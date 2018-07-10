Головин – о Смолове: «Не надо вешать на кого-то груз ответственности и говорить, что кто-то виноват, а кто-то нет»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин заявил, что не стоит винить форварда команды Федора Смолова в поражении от Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

– Какие эмоции перевешивают после матча с Хорватией: позитив от успешного выступления на чемпионате мира или все-таки досада из-за проигранной серии пенальти?

– Понятно, что все расстроены. Все мы сожалеем, что не удалось победить Хорватию. Тут даже говорить не о чем. Очень большое разочарование от этого результата у всей команды.

– Помимо изменения схемы игры план на четвертьфинал отличался от того, что тренеры требовали от вас в матче со сборной Испании?

– Ничем не отличался. Надо было выходить на поле и играть на победу. Таков был наш план. Но не получилось. Мы, так же, как и в предыдущих матчах, настраивались на борьбу и бились изо всех сил. Считаю, что отдали этой игре все, что можно.

– Каково было состояние Федора Смолова после четвертьфинала? Ему было тяжело пережить незабитый пенальти?

– Тяжело всем. Тут не надо вешать на кого-то груз ответственности и говорить, что кто-то виноват, а кто-то нет. Проиграла команда или выиграла – нужно достойно относиться к любому результату.