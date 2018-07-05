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    Уткин: «98% всех футболистов целовались с мужчинами. К сборной России это тоже относится»

    Комментатор Василий Уткин порассуждал о возможности победы сборной России на чемпионате мира-2018.

    «Есть в футболе незыблемые вещи. Например, 98% всех футболистов так или иначе в своей жизни целовались с мужчинами. Точно так же, пока твоя сборная остается на чемпионате мира, пусть даже она и была худшей по рейтингу на старте, но если в четвертьфинале она все еще в строю, вы прикидываете ее шансы на чемпионство.

    Я, естественно, говорю о нашей с вами команде, потому что это о ней сказано в буквально смысле слова, и слова о поцелуях тоже к ней относятся. Если сборная России, как мы думаем, может стать чемпионом мира, то это автоматические означает, что такие шансы есть абсолютно у всех.

    Посмотрите на две части турнирной сетки. В одной собраны три команды, которые когда-либо бывали чемпионами мира, и одна, которая никогда не была, но является одним из фаворитов – сборная Бельгии. А в другой половине только сборная Англии была чемпионом мира, и ее вряд ли можно называть фаворитом этой половины сетки. Фаворитом ее являются хорваты», – сказал Уткин в эфире своей программы «Футбольный клуб».

    В четвертьфинале ЧМ-2018 Россия сыграет с Хорватией. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени.

    Источник: YouTube

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    05.07.2018 17:15
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 6 июля 2018, 03:05

      Эх, Вася...

      0
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      Рейтинг: +536

      19831170 5 июля 2018, 22:54

      Если честно, мне кажется у этого человека проблемы с головой и очень серьёзные.Или он наркоман. Одно из двух это точно!

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 5 июля 2018, 21:57

      Пока читал его мозговой выкидыш несколько секунд была интрига, думал, а вдруг хоть в этот раз по делу и без словоблудия, но нет, чуда не произошло.
      Вася-Вася, а как всё начиналось...
      Не смотря на Вась, Бубновых, Канчельскисых и прочих "экспертов-патриотов", Россия - вперёд!!!

      0
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      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein 5 июля 2018, 20:23

      Этот жиртрест уже не знает как к себе внимание привлечь

      0
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 5 июля 2018, 19:34

      Ребят, не в защиту Василия, но раньше после прочтения таких вот статей от бомбардировских писарей я что есть силы обливал грязью Уткина, но... Если есть желание посмотрите его канал на ********, там совершенно другой контекст, там другой смысл, в общем там все не так как преподносит бомбардир...

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya > fortune-bva 5 июля 2018, 21:12

      Спасибо за комментарий. Я тоже не поленилась и послушала на YouTube все его выступление. Оно блестящее. С экскурсом в историю, с остроумными сравнениями, с хорошей футбольной аналитикой по тактике команды и прорехах в составе. Крайне доброжелательное к сборной. Это лучшее из того, что предлагается сегодня накануне матча с Хорватией футбольной общественности.

      2
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > Blossiya 7 июля 2018, 11:43

      он очень интересно рассказывает, его 10-минутные ролики лично я смотрю 10 минут, так как там каждую секунду что-то новое, свежее... Он не просто хвалит или журит, а делает это красиво, с глубоким анализом и примерами...

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 5 июля 2018, 19:29

      Видимо Уткин кроме очка ничего не целовал. Вот и считает 98%

      0
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 5 июля 2018, 18:57

      Ох и глуп же этот Уткин! В этом смысле 100 процентов мужчин целовались с мужчинами. Если считать поцелуями мужчин поцелуй футболиста после гола, поцелуй отца и новорожденного сына, поцелуй братьев после разлуки, поцелуй на Пасху и т.д. и т.п. То есть не 98% причем футболистов, а все лица мужеского пола. И это, по мнению Уткина, незыблемая вещь В ФУТБОЛЕ? Идиот!

      -1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 18:22

      По себе людей не судят Василий...

      -1
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      Рейтинг: +103

      fedor131313 5 июля 2018, 18:02

      Вася хватит завидовать , бери мяч и на поле .

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 5 июля 2018, 17:27

      пусть и дальше целуются. смачный засос игнашевича с кутеповым в финале - это лучший хэппи - энд триллера по названием ЧМ по футболу

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