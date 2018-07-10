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  • Головин – о Смолове: «Не надо вешать на кого-то груз ответственности и говорить, что кто-то виноват, а кто-то нет»

Головин – о Смолове: «Не надо вешать на кого-то груз ответственности и говорить, что кто-то виноват, а кто-то нет»

10 июля 2018, 09:30
18

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин заявил, что не стоит винить форварда команды Федора Смолова в поражении от Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

– Какие эмоции перевешивают после матча с Хорватией: позитив от успешного выступления на чемпионате мира или все-таки досада из-за проигранной серии пенальти?

– Понятно, что все расстроены. Все мы сожалеем, что не удалось победить Хорватию. Тут даже говорить не о чем. Очень большое разочарование от этого результата у всей команды.

– Помимо изменения схемы игры план на четвертьфинал отличался от того, что тренеры требовали от вас в матче со сборной Испании?

– Ничем не отличался. Надо было выходить на поле и играть на победу. Таков был наш план. Но не получилось. Мы, так же, как и в предыдущих матчах, настраивались на борьбу и бились изо всех сил. Считаю, что отдали этой игре все, что можно.

– Каково было состояние Федора Смолова после четвертьфинала? Ему было тяжело пережить незабитый пенальти?

– Тяжело всем. Тут не надо вешать на кого-то груз ответственности и говорить, что кто-то виноват, а кто-то нет. Проиграла команда или выиграла – нужно достойно относиться к любому результату.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Смолов Федор Головин Александр
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Garrincha58
1531205301
Головин еще хуже Смолова тот хоть пеналь подарил сопернику а этот всю игру дурака валял звездун блин
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семёнычев
1531206326
Правильно... Федя невиновный.. Габулов виноват,да и Лунёв тоже... А Федя молодец.. Обоссал только весь центральный круг на стадионе после матча, а так всё в порядке... Может Федю тоже пробьёт,как Дзюбу и он начнёт играть скоро?
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Superviser77
1531207391
Федя толком по мячу ударить не мог весь ЧМ. Сколько ударов в створ он сделал? А Дзюбиньо сам себя завёл перед ЧМ плюс совпала отличная физ.подготовка... А промах Марио так вовсе не считается...
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alex1951
1531208139
....играть у тебя лучше получается ,чем говорить....много пафоса..... а Смолов знает ,у кого рыльце в пушку! Почитайте,что пишут испанцы о своем кабальеро ,который Акинфею в Ногу попал! Походу ведь - те же яйца...
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Рубик Докоян
1531208188
Сейчас , наверное и Заболотный может сказать, что вот зря меня не взяли. Я бы точно не хуже Дзюбы сыграл, а уж лучше Смолова точно. Пусть его игра послужит уроком ему и другим "звездунам" РФПЛ...
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BANNIKOV1970
1531209636
нет спроса только с дурака,потому что он дурак
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Всем привет, я тут время
1531209661
Смолову, да и Фернандесу, и всем остальным этот промах даст пищу для размышлений! Сделанные выводы взростят плоды, которые мы увидим по результатам их прогресса или регресса... Ещё раз подчеркну, что Сборная МОЛОДЦЫ!!! Не вешать нос ребята! Бой последний ещё не дан!
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Александр52
1531213965
Саша дорогой ты наш, Федя даже не вспотел, он профукал деньги страны и славу российского футбола, вот так просто гламурненько. А что думает наш футбольный посол в юбке, это же она учила Федю мазать?
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romrussia
1531216640
Про разных игроков можно сказать какой вклад в успех сборной он внес: кто-то забил, кто-то отбил, кто-то не дал забить и т.д. Хотелось бы услышать: какой вклад внес Феденька?!
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zigbert
1531240747
Головин прав -проиграла команда.
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