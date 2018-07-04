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  • Моуринью: «Англия сыграет со Швецией, позже с Россией или Хорватией. Это 100-процентный шанс выйти в финал»

Моуринью: «Англия сыграет со Швецией, позже с Россией или Хорватией. Это 100-процентный шанс выйти в финал»

4 июля 2018, 08:31
29

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью положительно оценил шансы сборной Англии на выход в финал чемпионата мира-2018 после победы в 1/8 финала над Колумбией.

«С английской точки зрения, если сборная собиралась выиграть этот матч, если собиралась пройти в четвертьфинал, то тогда все замечательно, задание выполнено. Но если взглянуть на качество игры, на уровень доминирования на поле, то радоваться нечему.

Впрочем, Англия давно не доходила до четвертьфинала, и теперь встретится со Швецией, а потом, возможно, с Россией или Хорватией. У нее 100-процентный шанс выйти в финал», – считает Моуринью.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.

Хендерсон симулирует ужаснее Неймара. Это смешно

Источник: RT
Чемпионат мира Англия Швеция Хорватия Россия Моуринью Жозе
Комментарии (29)
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Dominator777
1530683814
Шанс выйти в финал помимо Англии есть также у Швеции, Хорватии, России и еще у 4 команд, но в финал выйдут всего лишь 2 и не факт, что среди финалистов будет Англия.
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Stavropolets
1530684029
Ты уже составлял таблицу с командами которые будут играть в плей-офф и выйдут дальше, прогадал
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AHTUNGBOL
1530684408
Англичане вчера меня очень сильно разочаровали, так симулировать и судья конечно, совсем незаинтересованный был..))
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Ивантеевец
1530684771
Шансы есть у всех. Еще пару недель назад в финале и Германию и Испанию видели и еще много на кого рассчитывали. Так что англичанам особо обольщаться не стоит.
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Артурка32
1530685139
Англия уже не та....
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KOLBIS
1530685515
Раскатал губеху...
Ответить
hofman
1530685942
Ждём финал бразилия- Англия. Вот угар будет если Англия на нашем чемпионате выиграет. Больше всех свистели, что не они проводят, предлагали бойкот, а тут на тебе, вот это будет поворот
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Vladarg
1530686097
При любом раскладе в финале будет одна команда,которую там совсем не ждали.было ли когда вообще такое?
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Garrincha58
1530686151
после немцев Англия вторая команда которой я желал вылета но не получилось жаль Колумбию
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21082014
1530687101
Если хорваты будут с нами играть в футбол,а не катать вату,как Испания,то будут играть в финале.
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