Бистрович: «Хорватия победит Россию с минимальным счетом. Будет грандиозный матч»

Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии. Хавбек верит в победу соотечественников.

«Думаю, это будет грандиозный матч. Шансы – 50/50. Россия – хозяйка чемпионата, у них отличная поддержка. Это будет очень сложный матч.

Счет? Не знаю. Возможно, 1:0 в пользу Хорватии. Надеюсь, что в этот раз обойдется без пенальти. Гол забьет Анте Ребич», – считает игрок.

Матч начнется в 21:00 по Москве.