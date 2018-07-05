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    Болельщик сборной России сделал тату с Дзюбой, который отдает честь после гола

    Болельщик сборной России сделал татуировку с нападающим Артемом Дзюбой. На рисунке форвард отдает честь.

    Этим жестом футболист отмечает голы на чемпионате мира-2018. Впервые он показал такое празднование в матче второго тура группового раунда турнира с Египтом (3:1).

    На счету Дзюбы три гола в четырех матчах на ЧМ-2018.

    В четвертьфинале россияне сыграют с Хорватией. Игра состоится в Сочи в субботу, 7 июля. Начало – в 21:00 по московскому времени.

    Источник: РФС

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    05.07.2018 16:56
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 14:29

      Не подумавши наверное сделал.

      -1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 6 июля 2018, 09:20

      а носки то ЦСКА )))

      -1
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 5 июля 2018, 23:13

      Это воинское приветствие называется, честь они отдают...

      1
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      Рейтинг: +536

      19831170 5 июля 2018, 23:00

      Надо на жопе было бить то) На одной булке Дзюба,а на другой Черчесов с таким же жестом.Это было бы очень круто, отвечаю.

      0
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      Рейтинг: +962

      Riot Zero 5 июля 2018, 21:46

      Судя по носку, болельщик ЦСКА))))

      0
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      Рейтинг: +442

      spartak never die 5 июля 2018, 21:29

      После 14 побежит сводить пока свежая)

      0
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      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 5 июля 2018, 19:19

      Погорячился. Зря.

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      Рейтинг: +258

      Смешная Лошадь 5 июля 2018, 18:42

      Этот Дзюба на Игнаша больше похож))

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 5 июля 2018, 18:40

      У меня пальцы толще чем эта так называемая нога

      3
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      Рейтинг: +37

      Sg-9 > olic29ivica 5 июля 2018, 18:43

      Тоже подумал об открытом переломе после хорошего подката. Щупленько.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 18:25

      На ноге должен был быть Игорь...

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      Рейтинг: +37

      Sg-9 > KOLBIS 5 июля 2018, 18:41

      Да никто не должен быть на теле. Для этого голова есть, у некоторых. Остальным да, можно хоть на задницу.

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