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    Марио Фернандес: «В раздевалке попросил прощения у команды»

    Защитник сборной России Марио Фернандес извинился перед партнерами по команде после промаха в серии послематчевых пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти).

    «В раздевалке я попросил прощения у команды. Я сделал ошибку, нужно было в этой ситуации быть мужчиной, чтобы признать свой промах. Я знаю ответственность за незабитый пенальти, но я не могу переделать то, что уже произошло», – сказал Фернандес.

    В дополнительное время Фернандес забил гол и сравнял счет, переведя матч в серию послематчевых пенальти.

    Фернандес тренировался пьяным и отказал «Реалу». Сегодня он почти затащил Россию

    Источник: ТАСС

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    08.07.2018 06:48
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 17:04

      Кому приятно не забить пенальти? Но в целом был одним из лучших.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 8 июля 2018, 12:56

      Ты Фундамент Команды Марио!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54666

      MaxRnD 8 июля 2018, 12:35

      А что ж Федя ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1052

      mig28 > MaxRnD 8 июля 2018, 13:40

      Федя плакал в центре поля...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 июля 2018, 11:32

      Да не за что.. Бывает..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 8 июля 2018, 11:22

      Зря дали Марио пенальти бить, он не пенальтист

      2
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg > ALEX ML 8 июля 2018, 12:52

      Я сам удивился, когда увидел, кто идет к точке? Почему не Газинский?

      0
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 8 июля 2018, 11:15

      Марио, а за что прощения то просить?!) Ты ударил, все видели огонь в твоих глазах, видели как ты хотел забить, мы даже видели как ты забил! А пенальти просто стрельнул мимо... Мы видели в тебе (человеке из совершенно другой страны) чего ен видел лично я в Смолове, ему весь ЧМ было пофиг на все... и не было ему интересно бить эти пенальти, и не было ему интересно играть за сборную... в общем х.ер с ним, Марио ты один из лучших!!!!

      13
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 июля 2018, 11:10

      Не за что извиняться, Марио!
      Ты герой!!!

      7
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 8 июля 2018, 11:09

      да это не твой косяк,Марио,ты бился все 120 мнут,и именно ты спас сборную,вернув надежду,а вот кто то вышел на поле на замену,ходил-бродил и пенки бьёт как в доме престарелых. а в целом команда Молодцы!!!( и даже здесь уместна поговорка в семье не без урода))))

      8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июля 2018, 10:46

      да ладно уж какие извинения, ведь старался и был один из лучших , хотя честно признаться плохо пробил пенальти. сам сначала выручил сравняв счет и сам тут же лишил прохода дальше. но ладно чего уж там, бывает.

      8
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      Рейтинг: +92

      mangust4444 8 июля 2018, 10:39

      Благодаря его голу серия пенальти вообще состоялась.

      9
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