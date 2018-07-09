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    Зобнин: «Переживаю за футбол в России. Надеюсь, дети захотят быть похожими на нашу сборную на ЧМ»

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин поделился мнением о выступлении команды на ЧМ.

    «Если брать командные результаты, то мы впервые в новейшей истории мы вышли в 1/4 финала. Это успех для футбола, для спорта России в целом.

    Это запоминающиеся моменты, которые останутся в памяти на всю жизнь. Дай бог, чтобы такое повторилось. Для России это скачок. Надеюсь, что дети, которые смотрели наши игры, захотят быть похожими на нас. Захотят так же на чемпионатах мира добиваться высоких результатов.

    Для меня это очень важно. Я очень сильно переживаю за футбол в России. Хочу, чтобы наш футбол всегда был на высоком уровне», – сказал Зобнин.

    Сборная встретилась со страной. Это было легендарно

    Источник: РФС

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    09.07.2018 23:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 10 июля 2018, 13:08

      Надо заканчивать это политическое шоу. Обыграть Испанию по пенальти и бегать орать- мы лучшие-это курам на смех. Спокойно закрылись и не высовывайтесь. Сыграли как смогли и поехали отдыхать. Большое спасибо не скажу,но чувство удовлетворения от самоотдачи осталось. Надеюсь дети будут играть в европейский футбол. Футбол техничный и скоростной,тактически интересный.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 июля 2018, 06:49

      Дети нынешние уже не играют так в футбол как играли раньше, где стоял крик, шум и гам во дворах и на школьных площадках. На днях иду в магазин возле детской площадке детвора между деревьев на небольшом пятачке играет в футбол. Я этого не видел уже лет 23-25, когда играли пацанчики 1979-1980г рождения. Малышня лет 8-10 их 8 человек. 5 детей гастарбайтеров из Средней Азии и трое россиян и среди них одна девчушка лет 10, которая выше всех их на 2 головы. ))) А вчера гуляю с внучкой у педагогического колледжа, ( гуляем там с ней постоянно) там на футбольном поле с искусственным покрытием как и всюду, буцали мяч подросток лет 14 и три девчонки такие же с ним. Иногда приходят папы с малышнёй, но двухстороннних игр я не вижу. И это в Питере где есть где играть. Только возле одной школы, где они построили шикарный стадион, постоянно играют и проводят соревнования, играя 7 на 7 или 8 на 8 в футбол.

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 10 июля 2018, 00:20

      Походить на академиков с тросточками, которые с 11 метров не попадают даже в штангу, не говоря уже о створе? Увольте! Самым положительным моментом для нашей сбродной, на мой взгляд, был момент, когда их заставили поучаствовать в хвалебном шоу, на котором ведущего, который требовал от толпы аплодисментов, послали на... Я никаких аплодисментов не слышал и не видел.Вся многотысячная толпа бросилась снимать на телефоны, как наши ребята выползали на подиум сгорая от стыда! Многие ребята поняли, мне кажется, что их использовали в этой показухе. Было противно на душе. Надеюсь, что через 2 года, на ЧЕ обстановка улучшится.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > multiscan 10 июля 2018, 01:03

      срочно отключитесь от матрицы ))

      -1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > FanatSerj 10 июля 2018, 01:06

      Это не матрица, а моё личное мнение.

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > multiscan 10 июля 2018, 11:03

      Академики с тросточками?! ты дурак или прикалываешься?! скажи это Зобнину, который первый на ЧМ, кто больше всех пробежал! Дзюбе, который первый по единоборствам в штрафной! Люди себя не жалели, а это главное! пускай они хоть с метра попасть не могут по воротам, болельщики простят! но не простят равнодушие на поле!

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      Рейтинг: +1893

      multiscan > KalterJax 10 июля 2018, 12:44

      Мой пост не о равнодушии ребят на поле, а о том, что их использовали политики в очередной своей игре и о том, как эта игра повлияла на мозги огромной армии болельщиков. А к игрокам у меня претензия только одна: не надо было некоторым из них ещё до начала чемпионата вылезать из штанов и орать, что "Мы - самые лучшие!" Надо быть скромнее и реально оценивать свои возможности. И не надо обзываться! (это я лично вам!).

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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 9 июля 2018, 23:17

      Похвально!!!+++

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