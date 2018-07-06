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Газзаев: «Головин уже подписал контракт с «Челси»

6 июля 2018, 11:35
30

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал, что полузащитник Александр Головин уже подписал контракт с «Челси».

«Я думаю, что Головин сам решит, куда ему лучше переходить. Насколько я знаю, он уже подписал контракт с «Челси». Мне кажется, что это достаточно хорошая возможность и хороший контракт.

С одной стороны, это плюс, с другой, большая ответственность. Я думаю, что он уже готов, учитывая то, как он проводит матчи чемпионата мира, проводил матчи национального первенства и Лиги чемпионов», – заявил Газзаев «Мир 24».

Сумма трансфера оценивается британской прессой в 27 миллионов фунтов стерлингов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Трансферы ЦСКА Челси Головин Александр Газзаев Валерий
Комментарии (30)
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111ax
1530867007
жаль, лучше б в юве с кришем
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Zenmaster
1530867868
Всё это утки ! Когда будет официальное заявление , надо ждать !!!
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gor77
1530868877
"Источник" новости очень серьёзный! )))))))))))))))))
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серега кашин
1530869134
если и перейдет, то все равно в челси играть не будет
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Ragnar Viking
1530871419
Неужели ещё кому-то интересно мнение первого жополиза России?)
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САДЫЧОК
1530873521
Удачи ему ! валить из РФПЛ-тогда может и сложится карьера !
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Stavropolets
1530873534
Агент полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина рассказал о трансферной ситуации вокруг своего клиента. "Контракт ни с одним европейским клубов не подписан. Переговоры со всеми заинтересованными клубами ведутся. Александр остается футболистом ЦСКА, на обсуждение дальнейшей карьеры сейчас игрока не отвлекаю - в субботу предстоит ответственный матч ЧМ-2018. Он сосредоточен сейчас только на этом матче", - сказал агент "СЭ".
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Полная Канистра
1530874573
наш пёс всё знает не зря в думке сидит
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zigbert
1530894251
Почему то об этом знает только Газзаев.
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OfaZavr
1530894987
пока Нобель еще не сообщал об этом, поэтому не верю))) вообщем подождем офиц. информации)
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