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  • Бурятские шаманы попросят у предков победу сборной России над Хорватией

Бурятские шаманы попросят у предков победу сборной России над Хорватией

7 июля 2018, 10:15
18

Бурятские шаманы устроят сеанс религиозной связи с предками в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии. Об этом рассказала представитель организации «Тэнгэри» (Улан-Удэ) Людмила Дашицыренова.

«Конечно, болеем за сборную России. Такого нет, чтобы несколько шаманов собирались специально для тайлгана (коллективный молебен), но есть шаманы, которые индивидуально, знаю, все равно перед ключевой для российской команды игрой обращаются к предкам.

Шаманы, особенно мужчины, конечно же, большие болельщики. Это ведь такие же люди. Всегда радуемся победе наших спортсменов, в любом случае болеем и переживаем за них», – сказала бурятка.

Игра начнется в 21:00 по Москве.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Хорватия
Комментарии (18)
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vladik12
1530947783
Еще дисквалифицируют за это...
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Егор Велунов
1530948374
Завтра, заголовки всех мировых средств массовой дезинформации: бурятские шаманы обеспечили победу сборной России.
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kykyi
1530948649
А это не будет рассматриваться как допинг?
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Полная Канистра
1530949212
вы уж там постарайтесь буряты сильнее в бубен бейте
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Федя Кабак
1530949841
Бейте в бубен и прыгайте вокруг костра)))
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yorgenbarenz
1530949958
Вы бы,для уверенности в себе,посодействовали земляку-Шойгу в горячих точках,а потом уж творчеством попроще занялись,приняв изрядно на грудь огненный вода.
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Shtirlits
1530956210
Самбайна, юхарши ). А Японии почему не захотели помочь.
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KOLBIS
1530957681
И попросят нигерийских шаманов изготовить куклы вуду,всей хорватской сборной...
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батог
1530963113
И я то же!!! Удачи ребятам!!!!!
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prezent2017
1530965946
И над Бельгией тоже пусть попросят сразу. Чего 2 раза раскочегариваться?
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