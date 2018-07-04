Кейн – лучший игрок матча Колумбия – Англия

Организационный комитет чемпионата мира-2018 определил лучшего футболиста матча 1/8 финала между сборными Колумбии и Англии (1:1, 3:4 по пенальти). Им стал форвард европейцев Гарри Кейн.

Представитель «Тоттенхэма» во втором тайме реализовал пенальти, а также был точен в послематчевой серии.

В следующем раунде англичане сыграют со шведами.

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