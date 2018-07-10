Черчесов: «После промаха в серии пенальти лучше промолчать и оставить игрока одного. Пройдет время, спокойно проанализируем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как он отреагировал на промахи нападающего Федора Смолова и защитника Марио Фернандеса в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).

«После таких матчей и таких вещей, как промах в серии пенальти, лучше промолчать и оставить человека одного. Во всяком случае с моей стороны ни одного слова не прозвучало именно в таком контексте – забили или не забили. Время пройдeт, спокойно проанализируем, встретимся и обговорим, как избежать этого в дальнейшем», – сказал Черчесов в эфире «Первого канала».