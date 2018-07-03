ЧМ-2018. Англия в серии пенальти обыграла Колумбию и в четвертьфинале встретится со шведами

Состоялся последний матч 1/8 финала чемпионата мирм-2018. Встретились сборные Колумбии и Англии. Победа досталась британским футболистам. Нападающий Гарри Кейн во втором тайме реализовал пенальти, на который последовал ответ в компенсированное время. Исход встречи был решен в серии 11-метровых ударов.

В следующем раунде команда Гарета Саутгейта сыграет со шведами. Встреча состоится 7 июля в Самаре.

Чемпионат мира-2018. 1/8 финала

Колумбия – Англия – 1:1 (0:0; 0:1; 0:0; 0:0; 3:4 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Кейн, 57 (с пенальти); 1:1 – Мина, 90+2.

Колумбия: Оспина, Ариас (Сапата, 116), Мина, Д. Санчес, Мохика, К. Санчес (Урибе, 79), Барриос, Кинтеро (Муриэль, 88), Лерма (Бакка, 61), Куадрадо, Фалькао.

Англия: Пикфорд, Уолкер (Рэшфорд, 113), Стоунс, Магир, Триппьер, Хендерсон, Лингард, Алли (Дайер, 81), Янг (Роуз, 102), Стерлинг (Варди, 88), Кейн.

Предупреждения: Барриос, 41; Ариас, 52; Санчес, 54; Фалькао, 63; Бакка, 64; Куадрадо, 118 – Хендерсон, 56; Лингард, 69.

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