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    Украинские болельщики атаковали страницу ФИФА в фейсбуке, оставив за сутки более 150 тысяч негативных отзывов

    Рейтинг страницы ФИФА в фейсбуке (Запрещенная в России экстремистская организация по решению суда от 21 марта 2022 года) упал до одной звезды из пяти возможных после волны негативных комментариев, оставленных украинскими болельщиками.

    За последние сутки пользователи из Украины написали на странице ФИФА более 150 тысяч отрицательных отзывов, сообщает unian.info. Причиной этому стало решение ФИФА оштрафовать экс-полузащитника сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за фразу «Слава Украине».

    После победы хорватов над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в четвертьфинале ЧМ-2018 Вукоевич и защитник сборной Домагой Вида записали видео, на котором произносят фразу «Слава Украине». В результате Хорватский футбольный союз исключил Вукоевича из состава делегации национальной команды на чемпионате мира, а ФИФА наложила на него денежный штраф. Вида отделался лишь предупреждением.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2018 17:19
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 10 июля 2018, 19:43

      Тот самый случай, когда насрать на эту атаку.

      2
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      Рейтинг: +2251

      kvm 10 июля 2018, 19:21

      и эти орки, наматывая сопли на кулак просятся в Европу

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 июля 2018, 19:10

      Интересно всё-таки... Какое оскорбление для россиян есть в лозунге :"Слава Украине!"??? Может в лозунге "Слава России" оно тоже есть???

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > la verdad 10 июля 2018, 19:38

      читай историю ВОВ галичина СС И ВСЁ ТАКОЕ ТОГДА ПОЙМЁШЬ

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Вот оно чё Михалыч 10 июля 2018, 20:51

      не тебе меня учить я и про власовцев знаю и ни какой там георгиевской ленточки и не было в то время твой косяк это раз а во вторых тут тема про сраину ведётся усёк

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Вот оно чё Михалыч 10 июля 2018, 21:09

      ух ты да ты умный ну прямо горшок набитый аж через край информация льётся. Не занимайся тупостью

      2
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      Рейтинг: +52

      dima_s_urala > Полная Канистра 10 июля 2018, 21:40

      Полная Канистра Самогона, а ты по какой литературе историю изучаешь?))) Дай ссылки... хотя бы названия)))) Тот же вопрос и просьба КриРо Михалычу.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > dima_s_urala 10 июля 2018, 22:34

      видно ты здесь с урала новенький да глупый оказывается это тебе не литература а история тоже мне ку ку

      1
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      Рейтинг: +33

      sEleCt 85 > Вот оно чё Михалыч 10 июля 2018, 22:50

      олень ты!!! почитай предисторию!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Полная Канистра 10 июля 2018, 23:25

      Ты то здесь самый умный!!! Среди второклассников и второгодников :)) Знаток учебника истории для четвёртого класса :))) Канистра полная знаний:))) Жидких и коричневых :)))

      3
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      Рейтинг: +52

      dima_s_urala > Полная Канистра 11 июля 2018, 10:53

      Пусть я новенький и глупый, суть дела не меняет, из каких источников черпаешь исторические знания?

      0
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      Рейтинг: +101

      nefar1on 10 июля 2018, 19:02

      футбольные новости будут?

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 10 июля 2018, 18:28

      Ну вот. А говорят про "русских хакеров".

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > мы_не_рабы 10 июля 2018, 18:37

      Это официальные отзывы. Ты можешь сделать тоже самое

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 июля 2018, 18:27

      Статья 282 Уголовного кодекса РФ (разжигание межнациональной розни)

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kadim 11 июля 2018, 17:14

      Для этого и написана)))

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      Рейтинг: +6913

      батог 10 июля 2018, 17:58

      Ну пусть теперь и ФИФА почерпает полной ложкой!!!!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 июля 2018, 17:46

      ну кто же сомневался в этих СЕРУНАХ они везде гадят и не убирают за собой

      16
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Полная Канистра 10 июля 2018, 18:32

      Ну так это ж естественно, тот кто гадит везде, никогда за собой не убирает. И это, к сожалению, касается не только инета.
      Каждый раз, совершая лесные прогулки за грибами, в этом убеждаюсь.

      1
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 10 июля 2018, 17:39

      Украина хорошо ассоцируется с геморроем. Пусть Гейропа терпит её.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 июля 2018, 17:35

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