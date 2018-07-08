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    Агент: «ЦСКА не выходил на контакт по поводу Вендела»

    Агент полузащитника лиссабонского «Спортинга» Вендела Фредерико Мораес прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны ЦСКА. По словам представителя, россияне не делали предложений.

    «На данный момент это не соответствует действительности. ЦСКА не контактировал со мной и клубом. У московского клуба были переговоры по Венделу в прошлом. Но тогда предложение было недостаточно хорошим, и мой клиент подписал новый контракт со «Спортингом».

    Если бы сейчас ЦСКА вернулся с предложением, то, возможно, это было бы нам интересно. Но это зависит от многих факторов. Например, срока контракта и зарплаты», – сказал Мораес.

    Венделу 20 лет.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2018 23:39
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