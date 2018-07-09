Черчесов: «На меня выходят из Гваделупы, Гватемалы и отмечают нашу команду»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после вылета команды с чемпионата мира-2018 рассказал, что ему отовсюду приходят положительные отзывы о нашем коллективе.

«Что касается всего чемпионата, то не зря нас отмечают. Отовсюду раздаются звонки, приходят смс-сообщения. Из Гваделупы, Гватемалы… Все отмечают команду», – сказал тренер.

Ранее «Бомбардир» писал, что Черчесову должны предложить новый контракт.

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