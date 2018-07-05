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  • Отбитый Акинфеевым пенальти изобразят на медали из золота 999 пробы

Отбитый Акинфеевым пенальти изобразят на медали из золота 999 пробы

5 июля 2018, 08:30
30

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 голкипер сборной России Игорь Акинфеев отразил ногой решающий пенальти в исполнении футболистов Испании (1:1, 4:3 – по пенальти).

Это событие будет отображено на золотой медали. Она будет иметь размер в 100 мм и толщину 8 мм. Изготовлена медаль будет из драгоценных металлов с использованием золота 999 пробы.

На аверсе изделия изображена нога Акинфеева и футбольный мяч, который он отбил, а также надпись «Нога Акинфеева», дата и место события – «Москва. 01.07.2018. Лужники».

На реверсе дизайнеры разместили гравировку ключевых данных матча: дату, счет игры, а также надписи «Россия 2018. Чемпионат мира по футболу 1/8» и «Москва 01.07.2018».

Медаль после изготовления будет передана главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову до четвертьфинального матча с командой Хорватии 7 июля.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (30)
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Igor Belousov
1530768991
следующая медаль усы Черчесова
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сапёр75
1530768993
Тоже хочу такую медальку )
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Полная Канистра
1530770012
ждём ногу игнашевича
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eleng
1530771987
Да, соскучились обыватели по подвигам, нужно ногу в бронзе отлить. Заслуга Акинфеева очевидна, но данный фрагмент с медалью просто пафос. Не думаю, что Шмейхелю или Очоа, были бы подобные почести.
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Рубик Докоян
1530772258
Мдааа, даже не хватает фантазии, что будет, если сборная выиграет какие-нибудь медали... Может тогда на герб страны всех разместят. Этот массовый психоз вскоре перейдёт в национальный праздник.
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nik55
1530773827
идиотизм
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Docentusa
1530775271
Отбил ,так отбил!!!Это его работа!!!
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Патронташ
1530775853
Надо отлить в граните ногу Акинфеева с мячом и поставить рядом с Мининым и Пожарским на Красной площади.
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Ragnar Viking
1530776926
Маразм крепчает!
Ответить
Ragnar Viking
1530777042
Это ситуация мне напоминает Северную Корею)
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