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    65% россиян будут смотреть матч Россия – Хорватия дома или на работе

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди граждан России. Темой его стал четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018, в котором встретятся команды России и Хорватии.

    Около 65% опрошенных будут смотреть трансляцию этого матча дома, в гостях или на работе. Лишь 1,6% планируют посетить фанзону, 1% – в кафе или баре. На стадионе в Сочи матч посмотрят 0,4% респондентов.

    Не будут следить за игрой около трети участников опроса (29%). Еще 3% затруднились ответить на поставленный вопрос.

    Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2018 09:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 6 июля 2018, 10:49

      А по моим подсчётам 67% получается. Кто-то из нас неправ...

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 6 июля 2018, 10:48

      Я буду на работе(( и возможности посмотреть нет ни какой((

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Отчаянный Пердун 6 июля 2018, 11:01

      ))) Меняй на фиг работу... Я в своё время подменялся на работе. С уроков школы уходил, в институте пропускал занятия. Да чего там, свидания назначал смотря программу ТВ, чтобы в это время не шёл хоккей или футбол.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июля 2018, 09:51

      Чем бы ещё ВЦИОМ занялся... Спросите у респондентов, хотели бы они иметь пенсию как у депутатов ? Затрудняющихся ответить не нашлось бы.

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Рубик Докоян 6 июля 2018, 10:49

      Если пенсию депутата получать можно и до 65 работать.

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