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    Черчесов – журналистке: «Ты не представляешь, как это больно»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти) поделился эмоциями с журналисткой Марией Командной.

    «После пресс-конференции я попыталась поблагодарить Черчесова, он стоял и слушал меня, долго ничего не отвечал, а потом сказал: «Ты не представляешь, как это больно», – написала журналистка.

    Хорваты в следующем раунде сыграют с англичанами.

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    Источник: Twitter

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    08.07.2018 12:05
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 18:37

      А ведь не хватило совсем чуть чуть ,что бы попасть в полуфинал. С хорватами играли на равных.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июля 2018, 17:38

      больно то конечно больно, но тыкать не хорошо. слишком много себе порою позволяет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      vavanze 8 июля 2018, 14:03

      НЕ ты а вы

      3
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      Рейтинг: +543

      vsolon > vavanze 8 июля 2018, 15:55

      вы в осетинском нету)

      2
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 8 июля 2018, 13:37

      да уж...или не смыслит Димон ни фига, или Димон - это моя подруга Анька, та болеет за тех футболистов, которых считает красивыми...притом вопит, что они лучше всех и их сборная - самая крутая . А... и еще говорит, что за Россию не болеет ибо все там уроды (на ее вкус) и все на одно лицо (она кстати из России, не из Кореи если кто чего подумал)...так что Димон пиши уж под своим женским именем, не смущай общественность. Я же не пишу что я - Вася)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      Бутсы > Мария Мария 8 июля 2018, 13:51

      Мария, вас не припекло часом?

      0
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > Бутсы 8 июля 2018, 13:58

      Вы разве Димон? ему пишу вообще-то))) но отвечу: если б меня припекло, как Аньку,то я бы тоже болела за сборную с красивым футболистом а не с красивым футболом...в моем случае за Нигерию)))) самой даже смешно

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июля 2018, 13:31

      а это что за крендель Dimon 007 он откуда из дурдома что ли вышел

      4
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      ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария > Garrincha58 8 июля 2018, 13:38

      просто он баба видимо, как и я))))

      1
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 8 июля 2018, 13:15

      На чемпионат Европы 2020 из группы не выйдут в финальную часть

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > abhvfdtcn 8 июля 2018, 13:38

      туда еще попасть надо...

      2
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      Рейтинг: +945

      matvei_72 8 июля 2018, 13:10

      Это потрясающе, раньше мы думали что будет счастье если наша сборная выйдет из группы,а сейчас расстраиваемся из-за того что не вышли в полу-финал и шанс был и сборная играла здорово.Это и есть прогресс нашей сборной и значит у нее есть будущее.

      5
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 8 июля 2018, 13:07

      Уже ЧЕ скоро -- пора готовиться !!!

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 8 июля 2018, 13:04

      Больно то больно-НО уважать журналюг и болельщиков ОБЯЗАН !

      2
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    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 8 июля 2018, 12:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всё сделали для сборной, купили Саудитов, Египтян и Испанцев!
      Хорваты тоже нечего не показали, ни жесткой борьбы ни нацеленности на победу как в предыдущих матчах....

      А этим брёвнам даже этого мало, по мячу попасть не могут....
      что для них ещё должны были сделать Хорваты?! Забить в собственные ворота?!
      Просрать домашний ЧМ!
      Даже не знаю когда ещё сборная Россия попадёт на мир......
      Разогнать всех этих миллионеров и лишить всего что есть...

      -12
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Dimon 007 8 июля 2018, 12:59

      пожелаю тебе удачи братан! великодушие нам это позволяет

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Project Бабангида 8 июля 2018, 13:01

      Присоединяюсь дружище!!!...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > Dimon 007 8 июля 2018, 13:10

      Димон, ты не подумывал сменить страну проживания?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > Dimon 007 8 июля 2018, 13:10

      А то что Французы и Бразильцы просрали свои, так это по-твоему нормально???!!! Да и многие другие страны не справлялись, будучи хозяевами.... Вот посмотреть бы на тебя, что за дерьмо ты из себя представляешь, говоря ОТКРОВЕННУЮ ЧУШЬ!!!!! А по правде сказать, НАБИТЬ БЫ ТЕБЕ РЫЛО при всём честном народе в НАЗИДАНИЕ, но...ЖИВИ ПОКА!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > Dimon 007 8 июля 2018, 13:19

      вопросец: а че тогда Уругвай не купили нищий??? баблишко кончилось у Великой Державы? вот ту же фигню читала у одной блоггерши...ну ладно она баба - идиотка ни хрена не понимающая в спорте (что тока посты про загитову стоили), но ты то мужик!!!! не стыдно бабские глупости повторять???

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > Retiremen_VMF 8 июля 2018, 13:20

      ага...на Украину

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Мария Мария 8 июля 2018, 13:43

      Пожалейте Украину, там таких персонажей и без него хватает.

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