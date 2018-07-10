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    Черчесов: «После промаха в серии пенальти лучше промолчать и оставить игрока одного. Пройдет время, спокойно проанализируем»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как он отреагировал на промахи нападающего Федора Смолова и защитника Марио Фернандеса в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).

    «После таких матчей и таких вещей, как промах в серии пенальти, лучше промолчать и оставить человека одного. Во всяком случае с моей стороны ни одного слова не прозвучало именно в таком контексте – забили или не забили. Время пройдeт, спокойно проанализируем, встретимся и обговорим, как избежать этого в дальнейшем», – сказал Черчесов в эфире «Первого канала».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2018 13:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 10 июля 2018, 13:18

      Не думаю что Черчесов его больше в сборную позовет....

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > кузнецов артем 11 июля 2018, 00:32

      Почему не позовёт? Позовёт, ещё и пряников даст.
      Или Черчесов не видел, как Смолов играл в каждом матче??? Вся страна видела, а он не видел?
      Черчесов надеялся, что Федя выстрелит. НАДЕЯЛСЯ!!!! Как физрук надеется на восьмиклассника.

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