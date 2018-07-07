Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бурятские шаманы попросят у предков победу сборной России над Хорватией

    Бурятские шаманы устроят сеанс религиозной связи с предками в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии. Об этом рассказала представитель организации «Тэнгэри» (Улан-Удэ) Людмила Дашицыренова.

    «Конечно, болеем за сборную России. Такого нет, чтобы несколько шаманов собирались специально для тайлгана (коллективный молебен), но есть шаманы, которые индивидуально, знаю, все равно перед ключевой для российской команды игрой обращаются к предкам.

    Шаманы, особенно мужчины, конечно же, большие болельщики. Это ведь такие же люди. Всегда радуемся победе наших спортсменов, в любом случае болеем и переживаем за них», – сказала бурятка.

    Игра начнется в 21:00 по Москве.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2018 10:15
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 июля 2018, 15:19

      И над Бельгией тоже пусть попросят сразу. Чего 2 раза раскочегариваться?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 7 июля 2018, 14:31

      И я то же!!! Удачи ребятам!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 июля 2018, 13:01

      И попросят нигерийских шаманов изготовить куклы вуду,всей хорватской сборной...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Shtirlits 7 июля 2018, 12:36

      Самбайна, юхарши ). А Японии почему не захотели помочь.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Shtirlits 7 июля 2018, 13:32

      А как предки бурятских шаманов с Японией связаны???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1320

      ruded 7 июля 2018, 12:20

      если наши сольют, то предсказателей-вопрошателей - на кол?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 7 июля 2018, 11:37

      Ну все, можно не смотреть, а сразу праздновать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 июля 2018, 10:52

      Вы бы,для уверенности в себе,посодействовали земляку-Шойгу в горячих точках,а потом уж творчеством попроще занялись,приняв изрядно на грудь огненный вода.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > yorgenbarenz 7 июля 2018, 14:11

      Шойгу-тувинец, а тут буряты, это как эскимос и нанаец земляки

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 7 июля 2018, 10:50

      Бейте в бубен и прыгайте вокруг костра)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 июля 2018, 10:40

      вы уж там постарайтесь буряты сильнее в бубен бейте

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1320

      ruded > Полная Канистра 7 июля 2018, 12:21

      бубен-эксперт будет верещать и давать неверные прогнозы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > ruded 7 июля 2018, 12:24

      а кстати куда он запропастился ????? в каких покоях он нынче сидит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 июля 2018, 10:30

      А это не будет рассматриваться как допинг?

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11