Зобнин: «Переживаю за футбол в России. Надеюсь, дети захотят быть похожими на нашу сборную на ЧМ»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин поделился мнением о выступлении команды на ЧМ.

«Если брать командные результаты, то мы впервые в новейшей истории мы вышли в 1/4 финала. Это успех для футбола, для спорта России в целом.

Это запоминающиеся моменты, которые останутся в памяти на всю жизнь. Дай бог, чтобы такое повторилось. Для России это скачок. Надеюсь, что дети, которые смотрели наши игры, захотят быть похожими на нас. Захотят так же на чемпионатах мира добиваться высоких результатов.

Для меня это очень важно. Я очень сильно переживаю за футбол в России. Хочу, чтобы наш футбол всегда был на высоком уровне», – сказал Зобнин.

Сборная встретилась со страной. Это было легендарно