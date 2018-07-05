Уткин: «98% всех футболистов целовались с мужчинами. К сборной России это тоже относится»

Комментатор Василий Уткин порассуждал о возможности победы сборной России на чемпионате мира-2018.

«Есть в футболе незыблемые вещи. Например, 98% всех футболистов так или иначе в своей жизни целовались с мужчинами. Точно так же, пока твоя сборная остается на чемпионате мира, пусть даже она и была худшей по рейтингу на старте, но если в четвертьфинале она все еще в строю, вы прикидываете ее шансы на чемпионство.

Я, естественно, говорю о нашей с вами команде, потому что это о ней сказано в буквально смысле слова, и слова о поцелуях тоже к ней относятся. Если сборная России, как мы думаем, может стать чемпионом мира, то это автоматические означает, что такие шансы есть абсолютно у всех.

Посмотрите на две части турнирной сетки. В одной собраны три команды, которые когда-либо бывали чемпионами мира, и одна, которая никогда не была, но является одним из фаворитов – сборная Бельгии. А в другой половине только сборная Англии была чемпионом мира, и ее вряд ли можно называть фаворитом этой половины сетки. Фаворитом ее являются хорваты», – сказал Уткин в эфире своей программы «Футбольный клуб».

В четвертьфинале ЧМ-2018 Россия сыграет с Хорватией. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени.