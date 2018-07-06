Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о том, что в полуфинале ЧМ англичане могут сыграть с Россией.

«Я не знаю, как бы назвал такого человека, который ожидает полуфинал Англия – Россия на чемпионате мира. Я не думаю, что многие люди ожидали увидеть в четвертьфинале именно тот состав команд, который получился.

То же самое можно сказать и про возможные полуфиналы. Конечно же, у игроков и болельщиков есть свои мечты.

Наверное, я бы назвал настоящим мечтателем человека, который сказал бы, что возможен полуфинал чемпионата мира Англия – Россия. То, что мы видим в соцсетях, вдохновляет нас. Мы хотим, чтобы Англия гордилась нами. Пока нам это удавалось. Надеюсь, что и завтра у нас все получится», – сказал Кейн.

7 июля англичане сыграют в 1/4 финала ЧМ против Швеции, Россия – с Хорватией.

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