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    Головин – о Смолове: «Не надо вешать на кого-то груз ответственности и говорить, что кто-то виноват, а кто-то нет»

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин заявил, что не стоит винить форварда команды Федора Смолова в поражении от Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

    – Какие эмоции перевешивают после матча с Хорватией: позитив от успешного выступления на чемпионате мира или все-таки досада из-за проигранной серии пенальти?

    – Понятно, что все расстроены. Все мы сожалеем, что не удалось победить Хорватию. Тут даже говорить не о чем. Очень большое разочарование от этого результата у всей команды.

    – Помимо изменения схемы игры план на четвертьфинал отличался от того, что тренеры требовали от вас в матче со сборной Испании?

    – Ничем не отличался. Надо было выходить на поле и играть на победу. Таков был наш план. Но не получилось. Мы, так же, как и в предыдущих матчах, настраивались на борьбу и бились изо всех сил. Считаю, что отдали этой игре все, что можно.

    – Каково было состояние Федора Смолова после четвертьфинала? Ему было тяжело пережить незабитый пенальти?

    – Тяжело всем. Тут не надо вешать на кого-то груз ответственности и говорить, что кто-то виноват, а кто-то нет. Проиграла команда или выиграла – нужно достойно относиться к любому результату.

    Источник: Известия

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    10.07.2018 09:30
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 19:39

      Головин прав -проиграла команда.

      1
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      Рейтинг: +39

      romrussia 10 июля 2018, 12:57

      Про разных игроков можно сказать какой вклад в успех сборной он внес: кто-то забил, кто-то отбил, кто-то не дал забить и т.д.
      Хотелось бы услышать: какой вклад внес Феденька?!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 10 июля 2018, 12:12

      Саша дорогой ты наш, Федя даже не вспотел, он профукал деньги страны и славу российского футбола, вот так просто гламурненько. А что думает наш футбольный посол в юбке, это же она учила Федю мазать?

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 июля 2018, 11:25

      пусть тренируется, ...... на пенальти....

      0
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 10 июля 2018, 11:01

      Смолову, да и Фернандесу, и всем остальным этот промах даст пищу для размышлений! Сделанные выводы взростят плоды, которые мы увидим по результатам их прогресса или регресса... Ещё раз подчеркну, что Сборная МОЛОДЦЫ!!! Не вешать нос ребята! Бой последний ещё не дан!

      1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > Всем привет, я тут время 10 июля 2018, 12:03

      ...последний бой еще не дан,
      за это ,получишь ты щелбан..!)))

      1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 10 июля 2018, 11:00

      нет спроса только с дурака,потому что он дурак

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 июля 2018, 10:36

      Сейчас , наверное и Заболотный может сказать, что вот зря меня не взяли. Я бы точно не хуже Дзюбы сыграл, а уж лучше Смолова точно. Пусть его игра послужит уроком ему и другим "звездунам" РФПЛ...

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 10 июля 2018, 10:35

      ....играть у тебя лучше получается ,чем говорить....много пафоса.....
      а Смолов знает ,у кого рыльце в пушку!
      Почитайте,что пишут испанцы о своем кабальеро ,который Акинфею в Ногу попал!
      Походу ведь - те же яйца...

      3
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 10 июля 2018, 10:23

      Федя толком по мячу ударить не мог весь ЧМ. Сколько ударов в створ он сделал? А Дзюбиньо сам себя завёл перед ЧМ плюс совпала отличная физ.подготовка...
      А промах Марио так вовсе не считается...

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 10 июля 2018, 10:05

      Правильно... Федя невиновный.. Габулов виноват,да и Лунёв тоже... А Федя молодец.. Обоссал только весь центральный круг на стадионе после матча, а так всё в порядке...
      Может Федю тоже пробьёт,как Дзюбу и он начнёт играть скоро?

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