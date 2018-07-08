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  • Марио Фернандес: «В раздевалке попросил прощения у команды»

Марио Фернандес: «В раздевалке попросил прощения у команды»

8 июля 2018, 06:48
51

Защитник сборной России Марио Фернандес извинился перед партнерами по команде после промаха в серии послематчевых пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти).

«В раздевалке я попросил прощения у команды. Я сделал ошибку, нужно было в этой ситуации быть мужчиной, чтобы признать свой промах. Я знаю ответственность за незабитый пенальти, но я не могу переделать то, что уже произошло», – сказал Фернандес.

В дополнительное время Фернандес забил гол и сравнял счет, переведя матч в серию послематчевых пенальти.

Фернандес тренировался пьяным и отказал «Реалу». Сегодня он почти затащил Россию

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия Хорватия Фернандес Марио
Комментарии (51)
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ParadoO
1531022507
Красавчик! Но ты всё равно проделал огромный объём работы за этот ЧМ!!! А пенальти....да и фиг с ним, просто не повезло. Да и забил ты, являясь защитником, больше того же нападающего Смолова. Главное не сбавляй темп! Марио - мужик!!!!!!
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Рубик Докоян
1531023595
Твой удар понятен, бил на силу в угол, но промахнулся. Это не пижонская паненка как у Смолова. Тем более ты отпахал все 120 минут с большим объёмом работы и забил гол с игры.
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alex1951
1531024093
Марио,голубчик! На фоне, разрисованного лоха Смола , ты просто супер-звезда! Не твои бы 2-2,так щас и говорить не о чем было бы.... Полагаю ,что фельдмаршал Черческий отфильтрует кого надо)))
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Krossmen73
1531024433
Марик!О чём ты?Какие извинения?То что ты творил на поле достойно только одних восхитительных оценок!Так отработать все 120 с лишним минут и вернуть целой стране надежду!!!Вот это настоящий класс!А то что промахнулся,это со всеми бывает.Ты всё правильно делал.Только пробивая в сааамый угол можно было забить Субашичу.Что-что а он очень неплохой вратарь.Так что тебе просто немного не повезло.Страна ,думаю,не в обиде на тебя!Ты наш!Ты Русский!(хоть и бразилец) :)
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Fin035
1531025165
Без всякого сомнения Марио никто не осудит! Он очень достойно показал своей игрой, как нужно бороться из последних сил до самой последней секунды, в отличии от некоторых наших игроков! Марио только уважуха!
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triton004
1531026121
Марио,ты мужик,наш человек,никто тебя уж точно осудить не в праве,всё что ты смог,ты сделал,даже больше чем... Спасибо тебе за всё!!!
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vovan55
1531026250
эх, марио, да если бы все бились как ты...бразилец за россию, поклон тебе...
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MaxRnD
1531026301
Марио, к тебе-то как раз вопросов и нет никаких
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1531026736
Марио, СПАСИБО тебе!!!Ты настоящий мужик!!!
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fortune-bva
1531037755
Марио, а за что прощения то просить?!) Ты ударил, все видели огонь в твоих глазах, видели как ты хотел забить, мы даже видели как ты забил! А пенальти просто стрельнул мимо... Мы видели в тебе (человеке из совершенно другой страны) чего ен видел лично я в Смолове, ему весь ЧМ было пофиг на все... и не было ему интересно бить эти пенальти, и не было ему интересно играть за сборную... в общем х.ер с ним, Марио ты один из лучших!!!!
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