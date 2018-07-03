Малафеев: «Хорваты не смотрятся машиной. У России есть все шансы на победу»

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев уверен, что у национальной команды страны есть все шансы на победу в четвертьфинале чемпионата мира-2018 против Хорватии.

«Нужно сделать выводы по последним проведенным матчам хорватов. Они хорошо играли в группе и после выхода в плей-офф являлись фаворитами.

Датчане хорошо упирались, думаю, у сборной России есть все шансы на победу. Хорваты не смотрятся машиной, которая легко будет проходить всех соперников.

Да, они сильнее сборной России по составу. Футболисты хорватской сборной играют в европейских топ-клубах и являются ведущими игроками как в своих командах, так и в сборной», – считает Малафеев.

В матче 1/4 финала Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».