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    Черчесов: «На меня выходят из Гваделупы, Гватемалы и отмечают нашу команду»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после вылета команды с чемпионата мира-2018 рассказал, что ему отовсюду приходят положительные отзывы о нашем коллективе.

    «Что касается всего чемпионата, то не зря нас отмечают. Отовсюду раздаются звонки, приходят смс-сообщения. Из Гваделупы, Гватемалы… Все отмечают команду», – сказал тренер.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Черчесову должны предложить новый контракт.

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    Источник: YouTube

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    09.07.2018 01:25
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 11:15

      Еще в Чаде хорошие отзывы о нашей сборной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 10 июля 2018, 01:56

      Вот в Гваделупу тебе и дорога.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 9 июля 2018, 11:20

      Черчесову взять с собой Смолова да и Самедова, и, сначала, на Гондурас, а там уж и в Гваделупу...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Чехов на Садовой 9 июля 2018, 13:52

      ...прямо с языка снял.Правильно сказал!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Чехов на Садовой 9 июля 2018, 14:23

      ...а там ещё есть один любимчик-В. Габулов

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 июля 2018, 09:22

      С нетерпением ждём приглашения из Гватемалы и Гваделупы на должность главного тренера Черчесова. И в России будет счастье.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 июля 2018, 09:21

      Решил по троллить скептиков и критиков от которых не мало отгребал. Посмотрим, что будет в Лиге наций и в отборе на ЧЕ 2020г., откуда тогда будут звонить ?... Это сейчас и главный болельщик звонИт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июля 2018, 09:18

      Вот до сих пор от игры нашей сборной какое то двоякое впечатление вроде умом понимаешь результат нормальный, а вот игры не было. Вспоминаешь только голы Черышева и сейвы Акинфеева, а так больше и нечего вспомнить

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 июля 2018, 09:16

      Оценка специалистов из Гваделупы стоит дорогого!)))
      Просто,запредельный уровень....)

      3
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      Рейтинг: +17774

      paracetamol 9 июля 2018, 08:28

      В Гваделупе понравилась понравилась его башка как .алупа.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > paracetamol 9 июля 2018, 19:48

      Это шутка дня!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 9 июля 2018, 08:16

      Про Гваделупу и Гватемалу можно было и не упоминать, смешно получается.

      3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 июля 2018, 06:47

      Тупое чувство юмора...

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      Рейтинг: +33445

      oyabun > mihail200606 9 июля 2018, 07:36

      Согласен. Плосковато вышло..

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 > oyabun 9 июля 2018, 09:14

      У него все время так

      1
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