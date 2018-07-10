Украинские болельщики атаковали страницу ФИФА в фейсбуке, оставив за сутки более 150 тысяч негативных отзывов

Рейтинг страницы ФИФА в фейсбуке (Запрещенная в России экстремистская организация по решению суда от 21 марта 2022 года) упал до одной звезды из пяти возможных после волны негативных комментариев, оставленных украинскими болельщиками.

За последние сутки пользователи из Украины написали на странице ФИФА более 150 тысяч отрицательных отзывов, сообщает unian.info. Причиной этому стало решение ФИФА оштрафовать экс-полузащитника сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за фразу «Слава Украине».

После победы хорватов над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в четвертьфинале ЧМ-2018 Вукоевич и защитник сборной Домагой Вида записали видео, на котором произносят фразу «Слава Украине». В результате Хорватский футбольный союз исключил Вукоевича из состава делегации национальной команды на чемпионате мира, а ФИФА наложила на него денежный штраф. Вида отделался лишь предупреждением.