Акинфеев за карьеру провел пять серий послематчевых пенальти и все выиграл

Серия послематчевых пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия (1:1, 3:4 по пенальти) стала для голкипера российской команды и ЦСКА Игоря Акинфеева пятой в карьере. Вратарь выиграл все из них.
Серии послематчевых пенальти Акинфеева:
Кубок России-2007/08. Финал. ЦСКА – «Амкар» – 2:2 (4:1 по пенальти)
Кубок России-2008/09. 1/2 финала. «Динамо» – ЦСКА – 2:2 (5:6 по пенальти)
Кубок России-2010/11. 1/2 финала. «Спартак» – ЦСКА – 3:3 (4:5 по пенальти)
Кубок России-2012/13. Финал. «Анжи» – ЦСКА – 1:1 (3:4 по пенальти)
ЧМ-2018. 1/8 финала. Россия – Испания – 1:1 (4:3 по пенальти).
Источник: Sports.ru