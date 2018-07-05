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  • Болельщик сборной России сделал тату с Дзюбой, который отдает честь после гола

Болельщик сборной России сделал тату с Дзюбой, который отдает честь после гола

5 июля 2018, 16:56
23

Болельщик сборной России сделал татуировку с нападающим Артемом Дзюбой. На рисунке форвард отдает честь.

Этим жестом футболист отмечает голы на чемпионате мира-2018. Впервые он показал такое празднование в матче второго тура группового раунда турнира с Египтом (3:1).

На счету Дзюбы три гола в четырех матчах на ЧМ-2018.

В четвертьфинале россияне сыграют с Хорватией. Игра состоится в Сочи в субботу, 7 июля. Начало – в 21:00 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем
Комментарии (23)
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Мария Мария
1530800531
а мне этот его жест казался смешным и даже нелепым немного, и еще выражение лица с каким он отдает честь...ну это мой женский взгляд... с воздушными поцелуями неймара все гораздо хуже...ваще нелепые мимими на поле. а хорват ваще допраздновался что желтую получил)))) прикольнее всех поступил Мозес - красава))))
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Sg-9
1530802588
Вот это обморок )))))
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val-berezko
1530803466
Зря мужик испортил себе тело. "Возрастной нападающий,не обладающий качествами для скоростной контратаки"- Европа о дзюбоиде.
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wobaekat
1530803514
Честь отдает Наташа на Никольской, а это называется "воинское приветствие".
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olic29ivica
1530805255
У меня пальцы толще чем эта так называемая нога
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Смешная Лошадь
1530805374
Этот Дзюба на Игнаша больше похож))
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19831170
1530820805
Надо на жопе было бить то) На одной булке Дзюба,а на другой Черчесов с таким же жестом.Это было бы очень круто, отвечаю.
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Loko_Roma
1530821635
Это воинское приветствие называется, честь они отдают...
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InterMilLano1908
1530858025
а носки то ЦСКА )))
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zigbert
1530876564
Не подумавши наверное сделал.
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