Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кадыров планирует посетить матч Россия – Хорватия

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров собирается посетить четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

    «Если бы не его бешеный график, он был бы на всех играх. И если сможет, то, думаю, он с удовольствием приедет поболеть за сборную и во время поединка с хорватами.

    Игра будет на Кавказе, игра будет в Сочи. Он сделает все, чтобы попасть на эту игру», – цитирует слова Умарова «Говорит Москва».

    Игра Россия – Хорватия состоится в субботу, 7 июля, в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2018 18:27
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 4 июля 2018, 04:06

      И к чему эта новость

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 4 июля 2018, 03:58

      Рамзан, Рамзан, Рамзан. Нас приведет к призам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 4 июля 2018, 00:56

      Мы все в АХИРЕ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +225

      dovakin 4 июля 2018, 00:43

      Из 85 губеров РФ, только один, единственный и неповторимый, удостаивается "чести" быть упомянутым на бомбардире. Лучше покажите президента Хорватии! Поднимите настроение мужской половине аудитории сайта!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 3 июля 2018, 23:44

      "Великое событие"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 3 июля 2018, 22:37

      ну в стране много регионов. Просьба тогда сообщить отдельной новостью: кто из губернаторов собирается, а кто нет. Этот сайт как раз место для этого, видимо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 3 июля 2018, 22:09

      Армяней разгонять будет в Сочи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 3 июля 2018, 20:59

      у нас есть шанс...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 3 июля 2018, 20:54

      по моему его заслуга в победе над *******..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > за ЦСКА с 1980г 3 июля 2018, 20:55

      хотел сказать "над Египтом.."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 3 июля 2018, 20:41

      В трениках , с золотым пистолетом и мешком баксов будет помогать россиянам обороняться.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11