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  • Мина: «Колумбия заслуживала выход в четвертьфинал больше, чем англичане»

Мина: «Колумбия заслуживала выход в четвертьфинал больше, чем англичане»

4 июля 2018, 11:40
16

Защитник «Барселоны» и сборной Колумбии Йерри Мина уверен, что его команда заслужила выход в четвертьфинал чемпионата мира-2018 больше, чем Англия. Колумбиец в 1/8 финала забил гол в ворота англичан на третьей добавленной минуте основного времени, переведя игру в овертайм.

«Мы получили тяжелый удар, команда не заслуживала поражения. В этой игре мы сделали намного больше, чем англичане.

Сейчас не время говорить о будущем. Но могу сказать точно, что этот чемпионат мира помог мне вновь утвердиться в качестве футболиста», – приводит слова Мины Mundo Deportivo.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.

Мина постоянно забивает с угловых. И опережает всех игроков «Барсы»

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Колумбия Англия Мина Йерри
Комментарии (16)
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GermanVo
1530693722
Только в концовке включились. А так снобы весь матч держали под контролем.
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acer2003
1530694132
Заслужил тот, кто выиграл..
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Torvald64
1530695560
Ребят, ну будем объективными. Вы 93 минуты занимались полной ерундой и играли не то, чтобы плохо - а вообще никак. Затем прекрасный удар и результативный угловой. Потом ещё 15 минут первого экстратайма было что-то похожее на игру, пока англичане приходили в себя. И всё. Я вчера пребывал в странном состоянии от вашей игры. С одной стороны, я не люблю англичан и собирался болеть за Колумбию - с другой, как за вас, блин, болеть, если у вас вообще никакого конструктива в игре не было? О какой несправедливости речь? Всё по делу.
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hevbn 28
1530697774
На мой взгляд нельзя говорить о не справедливости когда ты проигрываешь в серии пенальти, это может быть очень обидно, но ни как не не справедливо, это японцы могут говорить о справедливости когда они проиграли на последних секундах матча делая всё чтобы этого не было. А колумбийцам надо было просто лучше играть чтобы говорить о справедливости , особенно в первом тайме.
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Mirak92
1530701890
Англия по делу вышла.
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zigbert
1530705904
Англичане больше владели мячом и имели преимущество.Так что все по делу.
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DSmoto
1530707769
Йери Мина точно заслуживал проходить дальше, да только вот футбол - командная игра, к сожалению.
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JackBruce
1530708754
Такое впечатление, что его не было на поле. Что он имеет ввиду под выражением "сделали намного больше, чем англичане"? Все, что вообще было сделано на поле колумбийцами, кроме дешевых провокаций, было сделано намного меньше, чем англичане! Предлагаю ему просмотреть матч по телевизору и не рассказывать сказки. Единственная претензия к англичанам - это нырок Магуайера.
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Cules2013
1530717454
В первом тайме колумбийцев на поле вообще не было. Во втором чуток получше, но англичане вели всю игру "от и до", и счёт 1-1 не должен вводить в заблуждение тех, кто не смотрел всю игру целиком - англичане кучу моментов запороли, а вот индейцы по сути чуть ли не единственный свой шанс реализовали. И не сказать, что колумбийцы поставили автобус, они просто плохо играли. Мина очень круто провёл ЧМ, но про остальную команду так не скажешь. Санчес вообще вас под монастырь постоянно подводил. Ему скажите спасибо за все пенальти.
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OfaZavr
1530718730
все вполне справедливо, сами не смогли за 120 минут наиграть на победу да и в серии пенальти пару раз плохо пробили, так что обижаться стоит только на себя.
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