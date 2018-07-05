Гвардиола может возглавить Аргентину перед ЧМ-2022. Зарплата составит 12 миллионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является кандидатом на аналогичный пост в сборной Аргентины, сообщает TN.

Руководство Ассоциации футбола Аргентины (АФА) при поддержке местной бизнес-элиты рассматривают вариант приглашения испанца в команду перед стартом отборочного турнира чемпионата мира-2022. За Гвардиолу говорит тот факт, что у него есть опыт работы с капитаном аргентинцев Лионелем Месси.

По данным местных СМИ, АФА предложит тренеру контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год. Половину готова платить сама ассоциация, другую половину – группа бизнесменов.

Сейчас у испанца есть действующий контракт с «Манчестер Сити», который рассчитан до 2021 года. По нему он зарабатывает 23 миллиона евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым тренером мира.

На проходящем в России чемпионате мира-2018 сборная Аргентины под руководством Хорхе Сампаоли выбыла из турнира на стадии 1/8 финала. Контракт тренера может быть расторгнут после Кубка Америки-2019. За досрочное расторжение он получит 20 миллионов евро.