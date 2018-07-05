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  • Уткин: «98% всех футболистов целовались с мужчинами. К сборной России это тоже относится»

Уткин: «98% всех футболистов целовались с мужчинами. К сборной России это тоже относится»

5 июля 2018, 17:15
12

Комментатор Василий Уткин порассуждал о возможности победы сборной России на чемпионате мира-2018.

«Есть в футболе незыблемые вещи. Например, 98% всех футболистов так или иначе в своей жизни целовались с мужчинами. Точно так же, пока твоя сборная остается на чемпионате мира, пусть даже она и была худшей по рейтингу на старте, но если в четвертьфинале она все еще в строю, вы прикидываете ее шансы на чемпионство.

Я, естественно, говорю о нашей с вами команде, потому что это о ней сказано в буквально смысле слова, и слова о поцелуях тоже к ней относятся. Если сборная России, как мы думаем, может стать чемпионом мира, то это автоматические означает, что такие шансы есть абсолютно у всех.

Посмотрите на две части турнирной сетки. В одной собраны три команды, которые когда-либо бывали чемпионами мира, и одна, которая никогда не была, но является одним из фаворитов – сборная Бельгии. А в другой половине только сборная Англии была чемпионом мира, и ее вряд ли можно называть фаворитом этой половины сетки. Фаворитом ее являются хорваты», – сказал Уткин в эфире своей программы «Футбольный клуб».

В четвертьфинале ЧМ-2018 Россия сыграет с Хорватией. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени.

Источник: YouTube
Чемпионат мира Россия Уткин Василий
Комментарии (12)
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Project Бабангида
1530800868
пусть и дальше целуются. смачный засос игнашевича с кутеповым в финале - это лучший хэппи - энд триллера по названием ЧМ по футболу
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fedor131313
1530802972
Вася хватит завидовать , бери мяч и на поле .
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KOLBIS
1530804161
По себе людей не судят Василий...
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Вомбат
1530806237
Ох и глуп же этот Уткин! В этом смысле 100 процентов мужчин целовались с мужчинами. Если считать поцелуями мужчин поцелуй футболиста после гола, поцелуй отца и новорожденного сына, поцелуй братьев после разлуки, поцелуй на Пасху и т.д. и т.п. То есть не 98% причем футболистов, а все лица мужеского пола. И это, по мнению Уткина, незыблемая вещь В ФУТБОЛЕ? Идиот!
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levon_man
1530808178
Видимо Уткин кроме очка ничего не целовал. Вот и считает 98%
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fortune-bva
1530808451
Ребят, не в защиту Василия, но раньше после прочтения таких вот статей от бомбардировских писарей я что есть силы обливал грязью Уткина, но... Если есть желание посмотрите его канал на ********, там совершенно другой контекст, там другой смысл, в общем там все не так как преподносит бомбардир...
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Russisch Schwein
1530811385
Этот жиртрест уже не знает как к себе внимание привлечь
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Yev
1530817045
Пока читал его мозговой выкидыш несколько секунд была интрига, думал, а вдруг хоть в этот раз по делу и без словоблудия, но нет, чуда не произошло. Вася-Вася, а как всё начиналось... Не смотря на Вась, Бубновых, Канчельскисых и прочих "экспертов-патриотов", Россия - вперёд!!!
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19831170
1530820471
Если честно, мне кажется у этого человека проблемы с головой и очень серьёзные.Или он наркоман. Одно из двух это точно!
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Урия Гип
1530835530
Эх, Вася...
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