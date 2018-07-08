Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов – журналистке: «Ты не представляешь, как это больно»

Черчесов – журналистке: «Ты не представляешь, как это больно»

8 июля 2018, 12:05
36

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти) поделился эмоциями с журналисткой Марией Командной.

«После пресс-конференции я попыталась поблагодарить Черчесова, он стоял и слушал меня, долго ничего не отвечал, а потом сказал: «Ты не представляешь, как это больно», – написала журналистка.

Хорваты в следующем раунде сыграют с англичанами.

Боль Смолова и слезы Дзюбы. Вылет России – в двух фото

Мужики – спасибо!

Как страна реагирует на выступление сборной. Гордость

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мария Мария
1531041226
какая боль-какая боль!!!! а Черчесов - дядька Черномор)) Дейсвтительно очень обидно...ну Хорватию то могли пройти. Думаю, Черчесов тоже так считает.... ну ладно там Бельгия, она совсем крутая, но Хорватию точно могли, они не боги...мы с вами это увидели вчера сами
Ответить
insider_retro
1531041333
Черчесов был не в фаворе весь подготовительный период... Некоторые из нас недоверчиво смотрели на его деяния и поливали его чем попало... Достигнутым результатом он многих, в том числе и меня, умыл... Я не сожалею, т.к. полученные эмоции с лихвой перекрывают негативные ожидания... Больно, досадно... Переживём!..
Ответить
alex1951
1531041737
Хорватия ,повторяю, не победила! Ребята сами себя вывели из финала... Наверно всевышний не рассчитывал на такую ,,наглость,, )))))
Ответить
ruded
1531042168
интересно, отмудохал он Федю в раздевалке?
Ответить
кран
1531042506
Офигенный шанс был дойти до финала...
Ответить
tesch
1531043477
ничего. Следующий раз получится.
Ответить
Dimon 007
1531043730
Всё сделали для сборной, купили Саудитов, Египтян и Испанцев! Хорваты тоже нечего не показали, ни жесткой борьбы ни нацеленности на победу как в предыдущих матчах.... А этим брёвнам даже этого мало, по мячу попасть не могут.... что для них ещё должны были сделать Хорваты?! Забить в собственные ворота?! Просрать домашний ЧМ! Даже не знаю когда ещё сборная Россия попадёт на мир...... Разогнать всех этих миллионеров и лишить всего что есть...
Ответить
Zenmaster
1531044436
Уже ЧЕ скоро -- пора готовиться !!!
Ответить
matvei_72
1531044646
Это потрясающе, раньше мы думали что будет счастье если наша сборная выйдет из группы,а сейчас расстраиваемся из-за того что не вышли в полу-финал и шанс был и сборная играла здорово.Это и есть прогресс нашей сборной и значит у нее есть будущее.
Ответить
Garrincha58
1531045875
а это что за крендель Dimon 007 он откуда из дурдома что ли вышел
Ответить
Главные новости
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
1
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
2
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
1
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
4
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
9
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+