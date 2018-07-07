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    Бистрович: «Хорватия победит Россию с минимальным счетом. Будет грандиозный матч»

    Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии. Хавбек верит в победу соотечественников.

    «Думаю, это будет грандиозный матч. Шансы – 50/50. Россия – хозяйка чемпионата, у них отличная поддержка. Это будет очень сложный матч.

    Счет? Не знаю. Возможно, 1:0 в пользу Хорватии. Надеюсь, что в этот раз обойдется без пенальти. Гол забьет Анте Ребич», – считает игрок.

    Матч начнется в 21:00 по Москве.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    07.07.2018 11:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 7 июля 2018, 18:36

      Он пьян? У нас Путин есть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 7 июля 2018, 18:05

      Бистрович-бистро на тренировку..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 июля 2018, 15:14

      Бистрович - Непипдистрович!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 июля 2018, 12:55

      Не дождетесь,нас так просто не взять...ВЕРИМ!!!...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 7 июля 2018, 11:43

      Сегодня вечером увидим кто кого...

      2
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