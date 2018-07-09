Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зобнин: «Переживаю за футбол в России. Надеюсь, дети захотят быть похожими на нашу сборную на ЧМ»

Зобнин: «Переживаю за футбол в России. Надеюсь, дети захотят быть похожими на нашу сборную на ЧМ»

9 июля 2018, 23:10
8

Полузащитник сборной России Роман Зобнин поделился мнением о выступлении команды на ЧМ.

«Если брать командные результаты, то мы впервые в новейшей истории мы вышли в 1/4 финала. Это успех для футбола, для спорта России в целом.

Это запоминающиеся моменты, которые останутся в памяти на всю жизнь. Дай бог, чтобы такое повторилось. Для России это скачок. Надеюсь, что дети, которые смотрели наши игры, захотят быть похожими на нас. Захотят так же на чемпионатах мира добиваться высоких результатов.

Для меня это очень важно. Я очень сильно переживаю за футбол в России. Хочу, чтобы наш футбол всегда был на высоком уровне», – сказал Зобнин.

Сборная встретилась со страной. Это было легендарно

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия Зобнин Роман
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1531167466
Похвально!!!+++
Ответить
multiscan
1531171238
Походить на академиков с тросточками, которые с 11 метров не попадают даже в штангу, не говоря уже о створе? Увольте! Самым положительным моментом для нашей сбродной, на мой взгляд, был момент, когда их заставили поучаствовать в хвалебном шоу, на котором ведущего, который требовал от толпы аплодисментов, послали на... Я никаких аплодисментов не слышал и не видел.Вся многотысячная толпа бросилась снимать на телефоны, как наши ребята выползали на подиум сгорая от стыда! Многие ребята поняли, мне кажется, что их использовали в этой показухе. Было противно на душе. Надеюсь, что через 2 года, на ЧЕ обстановка улучшится.
Ответить
Рубик Докоян
1531194547
Дети нынешние уже не играют так в футбол как играли раньше, где стоял крик, шум и гам во дворах и на школьных площадках. На днях иду в магазин возле детской площадке детвора между деревьев на небольшом пятачке играет в футбол. Я этого не видел уже лет 23-25, когда играли пацанчики 1979-1980г рождения. Малышня лет 8-10 их 8 человек. 5 детей гастарбайтеров из Средней Азии и трое россиян и среди них одна девчушка лет 10, которая выше всех их на 2 головы. ))) А вчера гуляю с внучкой у педагогического колледжа, ( гуляем там с ней постоянно) там на футбольном поле с искусственным покрытием как и всюду, буцали мяч подросток лет 14 и три девчонки такие же с ним. Иногда приходят папы с малышнёй, но двухстороннних игр я не вижу. И это в Питере где есть где играть. Только возле одной школы, где они построили шикарный стадион, постоянно играют и проводят соревнования, играя 7 на 7 или 8 на 8 в футбол.
Ответить
val-berezko
1531217327
Надо заканчивать это политическое шоу. Обыграть Испанию по пенальти и бегать орать- мы лучшие-это курам на смех. Спокойно закрылись и не высовывайтесь. Сыграли как смогли и поехали отдыхать. Большое спасибо не скажу,но чувство удовлетворения от самоотдачи осталось. Надеюсь дети будут играть в европейский футбол. Футбол техничный и скоростной,тактически интересный.
Ответить
Главные новости
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
1
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
1
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
2
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
2
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
3
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+