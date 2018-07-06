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    Дзагоев: «К игре с Хорватией я готов»

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев готов сыграть в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 с Хорватией.

    «Меня беспокоила старая травма, спина. К игре с Хорватией я готов. Во время игры с испанцами я был рядом с командой, поддерживал. Каждый вносит свою лепту.

    У нас России проходит отличный чемпионат мира. Те команды, которые выбыли, покинули турнир по делу», – заявил Дзагоев.

    Футболист был заменен из-за травмы в игре открытия турнира против Саудовской Аравии (5:0).

    Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ФИФА

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    06.07.2018 10:31
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 6 июля 2018, 19:04

      Да сиди ты

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 16:57

      Вряд ли Черчесов выпустит Алана в старте.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Slevin4ik 6 июля 2018, 16:33

      Дзагоев выйдет, и тут же хрусталь разобьется снова

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 6 июля 2018, 14:18

      По мне так Черышев его очень достойно заменил и необходимости в Дзагоеве предыдущие матчи не ощущалось.

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 6 июля 2018, 14:02

      Если играть на контр-атаке ,то без Дзюбы . Возможен вариант с Дзагоевым и Головиным на острие. Таковы реалии ,что возможно придется играть без форвардов.Удачи нашей сборной.

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 6 июля 2018, 13:21

      Надеюсь вместо Самедова выйдет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > m40 6 июля 2018, 13:59

      Вместо Шурика надо другого Шурика.) Ерохин ,оптимальный вариант для игры на правом фланге. Да и Самедову надо отдохнуть немного.

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска 6 июля 2018, 13:16

      Нефиг было картошку копать перед ЧМ,бабушке его хорошо а всей России плохо

      2
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      Рейтинг: +222

      Леший88 6 июля 2018, 13:12

      осетин не может не подтягивать осетин. классика...

      1
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 6 июля 2018, 12:58

      Русские собираются сыграть в финале.
      То что было неуместной шуткой месяц назад становится достижимой реальностью.
      Надо удавить в 120 минутной возне усталых хорватов,
      а ненависть наша к англичанам так сильна, что проигрыш невозможен.
      При этом неплохо бы побить английских болельщиков , по сценарию.
      Итак нас ждёт финал Россия -Бразилия.
      Россия претендент на титул.
      На этом чемпионате мы видим способ, как спецсредствами можно взойти на вершину, не усилив инфраструктуру, не наладив работу низших лиг, не выдвинув футболистов мирового уровня, не достигнув успехов в еврокубках, имея плохой календарь .
      Плачевным результатам сборной за отборочный цикл можно было дать только шутливое объяснение, это маскировка.
      Теперь всё больше основании говорить это - не шутка.
      Это наш метод.


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      Рейтинг: +1167

      Александр52 6 июля 2018, 12:21

      Нужно сохранить наигранный костяк автобуса. Ни каких кадровых экспериментов.

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