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    Отбитый Акинфеевым пенальти изобразят на медали из золота 999 пробы

    В матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 голкипер сборной России Игорь Акинфеев отразил ногой решающий пенальти в исполнении футболистов Испании (1:1, 4:3 – по пенальти).

    Это событие будет отображено на золотой медали. Она будет иметь размер в 100 мм и толщину 8 мм. Изготовлена медаль будет из драгоценных металлов с использованием золота 999 пробы.

    На аверсе изделия изображена нога Акинфеева и футбольный мяч, который он отбил, а также надпись «Нога Акинфеева», дата и место события – «Москва. 01.07.2018. Лужники».

    На реверсе дизайнеры разместили гравировку ключевых данных матча: дату, счет игры, а также надписи «Россия 2018. Чемпионат мира по футболу 1/8» и «Москва 01.07.2018».

    Медаль после изготовления будет передана главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову до четвертьфинального матча с командой Хорватии 7 июля.

    Источник: Twitter

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    05.07.2018 08:30
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 11:26

      Не мешало бы воплотить в жизнь мяч Дзюбы с пенальти.

      1
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      Рейтинг: +1236

      омск55 5 июля 2018, 14:40

      Совсем охренели ,завтра на Акинфеева молится будем

      1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 5 июля 2018, 13:53

      А если б ему в пах мяч попал...?

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 5 июля 2018, 13:25

      а почему бы и нет, во многих странах футбольные достижения это праздник для всей страны, достижение есть

      0
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      Рейтинг: +11

      Pafik 5 июля 2018, 12:33

      Чуть вынырнули из дерьма и сразу медальку. Успехи конечно надо поощрять, но не в разгар же работы. А то сейчас вручат и наша сборная тут же вылетит. В общем это все неуместный пафос. Тем более матч с Испанией теперь в прошлом, и уже никакого влияния на будущее не окажет. И нашей сборной еще работать и работать над собой, а не медальки получать.

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 июля 2018, 11:37

      Португальской сборной одна женщина настоятельно рекомендовала подрочить.Хорошо хоть,заранее Рональду не отлили из драгметаллов.

      0
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > yorgenbarenz 5 июля 2018, 11:49

      Помню помню.вот походу они и переусердствлвали.

      1
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 5 июля 2018, 11:10

      что же тогда будет если вдруг хорватов пройдем.......

      0
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 5 июля 2018, 10:50

      Это ситуация мне напоминает Северную Корею)

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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 5 июля 2018, 10:48

      Маразм крепчает!

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 5 июля 2018, 10:30

      Надо отлить в граните ногу Акинфеева с мячом и поставить рядом с Мининым и Пожарским на Красной площади.

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