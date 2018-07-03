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  • Малафеев: «Хорваты не смотрятся машиной. У России есть все шансы на победу»

Малафеев: «Хорваты не смотрятся машиной. У России есть все шансы на победу»

3 июля 2018, 10:45
21

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев уверен, что у национальной команды страны есть все шансы на победу в четвертьфинале чемпионата мира-2018 против Хорватии.

«Нужно сделать выводы по последним проведенным матчам хорватов. Они хорошо играли в группе и после выхода в плей-офф являлись фаворитами.

Датчане хорошо упирались, думаю, у сборной России есть все шансы на победу. Хорваты не смотрятся машиной, которая легко будет проходить всех соперников.

Да, они сильнее сборной России по составу. Футболисты хорватской сборной играют в европейских топ-клубах и являются ведущими игроками как в своих командах, так и в сборной», – считает Малафеев.

В матче 1/4 финала Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия Хорватия Малафеев Вячеслав
Комментарии (21)
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alexivanof197
1530607480
шансы есть,но пройти будет сложнее чем испанцев ..но будем верить
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bset
1530608509
Надо просто подойти к матчу как против сборной Испании - строго в обороне, отрабатывать на каждом участке поля, пользоваться контратаками. Тогда шансы есть. Хотя хорваты сейчас выглядят посильнее испанцев. Что ж, удачи. А мы все просто будем получать удовольствие и надеяться на очередное чудо.
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zabor4ik
1530610353
Думаю на поле будет видно, кто кем смотрится. Шансы есть у обоих.
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Fin035
1530611860
ЧМ уже доказал, что фаворитов нет! Поэтому нашей сборной только удачи и отдачи!
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ЮНик
1530612480
Малафеев: "Хорваты не смотрятся машиной". Автобусом они не выглядят тем более... Просто очень сильная, сбалансированная во всех линиях сборная из игроков европейских топ-клубов. 3:0 с Аргентиной лучший аргумент.
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Garrincha58
1530614695
мы должны хорватам за 2008г поэтому пришло время расплатиться
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nelez
1530617468
Хорватия не Испания.Испания была намного сильнее.Если отправили испанцев домой , значит и хорватов смогут.УДАЧИ!!!
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yorgenbarenz
1530619212
Оборонцы Хорватии выглядели против Дании неубедительно.Да и вся команда,временами, не очень торопилась домой.Нашим,возможно,опять Икарус надо ставить,но,в отличие от игры с испанцами,следует почаще выбегать и смелее обострять.Не надо дразнить судьбу,халява два раза подряд -редчайший случай.)
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zigbert
1530626928
Выиграть можно, но перед сборной России в матче с Хорватией главным вопросом будет - в какой футбол надо играть?
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Diesel133
1530634387
Началось шапкозакидательство, Хорватия сильнее Испании на данный момент
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