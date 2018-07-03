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    ЧМ-2018. Англия в серии пенальти обыграла Колумбию и в четвертьфинале встретится со шведами

    Состоялся последний матч 1/8 финала чемпионата мирм-2018. Встретились сборные Колумбии и Англии. Победа досталась британским футболистам. Нападающий Гарри Кейн во втором тайме реализовал пенальти, на который последовал ответ в компенсированное время. Исход встречи был решен в серии 11-метровых ударов.

    В следующем раунде команда Гарета Саутгейта сыграет со шведами. Встреча состоится 7 июля в Самаре.

    Чемпионат мира-2018. 1/8 финала

    Колумбия – Англия – 1:1 (0:0; 0:1; 0:0; 0:0; 3:4 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Кейн, 57 (с пенальти); 1:1 – Мина, 90+2.

    Колумбия: Оспина, Ариас (Сапата, 116), Мина, Д. Санчес, Мохика, К. Санчес (Урибе, 79), Барриос, Кинтеро (Муриэль, 88), Лерма (Бакка, 61), Куадрадо, Фалькао.

    Англия: Пикфорд, Уолкер (Рэшфорд, 113), Стоунс, Магир, Триппьер, Хендерсон, Лингард, Алли (Дайер, 81), Янг (Роуз, 102), Стерлинг (Варди, 88), Кейн.

    Предупреждения: Барриос, 41; Ариас, 52; Санчес, 54; Фалькао, 63; Бакка, 64; Куадрадо, 118 – Хендерсон, 56; Лингард, 69.

    Календарь чемпионата мира-2018

    Результаты чемпионата мира-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2018 23:52
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    Комментарии42
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июля 2018, 10:45

      тяжелая игра получилась для обеих команд, нарушения и постоянные конфликты разжигали страсти. только уж серия пенальти смогла рассудить их.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 09:32

      Для судейства матч был тяжелым -грубость была с обоих сторон.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 4 июля 2018, 08:41

      Ух как...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      JackBruce 4 июля 2018, 08:39

      Нанервничались обе команды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 4 июля 2018, 08:28

      Это был футбол или чемпионат по вольной борьбе ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 4 июля 2018, 08:24

      подходящее время для англичан вернуться на вершину мирового футбола

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1030

      Ивантеевец 4 июля 2018, 07:57

      Жаль колумбийцев достойно рубились. Посмотрим смогут ли шведы навязать достойную борьбу британцам.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 4 июля 2018, 07:45

      Англия со Швецией хорошо зарубятся, без этих автобусов...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 4 июля 2018, 06:58

      Странно что матч англии обслуживал рефери из сша...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 4 июля 2018, 06:40

      Ну хоть так, Англия все же бОльшая величина в футболе.

      0
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