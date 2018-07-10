Льорис: «Немного удивительно, что Анри сейчас в рядах сборной Бельгии»

Капитан сборной Франции Уго Льорис рассказало своем отношении к Тьерри Анри, который работает тренером сборной Бельгии.

«Я играл с ним в сборной два сезона. Это великий человек для французского футбола. Да, немного удивительно, что он сейчас в рядах бельгийской сборной, но это вопрос его карьеры.

Сердце у него завтра будет делиться пополам, он за сборную провел отличную карьеру, столько голов забил.

Тьерри оставил свою отметку в истории нашего футбола. Знаю, что он страстный к футболу человек, но завтра будет с бельгийцами и сделает все для их победы», – считает Льорис.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, 10 июля, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.