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Игнашевич: «Есть желание стать тренером. Хорошим тренером»

8 июля 2018, 06:04
25

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич намерен стать тренером.

После матча 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти) россиянин объявил о завершении карьеры футболиста.

«Это был последний турнир и последний матч в моей карьере. Если бы не чемпионат мира, думаю, закончил бы пораньше. Чемпионат мира был сильной мотивацией.

У меня сейчас чувство радости и чувство успокоения. Заканчиваю на хорошей ноте, играю на чемпионате мира, играю в отличной команде, с отличным тренером, с настоящим тренером. Здесь не было недовольных ни в раздевалке, ни на поле.

В декабре получаю тренерскую лицензию. Есть желание стать тренером. Хорошим тренером», – сказал Игнашевич.

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Игнашевич Сергей
Комментарии (25)
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арейская
1531019436
Не сомневаюсь, хороший игрок, хороший человек, и тренером будет хорошим, удачи, Сергей...
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Krossmen73
1531020824
Хорошее стремление Сергей!Тем более тебе есть чему научить молодёжь.Успеха на новом поприще!
Ответить
Патронташ
1531022225
Успехов тебе,Сергей на тренерском поприще!
Ответить
EcioAuditore
1531022612
Спасибо за все Сергей, успехов и удачи в дальнейшем)
Ответить
Dominator777
1531030661
Достойно завершил выступления за сборную и клуб. Удачи Игнашевичу на тренерском поприще!
Ответить
vavilon69
1531031690
Серёга ! УСПЕХОВ !!!!
Ответить
ДСА
1531032418
К Семаку - учиться!
Ответить
Lester84
1531032956
Удачи тебе, Сергей! Замечательный человек и замечательная игровая карьера. Желаю, чтобы и тренер из тебя получится хороший!!!!
Ответить
OfaZavr
1531035406
ну удачи Сергей! хорошую карьеру провел, теперь пусть повезет на тренерском поприще!
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ALEX ML
1531038584
Можно и остаться пока играющим тренером)))) Таких защитников долго уже не будет
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