Гимнастка Кудрявцева прыгнет в бассейн в свадебном платье, если сборная России выйдет в полуфинал ЧМ-2018

Российская гимнастка Яна Кудрявцева заявила, что искупается в бассейне в свадебном платье, если сборная России выйдет в полуфинал чемпионата мира.

Сегодня Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста омского «Авангарда» Дмитрия Кугрышева.

«Если сборная России по футболу обыграет Хорватию, то я прыгну в бассейн в своем красивом, новом белом платье, в котором сегодня я стала женой», – написала гимнастка в инстаграме.

Игра 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия пройдет сегодня в Сочи и начнется в 21.00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.