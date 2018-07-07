Тите: «Возможно, для меня поражение от Бельгии – самый тяжелый момент в карьере»

Главный тренер сборной Бразилии Тите после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Бельгии (1:2) дал понять, что это поражение оказалось для него тяжелым.

«Насколько болельщики смогут смириться с таким результатом и поддерживать меня дальше? Болельщики видят, что происходит. Многим кажется, что фанаты не понимают, но они всe видят.

Знаете, мне очень тяжело с вами говорить и вообще здесь сейчас находиться. Может быть, сейчас самый сложный момент за 30 лет моей карьеры. А болельщики знают, что стоит за результатами. Может быть, поэтому они нас так тепло встречали», – сказал Тите.

В полуфинале бельгийцы сыграют с французами.

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