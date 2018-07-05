Отбитый Акинфеевым пенальти изобразят на медали из золота 999 пробы

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 голкипер сборной России Игорь Акинфеев отразил ногой решающий пенальти в исполнении футболистов Испании (1:1, 4:3 – по пенальти).

Это событие будет отображено на золотой медали. Она будет иметь размер в 100 мм и толщину 8 мм. Изготовлена медаль будет из драгоценных металлов с использованием золота 999 пробы.

На аверсе изделия изображена нога Акинфеева и футбольный мяч, который он отбил, а также надпись «Нога Акинфеева», дата и место события – «Москва. 01.07.2018. Лужники».

На реверсе дизайнеры разместили гравировку ключевых данных матча: дату, счет игры, а также надписи «Россия 2018. Чемпионат мира по футболу 1/8» и «Москва 01.07.2018».

Медаль после изготовления будет передана главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову до четвертьфинального матча с командой Хорватии 7 июля.