Бурятские шаманы попросят у предков победу сборной России над Хорватией

Бурятские шаманы устроят сеанс религиозной связи с предками в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии. Об этом рассказала представитель организации «Тэнгэри» (Улан-Удэ) Людмила Дашицыренова.

«Конечно, болеем за сборную России. Такого нет, чтобы несколько шаманов собирались специально для тайлгана (коллективный молебен), но есть шаманы, которые индивидуально, знаю, все равно перед ключевой для российской команды игрой обращаются к предкам.

Шаманы, особенно мужчины, конечно же, большие болельщики. Это ведь такие же люди. Всегда радуемся победе наших спортсменов, в любом случае болеем и переживаем за них», – сказала бурятка.

Игра начнется в 21:00 по Москве.