УЕФА вновь рассмотрит дело о нарушении «ПСЖ» финансового фэйр-плей

Ранее «Бомбардир» писал, что комиссия УЕФА вынесла решение по делу о нарушении финансового фэйр-плей со стороны «ПСЖ». Орган постановил: нарушений не зафиксировано. Однако теперь в отношении французов будет устроена новая проверка.

«В свете недавнего решения главного следователя Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) закрыть дело в отношении «Пари Сен-Жермен», которое было начато 1 сентября 2017 года, председатель ИФКК принял решение направить данное дело на пересмотр в Следственную палату ИФКК», – сказано в заявлении УЕФА.

Прошлым летом французы за 222 миллиона евро купили Неймара.