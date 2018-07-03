Билич: «Дзюба напоминает мне футболиста с улицы»

Головин больше всех бегает. Ему несомненно надо в лёгкую атлетику стайером. Дзюба много борется. Весь вопрос, когда эти "звёзды" соизволят бить и попадать в ворота. Футбол игра, спектакль для зрителей, а не бег и борьба. Выходит эти ребята выбрали не тот вид спорта.
Бывший главный тренер сборной Хорватии и «Локомотива» Славен Билич поговорил об игроках сборной России в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между россиянами и хорватами.
– Кого из игроков Вы выделите?
– Молодая звезда сборной – Александр Головин. Опытный Александр Самедов, бывший игрок моего «Локомотива» – топ-профессионал. Артем Дзюба пока не мог реализовать свой потенциал, он мне напоминает уличного футболиста – знает, что делать, умен, много борется, придерживает мяч.