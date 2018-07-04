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    Кейн – лучший игрок матча Колумбия – Англия

    Организационный комитет чемпионата мира-2018 определил лучшего футболиста матча 1/8 финала между сборными Колумбии и Англии (1:1, 3:4 по пенальти). Им стал форвард европейцев Гарри Кейн.

    Представитель «Тоттенхэма» во втором тайме реализовал пенальти, а также был точен в послематчевой серии.

    В следующем раунде англичане сыграют со шведами.

    Мина постоянно забивает с угловых. И опережает всех игроков «Барсы»

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    Источник: Twitter

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    04.07.2018 00:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 09:34

      Из состава англичан заметно выделялся и был лидером команды.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 4 июля 2018, 09:05

      Других лучших игроков у Англии нет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      Борис РВ 4 июля 2018, 07:17

      а Мина лучший игрок Колумбии на ЧМ!

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 июля 2018, 00:44

      мина лучший игрок матча ! а кейн просто забил с пенальти ! вы еще скажите что кокорин лучший футболист мира!

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      Рейтинг: +8832

      vladik12 4 июля 2018, 00:12

      Наверное, следовало отдать Мине.

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