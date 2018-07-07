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    Гимнастка Кудрявцева прыгнет в бассейн в свадебном платье, если сборная России выйдет в полуфинал ЧМ-2018

    Российская гимнастка Яна Кудрявцева заявила, что искупается в бассейне в свадебном платье, если сборная России выйдет в полуфинал чемпионата мира.

    Сегодня Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста омского «Авангарда» Дмитрия Кугрышева.

    «Если сборная России по футболу обыграет Хорватию, то я прыгну в бассейн в своем красивом, новом белом платье, в котором сегодня я стала женой», – написала гимнастка в инстаграме.

    Игра 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия пройдет сегодня в Сочи и начнется в 21.00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: Instagram

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    07.07.2018 15:50
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 08:20

      Кто во что горазд.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 июля 2018, 19:30

      А прыгунья в воду Кудряшкина,голой через гимнастического козла...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 7 июля 2018, 18:02

      Да хоть в асинизаторский сток, всем пох...

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 7 июля 2018, 17:34

      Вот мля удивила!!!Лучше голая по мкаду пробегись спортсменка фуева!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 7 июля 2018, 17:31

      Юсупов же был

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 июля 2018, 16:22

      Я бы с Яной выпил на брудершафт... )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +483

      headdevil > Рубик Докоян 7 июля 2018, 20:22

      Дмитрий Кугрышев, "Авангард", Омск
      Рост: 1,8 м
      Вес: 88 кг
      Ну хз))

      0
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > headdevil 7 июля 2018, 20:27

      Мы с ним в разных весовых и возрастных категориях. Я уже давно убеждаю словом и авторитетом. Но валить быков ещё не разучился... Пусть Дима Яну целует и живут в мире, любви и согласии.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 июля 2018, 16:17

      началось... кто что сделает.... я перестану курить....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      propolis 7 июля 2018, 16:07

      А это вообще кому-нибудь надо?

      5
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