку СИЛЬНЕЙШИХ!
      Все МОЛОДЦЫ!
      Надо теперь закрепить успех, проанализировать ошибки, усовершенствовать методику подготовки сборной России с УПОРОМ на технику владения мячом и тактику ведения атакующих действий!

      У нашей сборной не было шансов выступить ЛУЧШЕ!
      Очень хромает уровень и организация тренировочного процесса.
      Наперекор всему и вопреки ВСЯ, игроки нашей сборной сумели ПЕРЕЛОМИТЬ ситуацию!
      Время тренировок надо удлинить и улучшить качество тренировочного процесса.
      На одной черчесовской голой физике и "автобусе" далеко не уедешь.
      Надо выстраивать атакующую игру сборной, НАПИРАТЬ на технику владения мячом и распасовки.
      Черчесову надо много и упорно работать и НЕ ЛЕНИТЬСЯ!!!

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 11 июля 2018, 09:06

      Даже трудно оценить наше выступление,но турнирная сетка говорит сама за себя. Впереди чемпионат России,отбор на Евро-посмотрим,оправдается ли эйфория. Хотелось бы.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июля 2018, 07:09

      Это лучше, когда от команды ничего не ждёшь, хорошо, если выйдет из группы. А она доказывает, что может добиться большего. А вот фавориты ЧМ Германия, Аргентина, Испания, Португалия своих болельщиков разочаровали, рано покинув чемпионат.

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      Рейтинг: +915

      спанчес 11 июля 2018, 06:33

      смолов:"зачем забивать пенальти, победить в серии пенальти -значит ещё обречь себя на две изнурительные игры по жаре, а так хочется пивка попить и новую наколку сделать"

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