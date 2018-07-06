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  • Кейн: «Полуфинал Англия – Россия? Только мечтатель сказал бы это»

Кейн: «Полуфинал Англия – Россия? Только мечтатель сказал бы это»

6 июля 2018, 20:36
24

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о том, что в полуфинале ЧМ англичане могут сыграть с Россией.

«Я не знаю, как бы назвал такого человека, который ожидает полуфинал Англия – Россия на чемпионате мира. Я не думаю, что многие люди ожидали увидеть в четвертьфинале именно тот состав команд, который получился.

То же самое можно сказать и про возможные полуфиналы. Конечно же, у игроков и болельщиков есть свои мечты.

Наверное, я бы назвал настоящим мечтателем человека, который сказал бы, что возможен полуфинал чемпионата мира Англия – Россия. То, что мы видим в соцсетях, вдохновляет нас. Мы хотим, чтобы Англия гордилась нами. Пока нам это удавалось. Надеюсь, что и завтра у нас все получится», – сказал Кейн.

7 июля англичане сыграют в 1/4 финала ЧМ против Швеции, Россия – с Хорватией.

Англичане играют за сборную бесплатно. Весь гонорар − на благотворительность

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Англия Россия Кейн Гарри
Комментарии (24)
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oyabun
1530898963
А почему бы и нет? )
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bset
1530899401
Будет забавно, если англичане не пройдут, а мы пройдем) Вот тебе и мечтатель)
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kykyi
1530902194
Согласен на 100%.
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alex1951
1530902617
Сэр Кейн, вы плохо знаете русских,Если их завести ,а Англия их давно ,,завела,, то может случиться все что угодно.....но не факт ,что это будете вы,а наоборот - Щвеция..
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Ауторитетный экспэрт мамо
1530904590
....ооооох, как не хотят англичане вспоминать 2007 год....но им придется окунуться в реальность, а не в фантазии...и снова хорватия поможет нам выйти на следующий уровень!!!! верим!!!
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SPACE TRUCKIN
1530905138
да и Россия - Швеция тож неплохо бы было...
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JackBruce
1530910199
Мечта мечтой, а полуфинал Ангия-Хорватия звучит более реально...
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Gek Dement
1530910991
не буду даже загадывать как наши сыграют, но Англия от шведов вылетит...
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Мария Мария
1530946784
это он нас типа так опустил? типа они будут а мы нет? или он мечтает чтобы мы оказались их соперниками, т.к. считает нас слабыми? не поняла я подтекста....
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zigbert
1530948669
Что гадать - пусть победит сильнейший.
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