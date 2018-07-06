65% россиян будут смотреть матч Россия – Хорватия дома или на работе

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди граждан России. Темой его стал четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018, в котором встретятся команды России и Хорватии.

Около 65% опрошенных будут смотреть трансляцию этого матча дома, в гостях или на работе. Лишь 1,6% планируют посетить фанзону, 1% – в кафе или баре. На стадионе в Сочи матч посмотрят 0,4% респондентов.

Не будут следить за игрой около трети участников опроса (29%). Еще 3% затруднились ответить на поставленный вопрос.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.