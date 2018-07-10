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  • Украинские болельщики атаковали страницу ФИФА в фейсбуке, оставив за сутки более 150 тысяч негативных отзывов

Украинские болельщики атаковали страницу ФИФА в фейсбуке, оставив за сутки более 150 тысяч негативных отзывов

10 июля 2018, 17:19
31

Рейтинг страницы ФИФА в фейсбуке (Запрещенная в России экстремистская организация по решению суда от 21 марта 2022 года) упал до одной звезды из пяти возможных после волны негативных комментариев, оставленных украинскими болельщиками.

За последние сутки пользователи из Украины написали на странице ФИФА более 150 тысяч отрицательных отзывов, сообщает unian.info. Причиной этому стало решение ФИФА оштрафовать экс-полузащитника сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за фразу «Слава Украине».

После победы хорватов над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в четвертьфинале ЧМ-2018 Вукоевич и защитник сборной Домагой Вида записали видео, на котором произносят фразу «Слава Украине». В результате Хорватский футбольный союз исключил Вукоевича из состава делегации национальной команды на чемпионате мира, а ФИФА наложила на него денежный штраф. Вида отделался лишь предупреждением.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Хорватия Вукоевич Огнен Вида Домагой
Комментарии (31)
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Saang (SCR)
1531232751
Ох уж эти неполноценные...
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uBaH_
1531233008
Сектанты
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Мары
1531233108
А пущай атакуют. Может они там себе хотят гнездо свить, а потом снова улететь . Пташки.Карманные.
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пряник929
1531233349
Заблокировать эту дырку...
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Полная Канистра
1531233996
ну кто же сомневался в этих СЕРУНАХ они везде гадят и не убирают за собой
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батог
1531234700
Ну пусть теперь и ФИФА почерпает полной ложкой!!!!
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nefar1on
1531238559
футбольные новости будут?
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la verdad
1531239041
Интересно всё-таки... Какое оскорбление для россиян есть в лозунге :"Слава Украине!"??? Может в лозунге "Слава России" оно тоже есть???
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kvm
1531239664
и эти орки, наматывая сопли на кулак просятся в Европу
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DOCTOR PENALTY
1531240988
Тот самый случай, когда насрать на эту атаку.
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