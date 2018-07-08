Черчесов – журналистке: «Ты не представляешь, как это больно»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти) поделился эмоциями с журналисткой Марией Командной.

«После пресс-конференции я попыталась поблагодарить Черчесова, он стоял и слушал меня, долго ничего не отвечал, а потом сказал: «Ты не представляешь, как это больно», – написала журналистка.

Хорваты в следующем раунде сыграют с англичанами.

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