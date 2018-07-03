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    Билич: «Дзюба напоминает мне футболиста с улицы»

    Бывший главный тренер сборной Хорватии и «Локомотива» Славен Билич поговорил об игроках сборной России в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между россиянами и хорватами.

    – Кого из игроков Вы выделите?

    – Молодая звезда сборной – Александр Головин. Опытный Александр Самедов, бывший игрок моего «Локомотива» – топ-профессионал. Артем Дзюба пока не мог реализовать свой потенциал, он мне напоминает уличного футболиста – знает, что делать, умен, много борется, придерживает мяч.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2018 21:55
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 4 июля 2018, 18:24

      Головин больше всех бегает. Ему несомненно надо в лёгкую атлетику стайером. Дзюба много борется. Весь вопрос, когда эти "звёзды" соизволят бить и попадать в ворота. Футбол игра, спектакль для зрителей, а не бег и борьба. Выходит эти ребята выбрали не тот вид спорта.

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 4 июля 2018, 11:08

      Верней - парень со двора, до улицы он так и не дорос, Билич льстит.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июля 2018, 09:37

      они там все такие

      1
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      Рейтинг: +69

      доктор 48 4 июля 2018, 05:52

      Дзюба??Это парень из нашего города!!

      1
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      Рейтинг: +232

      hofman 4 июля 2018, 00:18

      Бомжа чтоли))))

      -1
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      Рейтинг: +106

      nice_taste 3 июля 2018, 23:55

      Дзюба напоминает игрока с улицы,Самедов напоминает продавца,Головин напоминает ЗВЕЗДА МИРОВОГО МАСШТАБА,БУДУЩИЙ ИГРОК БАРСЕЛОНЫ,УЖЕ ЛУЧШЕ АРШАВИНА КАКИЕ ПЕРЕДАЧИ КАКОЙ ГОЛ КАКАЯ ИГРА ОБОЖЕ ОБОЖЕ ОБОЖЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!

      -3
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      Рейтинг: +106

      nice_taste > nice_taste 3 июля 2018, 23:55

      извиняюсь конечно,но

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > nice_taste 4 июля 2018, 07:49

      костолом твой Головин, не дай бог с хорватами выпустят, сразу красную покажут

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > altair2004 4 июля 2018, 14:12

      и не дорастет, дерево, как и все его поколение

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      Рейтинг: +752

      апоголлл > nice_taste 4 июля 2018, 17:37

      кончил что-ли))

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      Рейтинг: +106

      nice_taste > Alimpasha 9 июля 2018, 23:17

      не перехваливаю,иронизирую

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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 3 июля 2018, 23:45

      Ему бы с такой хара-ктерой в Спартаке играть пожизненно, как в самой народно-дворовой команде...
      Ан нет - играет везде и всеми любим! Ждём в РОСТСЕЛЬМАШЕ!
      ХА!!!

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      Рейтинг: +6311

      порт 3 июля 2018, 22:04

      Одним словом, колхоз.

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