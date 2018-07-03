Кадыров планирует посетить матч Россия – Хорватия

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров собирается посетить четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Если бы не его бешеный график, он был бы на всех играх. И если сможет, то, думаю, он с удовольствием приедет поболеть за сборную и во время поединка с хорватами.

Игра будет на Кавказе, игра будет в Сочи. Он сделает все, чтобы попасть на эту игру», – цитирует слова Умарова «Говорит Москва».

Игра Россия – Хорватия состоится в субботу, 7 июля, в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – в 21:00 по московскому времени.