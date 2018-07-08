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    Игнашевич: «Есть желание стать тренером. Хорошим тренером»

    Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич намерен стать тренером.

    После матча 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти) россиянин объявил о завершении карьеры футболиста.

    «Это был последний турнир и последний матч в моей карьере. Если бы не чемпионат мира, думаю, закончил бы пораньше. Чемпионат мира был сильной мотивацией.

    У меня сейчас чувство радости и чувство успокоения. Заканчиваю на хорошей ноте, играю на чемпионате мира, играю в отличной команде, с отличным тренером, с настоящим тренером. Здесь не было недовольных ни в раздевалке, ни на поле.

    В декабре получаю тренерскую лицензию. Есть желание стать тренером. Хорошим тренером», – сказал Игнашевич.

    Источник: РФС

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    08.07.2018 06:04
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 16:45

      Удачи на тренерском поприще.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 июля 2018, 14:36

      Уверен, Гинер найдёт куда пристроить Игнашевича. Пусть для начала будет каким-нибудь помощником помощника главного тренера

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 8 июля 2018, 13:13

      Лобановский как есть!!!! Удачи в тренерской карьере!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 июля 2018, 12:51

      Сергей! Всё получится! У основательных людей всё получается!

      УДАЧИ!

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 8 июля 2018, 12:31

      Большое спасибо Сергею за классную игру. Игру достойную Российского футбола. Удачи в дальнейших делах.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 8 июля 2018, 11:29

      Можно и остаться пока играющим тренером)))) Таких защитников долго уже не будет

      3
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      Рейтинг: +1320

      ruded 8 июля 2018, 10:56

      Игнашевич как "русский Зидан", основательный и серьезный. Скорее всего, в недалеком будущем увидим приличного тренера.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июля 2018, 10:36

      ну удачи Сергей! хорошую карьеру провел, теперь пусть повезет на тренерском поприще!

      3
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 8 июля 2018, 09:55

      Удачи тебе, Сергей! Замечательный человек и замечательная игровая карьера. Желаю, чтобы и тренер из тебя получится хороший!!!!

      6
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 8 июля 2018, 09:53

      Получится, хороший тренер будет.

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