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  • Гвардиола может возглавить Аргентину перед ЧМ-2022. Зарплата составит 12 миллионов

Гвардиола может возглавить Аргентину перед ЧМ-2022. Зарплата составит 12 миллионов

5 июля 2018, 07:08
12

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является кандидатом на аналогичный пост в сборной Аргентины, сообщает TN.

Руководство Ассоциации футбола Аргентины (АФА) при поддержке местной бизнес-элиты рассматривают вариант приглашения испанца в команду перед стартом отборочного турнира чемпионата мира-2022. За Гвардиолу говорит тот факт, что у него есть опыт работы с капитаном аргентинцев Лионелем Месси.

По данным местных СМИ, АФА предложит тренеру контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год. Половину готова платить сама ассоциация, другую половину – группа бизнесменов.

Сейчас у испанца есть действующий контракт с «Манчестер Сити», который рассчитан до 2021 года. По нему он зарабатывает 23 миллиона евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым тренером мира.

На проходящем в России чемпионате мира-2018 сборная Аргентины под руководством Хорхе Сампаоли выбыла из турнира на стадии 1/8 финала. Контракт тренера может быть расторгнут после Кубка Америки-2019. За досрочное расторжение он получит 20 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Трансферы Аргентина Гвардиола Хосеп Сампаоли Хорхе
Комментарии (12)
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XoVoS
1530763864
С Ман сити контракт естъ
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KOLBIS
1530766048
Он клубный тренер,не согласится...
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КЭТиК
1530768877
За половину зарплаты не стоит рисковать репутацией.
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МВС
1530772755
Совсем маловероятный это вариант.Далеко не факт,что Месси через четыре года будет продолжать играть за сборную,потому говорить о воссоединении очень преждевременно.
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hofman
1530785321
Было бы здорово
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Shak71
1530794865
тут нельзя будет тратить горы лямов - не пойдет)
Ответить
Sterh
1530859045
Он не пойдет. Возьмите Конте - он почти свободен и способен выжимать максимум из того, что имеет. Евро 2016, например.
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zigbert
1530863502
Для работы в сборной Гвардиоле нужно сделать трудный шаг. Плоды его труда в Ман Сити ,заметны и для него нет смысла менять место своей работы.
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