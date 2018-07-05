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    Гвардиола может возглавить Аргентину перед ЧМ-2022. Зарплата составит 12 миллионов

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является кандидатом на аналогичный пост в сборной Аргентины, сообщает TN.

    Руководство Ассоциации футбола Аргентины (АФА) при поддержке местной бизнес-элиты рассматривают вариант приглашения испанца в команду перед стартом отборочного турнира чемпионата мира-2022. За Гвардиолу говорит тот факт, что у него есть опыт работы с капитаном аргентинцев Лионелем Месси.

    По данным местных СМИ, АФА предложит тренеру контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год. Половину готова платить сама ассоциация, другую половину – группа бизнесменов.

    Сейчас у испанца есть действующий контракт с «Манчестер Сити», который рассчитан до 2021 года. По нему он зарабатывает 23 миллиона евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым тренером мира.

    На проходящем в России чемпионате мира-2018 сборная Аргентины под руководством Хорхе Сампаоли выбыла из турнира на стадии 1/8 финала. Контракт тренера может быть расторгнут после Кубка Америки-2019. За досрочное расторжение он получит 20 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2018 07:08
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 10:51

      Для работы в сборной Гвардиоле нужно сделать трудный шаг. Плоды его труда в Ман Сити ,заметны и для него нет смысла менять место своей работы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 6 июля 2018, 09:37

      Он не пойдет.
      Возьмите Конте - он почти свободен и способен выжимать максимум из того, что имеет.
      Евро 2016, например.

      1
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      Рейтинг: +358

      Shak71 5 июля 2018, 15:47

      тут нельзя будет тратить горы лямов - не пойдет)

      0
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      Рейтинг: +232

      hofman 5 июля 2018, 13:08

      Было бы здорово

      0
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      Рейтинг: +1364

      МВС 5 июля 2018, 09:39

      Совсем маловероятный это вариант.Далеко не факт,что Месси через четыре года будет продолжать играть за сборную,потому говорить о воссоединении очень преждевременно.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > МВС 5 июля 2018, 10:10

      Он уже еле ходит, он не атлет. А в 35 если не ставить его столбом))) то выгоды никакой не будет, игру свою он гораздо меньше адаптирует к возрасту нежели тот же Криш или Ибрыч.

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 5 июля 2018, 08:34

      За половину зарплаты не стоит рисковать репутацией.

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 07:47

      Он клубный тренер,не согласится...

      2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > KOLBIS 5 июля 2018, 08:51

      Не скажи. Он говорил, что если ему позвонят из сб.Бразилии он согласится даже не раздумывая и даже бесплатно не получая ЗП, а где Бразилия там и Аргентина. Так, что всё возможно...

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > АртурZaСМ 5 июля 2018, 09:09

      Ну не знаю,он привык мне кажется в течении года решать задачи,а не раз в четыре года на ЧМ ну и на кубке ЮА

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      Рейтинг: +358

      Shak71 > АртурZaСМ 5 июля 2018, 15:49

      а где Бразилия там и Аргентина - Аргентина дома) Бразилия на ЧМ)

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      Рейтинг: +260

      XoVoS 5 июля 2018, 07:11

      С Ман сити контракт естъ

      3
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