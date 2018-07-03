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  • ЧМ-2018. Англия в серии пенальти обыграла Колумбию и в четвертьфинале встретится со шведами

ЧМ-2018. Англия в серии пенальти обыграла Колумбию и в четвертьфинале встретится со шведами

3 июля 2018, 23:52
45

Состоялся последний матч 1/8 финала чемпионата мирм-2018. Встретились сборные Колумбии и Англии. Победа досталась британским футболистам. Нападающий Гарри Кейн во втором тайме реализовал пенальти, на который последовал ответ в компенсированное время. Исход встречи был решен в серии 11-метровых ударов.

В следующем раунде команда Гарета Саутгейта сыграет со шведами. Встреча состоится 7 июля в Самаре.

Чемпионат мира-2018. 1/8 финала

Колумбия – Англия – 1:1 (0:0; 0:1; 0:0; 0:0; 3:4 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Кейн, 57 (с пенальти); 1:1 – Мина, 90+2.

Колумбия: Оспина, Ариас (Сапата, 116), Мина, Д. Санчес, Мохика, К. Санчес (Урибе, 79), Барриос, Кинтеро (Муриэль, 88), Лерма (Бакка, 61), Куадрадо, Фалькао.

Англия: Пикфорд, Уолкер (Рэшфорд, 113), Стоунс, Магир, Триппьер, Хендерсон, Лингард, Алли (Дайер, 81), Янг (Роуз, 102), Стерлинг (Варди, 88), Кейн.

Предупреждения: Барриос, 41; Ариас, 52; Санчес, 54; Фалькао, 63; Бакка, 64; Куадрадо, 118 – Хендерсон, 56; Лингард, 69.

Календарь чемпионата мира-2018

Результаты чемпионата мира-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Колумбия Англия Кейн Гарри
Комментарии (45)
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вместе с ЦСКА
1530651247
Американский судья испортил матч
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SPACE TRUCKIN
1530651396
колумбийцы - бойцы...
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Ragnar Viking
1530651415
Англичанине красавцы☝️
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Tsigan
1530651490
Англия молодцы. Бойцы. Английские бульдоги! Бультерьеры.
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Kulima
1530651500
Судейство г*вно, колумбийцев жалко, англосаксы с таким составом не заслуживали выход в 1/4. Надеялся что в очередной раз проиграют серию пенальти, но нет, надеюсь на шведов
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Denis SPb
1530651593
Знаете... Ну вот неплохо смотрелась Англия всё основное время. Потом Колумбийцы дожали свой момент. Следом два разный доп.тайма. Но изначально симпатии были на стороне Южноамериканцев. Считаю недостойным поступок уважающей себя сборной, какой совершили Англичане в последнем групповом матче... Может кто-то не согласится, конечно. Но футбол мы посмотрели хороший! Судья только даааавно упустил нить игры... Да и судил не вполне честно...
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Golovina
1530652401
Колумбия играла самоотверженно! Судья все желтые карточки отдал им, и несправедливо чаще...Жаль их, играли ярко, энергично, эмоции били через край. Англичане как-то по-свински относились к соперникам, разочаровали и игрой, и отношением...
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cska-62
1530653125
Англия – Колумбия 1:1 (0:0) пенальти 4:3 Закономерный ход и предполагаемый исход матча превратились в добавленное к основному арбитром время в футбольный триллер. Англичане всё основное время матча атаковали, а в обороне и в центре поля играли настолько грамотно, что у колумбийцев никакой атакующей контригры просто не было. Почти час колумбийцы держались, но на 54 минуте Гарри Кейн заработал бесспорный пенальти, и через пару минут его реализовал. Лишь однажды потом в основное время матча Куадрадо имел возможность сравнять счёт, но промахнулся. Следует признать, что оборона колумбийцев также играла грамотно, и у англичан возможностей для взятия ворот соперника было немного. Хотя играли они здорово и разнообразно! Триллер начался в добавленное к основному арбитром время. Колумбийцы начали просто штурм ворот англичан, в процессе которого колумбийский защитник Мина в английском стиле выиграл воздух и головой сравнял счёт. В дополнительное время голов не было, но тут уже колумбийцы в игровом плане ничуть не уступали англичанам. Шансы забить имели и те, и другие, но не реализовали их. Хотя все эти шансы при плотной обороне играющих команд голевыми моментами можно назвать с очень большой натяжкой. Пенальти. Англичане победили в серии 4:3. Героем матча стал 24-летний вратарь англичан Джордан Пикфорд, отразивший решающий пенальти (ещё в одном случае ворота спасла перекладина). Англичане откровенно сильнее и по составу, и по поставленной игре колумбийцев. Но это футбол. Малейшая расхлябанность и недооценка соперника может наказываться. Будь англичане активнее в основное время матча, и забей они второй мяч, никакого триллера бы не получилось. И одной из сильнейших сборных на этом чемпионате не пришлось бы держать в напряжении и растерянности более двух часов весь Туманный Альбион.
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zigbert
1530685969
Для судейства матч был тяжелым -грубость была с обоих сторон.
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OfaZavr
1530690331
тяжелая игра получилась для обеих команд, нарушения и постоянные конфликты разжигали страсти. только уж серия пенальти смогла рассудить их.
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