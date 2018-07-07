Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тите: «Возможно, для меня поражение от Бельгии – самый тяжелый момент в карьере»

    Главный тренер сборной Бразилии Тите после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Бельгии (1:2) дал понять, что это поражение оказалось для него тяжелым.

    «Насколько болельщики смогут смириться с таким результатом и поддерживать меня дальше? Болельщики видят, что происходит. Многим кажется, что фанаты не понимают, но они всe видят.

    Знаете, мне очень тяжело с вами говорить и вообще здесь сейчас находиться. Может быть, сейчас самый сложный момент за 30 лет моей карьеры. А болельщики знают, что стоит за результатами. Может быть, поэтому они нас так тепло встречали», – сказал Тите.

    В полуфинале бельгийцы сыграют с французами.

    Главный матч в истории Казани. Дичайшее шоу

    Фаворит ЧМ-2018 уезжает без медалей. Это катастрофа

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2018 08:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11