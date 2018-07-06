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    Газзаев: «Головин уже подписал контракт с «Челси»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал, что полузащитник Александр Головин уже подписал контракт с «Челси».

    «Я думаю, что Головин сам решит, куда ему лучше переходить. Насколько я знаю, он уже подписал контракт с «Челси». Мне кажется, что это достаточно хорошая возможность и хороший контракт.

    С одной стороны, это плюс, с другой, большая ответственность. Я думаю, что он уже готов, учитывая то, как он проводит матчи чемпионата мира, проводил матчи национального первенства и Лиги чемпионов», – заявил Газзаев «Мир 24».

    Сумма трансфера оценивается британской прессой в 27 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2018 11:35
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +17774

      paracetamol 7 июля 2018, 10:07

      Ну оплатит Гиннер свои долги продажами игроков, а что коням без них ловить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2018, 19:36

      пока Нобель еще не сообщал об этом, поэтому не верю))) вообщем подождем офиц. информации)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 19:24

      Почему то об этом знает только Газзаев.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 6 июля 2018, 14:09

      Ещё одна типа звезда!)))) Скамейку полировать будет,вот его карьера...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 июля 2018, 13:56

      наш пёс всё знает не зря в думке сидит

      4
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 6 июля 2018, 13:38

      Агент полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина рассказал о трансферной ситуации вокруг своего клиента.

      "Контракт ни с одним европейским клубов не подписан. Переговоры со всеми заинтересованными клубами ведутся. Александр остается футболистом ЦСКА, на обсуждение дальнейшей карьеры сейчас игрока не отвлекаю - в субботу предстоит ответственный матч ЧМ-2018. Он сосредоточен сейчас только на этом матче", - сказал агент "СЭ".

      5
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 6 июля 2018, 13:38

      Удачи ему ! валить из РФПЛ-тогда может и сложится карьера !

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 6 июля 2018, 13:03

      Неужели ещё кому-то интересно мнение первого жополиза России?)

      5
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    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 6 июля 2018, 12:40

      Похоже на правду,очень похоже...Скоростной,силовой чемпионат Англии подходит Головину отлично!Александр в Челси будет в основе,однозначно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Gamidio 6 июля 2018, 12:35

      Удачи Александру в новом клубе

      0
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