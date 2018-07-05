«Фиат» может частично проспонсировать переход Роналду в «Ювентус»

Итальянский автоконцерн «Фиат» может помочь «Ювентусу» в подписании нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Автопроизводитель может частично проспонсировать зарплату португальца, чтобы туринцы не нарушили правила финансового фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов заплатить мадридцам 100 миллионов евро за 33-летнего футболиста, а самому Роналду предлагает 30 миллионов евро в год. «Фиат» подпишет выгодное спонсорское соглашение с форвардом, которое поможет выплатить ему зарплату за один сезон.

«Ювентус» не может позволить себе заплатить такие деньги без риска попасть под санкции УЕФА, поскольку это в четыре раза больше, чем зарабатывает Гонсало Игуаин – самый высокооплачиваемый игрок в команде на данный момент. Однако с помощью «Фиата» туринцы могут обойти правила финансового фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что трансфер Роналду может проспонсировать adidas, но это всегда было маловероятным, поскольку нападающий имеет пожизненный контракт с Nike стоимостью 1 миллиард долларов.