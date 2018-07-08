Игнашевич: «Есть желание стать тренером. Хорошим тренером»

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич намерен стать тренером.

После матча 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти) россиянин объявил о завершении карьеры футболиста.

«Это был последний турнир и последний матч в моей карьере. Если бы не чемпионат мира, думаю, закончил бы пораньше. Чемпионат мира был сильной мотивацией.

У меня сейчас чувство радости и чувство успокоения. Заканчиваю на хорошей ноте, играю на чемпионате мира, играю в отличной команде, с отличным тренером, с настоящим тренером. Здесь не было недовольных ни в раздевалке, ни на поле.

В декабре получаю тренерскую лицензию. Есть желание стать тренером. Хорошим тренером», – сказал Игнашевич.