Газзаев: «Головин уже подписал контракт с «Челси»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал, что полузащитник Александр Головин уже подписал контракт с «Челси».

«Я думаю, что Головин сам решит, куда ему лучше переходить. Насколько я знаю, он уже подписал контракт с «Челси». Мне кажется, что это достаточно хорошая возможность и хороший контракт.

С одной стороны, это плюс, с другой, большая ответственность. Я думаю, что он уже готов, учитывая то, как он проводит матчи чемпионата мира, проводил матчи национального первенства и Лиги чемпионов», – заявил Газзаев «Мир 24».

Сумма трансфера оценивается британской прессой в 27 миллионов фунтов стерлингов.