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Билич: «Дзюба напоминает мне футболиста с улицы»

3 июля 2018, 21:55
14

Бывший главный тренер сборной Хорватии и «Локомотива» Славен Билич поговорил об игроках сборной России в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между россиянами и хорватами.

– Кого из игроков Вы выделите?

– Молодая звезда сборной – Александр Головин. Опытный Александр Самедов, бывший игрок моего «Локомотива» – топ-профессионал. Артем Дзюба пока не мог реализовать свой потенциал, он мне напоминает уличного футболиста – знает, что делать, умен, много борется, придерживает мяч.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (14)
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порт
1530644686
Одним словом, колхоз.
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GoLenaStop
1530650712
Ему бы с такой хара-ктерой в Спартаке играть пожизненно, как в самой народно-дворовой команде... Ан нет - играет везде и всеми любим! Ждём в РОСТСЕЛЬМАШЕ! ХА!!!
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nice_taste
1530651334
Дзюба напоминает игрока с улицы,Самедов напоминает продавца,Головин напоминает ЗВЕЗДА МИРОВОГО МАСШТАБА,БУДУЩИЙ ИГРОК БАРСЕЛОНЫ,УЖЕ ЛУЧШЕ АРШАВИНА КАКИЕ ПЕРЕДАЧИ КАКОЙ ГОЛ КАКАЯ ИГРА ОБОЖЕ ОБОЖЕ ОБОЖЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!
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hofman
1530652680
Бомжа чтоли))))
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доктор 48
1530672776
Дзюба??Это парень из нашего города!!
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Garrincha58
1530686246
они там все такие
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Т34
1530691705
Верней - парень со двора, до улицы он так и не дорос, Билич льстит.
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Spiridonovich
1530717854
Головин больше всех бегает. Ему несомненно надо в лёгкую атлетику стайером. Дзюба много борется. Весь вопрос, когда эти "звёзды" соизволят бить и попадать в ворота. Футбол игра, спектакль для зрителей, а не бег и борьба. Выходит эти ребята выбрали не тот вид спорта.
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