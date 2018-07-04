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    Акинфеев за карьеру провел пять серий послематчевых пенальти и все выиграл

    Серия послематчевых пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2018 ИспанияРоссия (1:1, 3:4 по пенальти) стала для голкипера российской команды и ЦСКА Игоря Акинфеева пятой в карьере. Вратарь выиграл все из них.

    Серии послематчевых пенальти Акинфеева:

    Кубок России-2007/08. Финал. ЦСКА – «Амкар» – 2:2 (4:1 по пенальти)

    Кубок России-2008/09. 1/2 финала. «Динамо» – ЦСКА – 2:2 (5:6 по пенальти)

    Кубок России-2010/11. 1/2 финала. «Спартак» – ЦСКА – 3:3 (4:5 по пенальти)

    Кубок России-2012/13. Финал. «Анжи» – ЦСКА – 1:1 (3:4 по пенальти)

    ЧМ-2018. 1/8 финала. Россия – Испания – 1:1 (4:3 по пенальти).

    Источник: Sports.ru

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    04.07.2018 13:28
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 4 июля 2018, 21:46

      07/07/2018 шестая!!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > RBW_ 5 июля 2018, 10:24

      Добавляй, что ПОБЕДНАЯ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 июля 2018, 21:28

      ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ!

      Игорь! Мы все за продолжение банкета! :-)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 4 июля 2018, 21:22

      Просто космос!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 4 июля 2018, 19:23

      ну ради такого дела можно и забыть ЛЧ "сухую серию"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1747

      Alex Y 4 июля 2018, 15:06

      Молодец

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +96

      vlad10180v 4 июля 2018, 14:44

      Красава Игорь так держать!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 4 июля 2018, 14:42

      Дебют по серии пинальти за сборную удался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 июля 2018, 14:05

      За Игоря всегда спокоен, как в сборной, так и в клубе. Единственная позиция, за которую вообще не переживаешь, потому что знаешь,что затащит. Да бывали ляпы, но если посмотреть сколько сейвов он тащит и какие удары отбивает, то и на малочисленные ляпы закрываешь глаза.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 4 июля 2018, 13:56

      Последний матч серии посерьезнее других)

      4
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 4 июля 2018, 13:56

      Все помню,как сегодня смотрел)

      2
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