Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Акинфеев за карьеру провел пять серий послематчевых пенальти и все выиграл

Акинфеев за карьеру провел пять серий послематчевых пенальти и все выиграл

4 июля 2018, 13:28
14

Серия послематчевых пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2018 ИспанияРоссия (1:1, 3:4 по пенальти) стала для голкипера российской команды и ЦСКА Игоря Акинфеева пятой в карьере. Вратарь выиграл все из них.

Серии послематчевых пенальти Акинфеева:

Кубок России-2007/08. Финал. ЦСКА – «Амкар» – 2:2 (4:1 по пенальти)

Кубок России-2008/09. 1/2 финала. «Динамо» – ЦСКА – 2:2 (5:6 по пенальти)

Кубок России-2010/11. 1/2 финала. «Спартак» – ЦСКА – 3:3 (4:5 по пенальти)

Кубок России-2012/13. Финал. «Анжи» – ЦСКА – 1:1 (3:4 по пенальти)

ЧМ-2018. 1/8 финала. Россия – Испания – 1:1 (4:3 по пенальти).

Источник: Sports.ru
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига ЦСКА Испания Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
panmon
1530700282
Божок. рекорд для тех кто играл в 5 и более послематчевых сериях пенальти. держит его уже 10 лет (как там 11 лет вышло когда цска не играл в турнире?)
Ответить
KOLBIS
1530700652
Всего-то пять за всю карьеру,а я думал больше у него было этих серий...Молодец 100% результат...
Ответить
Mirak92
1530701765
Все помню,как сегодня смотрел)
Ответить
srg38
1530701774
Последний матч серии посерьезнее других)
Ответить
Kulimen
1530702304
За Игоря всегда спокоен, как в сборной, так и в клубе. Единственная позиция, за которую вообще не переживаешь, потому что знаешь,что затащит. Да бывали ляпы, но если посмотреть сколько сейвов он тащит и какие удары отбивает, то и на малочисленные ляпы закрываешь глаза.
Ответить
Bobafett
1530704530
Дебют по серии пинальти за сборную удался
Ответить
vlad10180v
1530704649
Красава Игорь так держать!!!
Ответить
Alex Y
1530706008
Молодец
Ответить
cska-62
1530728898
ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ! Игорь! Мы все за продолжение банкета! :-)))
Ответить
RBW_
1530729994
07/07/2018 шестая!!!!
Ответить
Главные новости
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
3
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
8
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
8
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
6
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
15
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+