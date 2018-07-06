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Дзагоев: «К игре с Хорватией я готов»

6 июля 2018, 10:31
27

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев готов сыграть в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 с Хорватией.

«Меня беспокоила старая травма, спина. К игре с Хорватией я готов. Во время игры с испанцами я был рядом с командой, поддерживал. Каждый вносит свою лепту.

У нас России проходит отличный чемпионат мира. Те команды, которые выбыли, покинули турнир по делу», – заявил Дзагоев.

Футболист был заменен из-за травмы в игре открытия турнира против Саудовской Аравии (5:0).

Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.

Источник: ФИФА
Чемпионат мира Россия Хорватия Дзагоев Алан
Комментарии (27)
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KOLBIS
1530862585
Дзагоев и Головин в полузащите...бойтесь хорваты...ВЕРИМ!!!
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Stavropolets
1530862704
Мы тоже готовы
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Рубик Докоян
1530862832
Не знаю о какой травме спины идёт речь, но у Дзаги проблемы с мышцами ног очень часто. Вряд ли он примет участие в такой игре, разве что на замену в конце матча. Но то, что горит желанием помочь команде уже можно приветствовать.
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Ауторитетный экспэрт мамо
1530863328
бессмысленно....дзага уже давно не тот....полузащита должна быть такая: головин, черышев, зобнин, кузяев, самедов
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vitvik
1530863730
Хорошо, если остальные старые травмы не прихватят.
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Отчаянный Пердун
1530863834
давай вместо Самедова на поле.
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спанчес
1530863847
я тоже готов
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bset
1530866544
Нормально. Вместо Самедова. Еще бы Жиркова вернуть в строй вместо Граната... Но тут не судьба.
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Zenmaster
1530867639
Это хорошо , что готов -- вместо Самедова !!!
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zigbert
1530885436
Вряд ли Черчесов выпустит Алана в старте.
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