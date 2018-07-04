Мина: «Колумбия заслуживала выход в четвертьфинал больше, чем англичане»

Защитник «Барселоны» и сборной Колумбии Йерри Мина уверен, что его команда заслужила выход в четвертьфинал чемпионата мира-2018 больше, чем Англия. Колумбиец в 1/8 финала забил гол в ворота англичан на третьей добавленной минуте основного времени, переведя игру в овертайм.

«Мы получили тяжелый удар, команда не заслуживала поражения. В этой игре мы сделали намного больше, чем англичане.

Сейчас не время говорить о будущем. Но могу сказать точно, что этот чемпионат мира помог мне вновь утвердиться в качестве футболиста», – приводит слова Мины Mundo Deportivo.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.

Мина постоянно забивает с угловых. И опережает всех игроков «Барсы»