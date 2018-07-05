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    «Фиат» может частично проспонсировать переход Роналду в «Ювентус»

    Итальянский автоконцерн «Фиат» может помочь «Ювентусу» в подписании нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Автопроизводитель может частично проспонсировать зарплату португальца, чтобы туринцы не нарушили правила финансового фэйр-плей.

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов заплатить мадридцам 100 миллионов евро за 33-летнего футболиста, а самому Роналду предлагает 30 миллионов евро в год. «Фиат» подпишет выгодное спонсорское соглашение с форвардом, которое поможет выплатить ему зарплату за один сезон.

    «Ювентус» не может позволить себе заплатить такие деньги без риска попасть под санкции УЕФА, поскольку это в четыре раза больше, чем зарабатывает Гонсало Игуаин – самый высокооплачиваемый игрок в команде на данный момент. Однако с помощью «Фиата» туринцы могут обойти правила финансового фэйр-плей.

    Ранее сообщалось, что трансфер Роналду может проспонсировать adidas, но это всегда было маловероятным, поскольку нападающий имеет пожизненный контракт с Nike стоимостью 1 миллиард долларов.

    Источник: Football Italia

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    05.07.2018 14:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 13:47

      Не привычно будет видеть Роналду в футболке Ювентуса.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 5 июля 2018, 15:26

      У Юве вроде Джипп спонсор?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > Bobafett 5 июля 2018, 15:35

      При чем здесь спонсор???
      Дело во владельцах - у Юве и Фиата одни хозяева...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Bobafett 5 июля 2018, 16:26

      Это две ветви одной компании, Chrysler.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Sg-9 > I_R_O_N_M_A_N 5 июля 2018, 18:24

      Нет. У Аньелли около 30% в Крайслере. В Юве больше 60%

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 14:49

      Фиалду...

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 5 июля 2018, 14:43

      Этот трансфер думаю может устроить всех, Ювентус получает игрока который может "решать" и приносить титулы, Дибала для этого ещё не созрел (и не известно созреет ли) про Игуаина можно просто промолчать и так всё понятно , он нападающий хороший , но не для больших дел.Такого игрока как Криштиану и не хватает Юве., чтобы выиграть ЛЧ. Реал же, после ухода Зидана ,стало понятно, что там будет строится новая команда, а с Роналду это было бы тяжело сделать , а сам португалец получает новый вызов.

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