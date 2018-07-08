Марио Фернандес: «В раздевалке попросил прощения у команды»

Защитник сборной России Марио Фернандес извинился перед партнерами по команде после промаха в серии послематчевых пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти).

«В раздевалке я попросил прощения у команды. Я сделал ошибку, нужно было в этой ситуации быть мужчиной, чтобы признать свой промах. Я знаю ответственность за незабитый пенальти, но я не могу переделать то, что уже произошло», – сказал Фернандес.

В дополнительное время Фернандес забил гол и сравнял счет, переведя матч в серию послематчевых пенальти.

Фернандес тренировался пьяным и отказал «Реалу». Сегодня он почти затащил Россию