Дзагоев: «К игре с Хорватией я готов»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев готов сыграть в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 с Хорватией.

«Меня беспокоила старая травма, спина. К игре с Хорватией я готов. Во время игры с испанцами я был рядом с командой, поддерживал. Каждый вносит свою лепту.

У нас России проходит отличный чемпионат мира. Те команды, которые выбыли, покинули турнир по делу», – заявил Дзагоев.

Футболист был заменен из-за травмы в игре открытия турнира против Саудовской Аравии (5:0).

Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.