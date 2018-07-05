Болельщик сборной России сделал тату с Дзюбой, который отдает честь после гола

Болельщик сборной России сделал татуировку с нападающим Артемом Дзюбой. На рисунке форвард отдает честь.

Этим жестом футболист отмечает голы на чемпионате мира-2018. Впервые он показал такое празднование в матче второго тура группового раунда турнира с Египтом (3:1).

На счету Дзюбы три гола в четырех матчах на ЧМ-2018.

В четвертьфинале россияне сыграют с Хорватией. Игра состоится в Сочи в субботу, 7 июля. Начало – в 21:00 по московскому времени.