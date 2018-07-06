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    Кейн: «Полуфинал Англия – Россия? Только мечтатель сказал бы это»

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о том, что в полуфинале ЧМ англичане могут сыграть с Россией.

    «Я не знаю, как бы назвал такого человека, который ожидает полуфинал Англия – Россия на чемпионате мира. Я не думаю, что многие люди ожидали увидеть в четвертьфинале именно тот состав команд, который получился.

    То же самое можно сказать и про возможные полуфиналы. Конечно же, у игроков и болельщиков есть свои мечты.

    Наверное, я бы назвал настоящим мечтателем человека, который сказал бы, что возможен полуфинал чемпионата мира Англия – Россия. То, что мы видим в соцсетях, вдохновляет нас. Мы хотим, чтобы Англия гордилась нами. Пока нам это удавалось. Надеюсь, что и завтра у нас все получится», – сказал Кейн.

    7 июля англичане сыграют в 1/4 финала ЧМ против Швеции, Россия – с Хорватией.

    Англичане играют за сборную бесплатно. Весь гонорар − на благотворительность

    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2018 20:36
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 7 июля 2018, 14:28

      А вот у Волфыча свое мнение... И вы,Гарри, с ним в корне не согласны!!!!!!!!!!!! Но ВВЖ угадал всех четвертьфиналистов..... и сделал прогноз на дальнейшие стадии турнира.. Бойтесь)))))!!!

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 10:31

      Что гадать - пусть победит сильнейший.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария 7 июля 2018, 09:59

      это он нас типа так опустил? типа они будут а мы нет? или он мечтает чтобы мы оказались их соперниками, т.к. считает нас слабыми? не поняла я подтекста....

      2
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      Рейтинг: +4

      poiklop 7 июля 2018, 00:30

      Очевидно полуфинал Россия Швеция

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > poiklop 7 июля 2018, 00:43

      Шведы всегда мочили англов, а мы шведов. С Полтавы, с 1709 года.

      0
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      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > poiklop 7 июля 2018, 05:27

      Действительно,английские мечтатели...

      1
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 7 июля 2018, 00:03

      не буду даже загадывать как наши сыграют, но Англия от шведов вылетит...

      3
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 6 июля 2018, 23:49

      Мечта мечтой, а полуфинал Ангия-Хорватия звучит более реально...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 6 июля 2018, 23:12

      Парень, ты конечно крут, но полуфинал ШВЕЦИЯ - Данунафигэтогонеможетбыть, никто не исключает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      T_REX 6 июля 2018, 22:50

      Англия не попадет

      -1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 6 июля 2018, 22:25

      да и Россия - Швеция тож неплохо бы было...

      4
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 6 июля 2018, 22:16

      ....ооооох, как не хотят англичане вспоминать 2007 год....но им придется окунуться в реальность, а не в фантазии...и снова хорватия поможет нам выйти на следующий уровень!!!! верим!!!

      5
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > Ауторитетный экспэрт мамо 6 июля 2018, 23:35

      Хитрец,вы батенька...))))

      2
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      Рейтинг: +4

      poiklop > Ауторитетный экспэрт мамо 7 июля 2018, 00:32

      Кстати пора хорватам должок отдать

      -1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > poiklop 7 июля 2018, 01:24

      Ни в этот раз !

      2
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