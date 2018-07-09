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  • Черчесов: «На меня выходят из Гваделупы, Гватемалы и отмечают нашу команду»

Черчесов: «На меня выходят из Гваделупы, Гватемалы и отмечают нашу команду»

9 июля 2018, 01:25
18

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после вылета команды с чемпионата мира-2018 рассказал, что ему отовсюду приходят положительные отзывы о нашем коллективе.

«Что касается всего чемпионата, то не зря нас отмечают. Отовсюду раздаются звонки, приходят смс-сообщения. Из Гваделупы, Гватемалы… Все отмечают команду», – сказал тренер.

Ранее «Бомбардир» писал, что Черчесову должны предложить новый контракт.

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Источник: YouTube
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (18)
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shinnik
1531106785
А Гондурас?СГондурасом что? Проигнорил...
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mihail200606
1531108026
Тупое чувство юмора...
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xapaycm
1531113376
Про Гваделупу и Гватемалу можно было и не упоминать, смешно получается.
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paracetamol
1531114131
В Гваделупе понравилась понравилась его башка как .алупа.
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acer2003
1531117014
Оценка специалистов из Гваделупы стоит дорогого!))) Просто,запредельный уровень....)
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Garrincha58
1531117118
Вот до сих пор от игры нашей сборной какое то двоякое впечатление вроде умом понимаешь результат нормальный, а вот игры не было. Вспоминаешь только голы Черышева и сейвы Акинфеева, а так больше и нечего вспомнить
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vladimir-7
1531117365
С нетерпением ждём приглашения из Гватемалы и Гваделупы на должность главного тренера Черчесова. И в России будет счастье.
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Чехов на Садовой
1531124430
Черчесову взять с собой Смолова да и Самедова, и, сначала, на Гондурас, а там уж и в Гваделупу...
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Владислав Vlad
1531176997
Вот в Гваделупу тебе и дорога.
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zigbert
1531210553
Еще в Чаде хорошие отзывы о нашей сборной.
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