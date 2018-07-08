Агент: «ЦСКА не выходил на контакт по поводу Вендела»

Агент полузащитника лиссабонского «Спортинга» Вендела Фредерико Мораес прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны ЦСКА. По словам представителя, россияне не делали предложений.

«На данный момент это не соответствует действительности. ЦСКА не контактировал со мной и клубом. У московского клуба были переговоры по Венделу в прошлом. Но тогда предложение было недостаточно хорошим, и мой клиент подписал новый контракт со «Спортингом».

Если бы сейчас ЦСКА вернулся с предложением, то, возможно, это было бы нам интересно. Но это зависит от многих факторов. Например, срока контракта и зарплаты», – сказал Мораес.

Венделу 20 лет.