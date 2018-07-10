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    Льорис: «Немного удивительно, что Анри сейчас в рядах сборной Бельгии»

    Капитан сборной Франции Уго Льорис рассказало своем отношении к Тьерри Анри, который работает тренером сборной Бельгии.

    «Я играл с ним в сборной два сезона. Это великий человек для французского футбола. Да, немного удивительно, что он сейчас в рядах бельгийской сборной, но это вопрос его карьеры.

    Сердце у него завтра будет делиться пополам, он за сборную провел отличную карьеру, столько голов забил.

    Тьерри оставил свою отметку в истории нашего футбола. Знаю, что он страстный к футболу человек, но завтра будет с бельгийцами и сделает все для их победы», – считает Льорис.

    Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, 10 июля, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: ФИФА

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    10.07.2018 07:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 июля 2018, 07:37

      Странные они,кто позвал,туда и пошел,значит Дешам не позвал...

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