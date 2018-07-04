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    Мина: «Колумбия заслуживала выход в четвертьфинал больше, чем англичане»

    Защитник «Барселоны» и сборной Колумбии Йерри Мина уверен, что его команда заслужила выход в четвертьфинал чемпионата мира-2018 больше, чем Англия. Колумбиец в 1/8 финала забил гол в ворота англичан на третьей добавленной минуте основного времени, переведя игру в овертайм.

    «Мы получили тяжелый удар, команда не заслуживала поражения. В этой игре мы сделали намного больше, чем англичане.

    Сейчас не время говорить о будущем. Но могу сказать точно, что этот чемпионат мира помог мне вновь утвердиться в качестве футболиста», – приводит слова Мины Mundo Deportivo.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.

    Мина постоянно забивает с угловых. И опережает всех игроков «Барсы»

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2018 11:40
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 4 июля 2018, 20:20

      Сделали может и больше, но играли хуже. Так что все справедливо. При всех моих симпатиях к колумбийским болельщикам.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июля 2018, 18:38

      все вполне справедливо, сами не смогли за 120 минут наиграть на победу да и в серии пенальти пару раз плохо пробили, так что обижаться стоит только на себя.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 июля 2018, 18:17

      В первом тайме колумбийцев на поле вообще не было. Во втором чуток получше, но англичане вели всю игру "от и до", и счёт 1-1 не должен вводить в заблуждение тех, кто не смотрел всю игру целиком - англичане кучу моментов запороли, а вот индейцы по сути чуть ли не единственный свой шанс реализовали. И не сказать, что колумбийцы поставили автобус, они просто плохо играли.
      Мина очень круто провёл ЧМ, но про остальную команду так не скажешь. Санчес вообще вас под монастырь постоянно подводил. Ему скажите спасибо за все пенальти.

      3
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 4 июля 2018, 15:52

      Такое впечатление, что его не было на поле. Что он имеет ввиду под выражением "сделали намного больше, чем англичане"? Все, что вообще было сделано на поле колумбийцами, кроме дешевых провокаций, было сделано намного меньше, чем англичане! Предлагаю ему просмотреть матч по телевизору и не рассказывать сказки. Единственная претензия к англичанам - это нырок Магуайера.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > JackBruce 4 июля 2018, 18:13

      Магуайр показал судье, что там не было нарушений правил, что он сам упал. Фэйр-плей, которое ещё поискать надо.

      1
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 4 июля 2018, 15:36

      Йери Мина точно заслуживал проходить дальше, да только вот футбол - командная игра, к сожалению.

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 15:05

      Англичане больше владели мячом и имели преимущество.Так что все по делу.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июля 2018, 14:54

      Правильно сказал.

      -2
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 4 июля 2018, 13:58

      Англия по делу вышла.

      5
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      Рейтинг: +2509

      panmon 4 июля 2018, 13:38

      по мне - англия и россия - слабейшие из оставшихся команд.
      Вчера если бы судья был получше и не раздражал игроков колумбии - они бы вероятно прошли. но в целом был равный матч

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 июля 2018, 12:49

      На мой взгляд нельзя говорить о не справедливости когда ты проигрываешь в серии пенальти, это может быть очень обидно, но ни как не не справедливо, это японцы могут говорить о справедливости когда они проиграли на последних секундах матча делая всё чтобы этого не было. А колумбийцам надо было просто лучше играть чтобы говорить о справедливости , особенно в первом тайме.

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