Моуринью: «Англия сыграет со Швецией, позже с Россией или Хорватией. Это 100-процентный шанс выйти в финал»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью положительно оценил шансы сборной Англии на выход в финал чемпионата мира-2018 после победы в 1/8 финала над Колумбией.

«С английской точки зрения, если сборная собиралась выиграть этот матч, если собиралась пройти в четвертьфинал, то тогда все замечательно, задание выполнено. Но если взглянуть на качество игры, на уровень доминирования на поле, то радоваться нечему.

Впрочем, Англия давно не доходила до четвертьфинала, и теперь встретится со Швецией, а потом, возможно, с Россией или Хорватией. У нее 100-процентный шанс выйти в финал», – считает Моуринью.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.

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