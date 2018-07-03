Билич: «Дзюба напоминает мне футболиста с улицы»

Бывший главный тренер сборной Хорватии и «Локомотива» Славен Билич поговорил об игроках сборной России в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между россиянами и хорватами.

– Кого из игроков Вы выделите?

– Молодая звезда сборной – Александр Головин. Опытный Александр Самедов, бывший игрок моего «Локомотива» – топ-профессионал. Артем Дзюба пока не мог реализовать свой потенциал, он мне напоминает уличного футболиста – знает, что делать, умен, много борется, придерживает мяч.