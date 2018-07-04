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    Моуринью: «Англия сыграет со Швецией, позже с Россией или Хорватией. Это 100-процентный шанс выйти в финал»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью положительно оценил шансы сборной Англии на выход в финал чемпионата мира-2018 после победы в 1/8 финала над Колумбией.

    «С английской точки зрения, если сборная собиралась выиграть этот матч, если собиралась пройти в четвертьфинал, то тогда все замечательно, задание выполнено. Но если взглянуть на качество игры, на уровень доминирования на поле, то радоваться нечему.

    Впрочем, Англия давно не доходила до четвертьфинала, и теперь встретится со Швецией, а потом, возможно, с Россией или Хорватией. У нее 100-процентный шанс выйти в финал», – считает Моуринью.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.

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    Источник: RT

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    04.07.2018 08:31
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 4 июля 2018, 15:34

      Голландия и Италия тоже на 100% выход расчитывали, быть в 1/2 Русско-Шведскому побоищу...

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 14:14

      Все возможно, хотя вчера Англия вообще могла не пройти Колумбию.

      1
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      Рейтинг: +1539

      isa361 4 июля 2018, 11:40

      видимо они забыли кто их нагнул в отборе че-2008

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 4 июля 2018, 11:39

      вообще вся экспертиза это вилы на воде

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 4 июля 2018, 10:54

      Если со Швецией будет так же тянуть до пенальти, то с Хорватией сдуется.

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 4 июля 2018, 10:27

      Хрен вам, а не финал!

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 4 июля 2018, 10:20

      У всех команд из этой части сетки замечательная возможность выйти в финал. Одни середняки которые местами могут блестнуть

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 4 июля 2018, 10:19

      Лично я жду Хорватов в финале,классная команда-классно играет. Ну а Англия не настолько глупа как кажется,проигрывая Бельгии они уже знали сетку справа и что с нее легче пробиться в финал,чем слева.

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Psih86 4 июля 2018, 10:22

      Естественно, но при ничьей они выходили с первого места. Потому и играл второй состав... но нужно отдать должное Бельгии. Они уважают игру больше чем возможность выйти со второго места

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      Рейтинг: +28706

      silver29 4 июля 2018, 10:09

      Слишком самоуверенный этот Жора, англичане не пройдут Швецию, что-то подсказывает, что шведы не так просты как кажутся, да и игра Англии на фоне тех же хорватов тусклая. В финале будут Хорватия и Франция.

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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 4 июля 2018, 10:01

      Ну, на счет стопроцентного шанса я бы поспорил.

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