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    Малафеев: «Хорваты не смотрятся машиной. У России есть все шансы на победу»

    Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев уверен, что у национальной команды страны есть все шансы на победу в четвертьфинале чемпионата мира-2018 против Хорватии.

    «Нужно сделать выводы по последним проведенным матчам хорватов. Они хорошо играли в группе и после выхода в плей-офф являлись фаворитами.

    Датчане хорошо упирались, думаю, у сборной России есть все шансы на победу. Хорваты не смотрятся машиной, которая легко будет проходить всех соперников.

    Да, они сильнее сборной России по составу. Футболисты хорватской сборной играют в европейских топ-клубах и являются ведущими игроками как в своих командах, так и в сборной», – считает Малафеев.

    В матче 1/4 финала Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

    Источник: ТАСС

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    03.07.2018 10:45
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 июля 2018, 19:13

      Началось шапкозакидательство, Хорватия сильнее Испании на данный момент

      3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 17:08

      Выиграть можно, но перед сборной России в матче с Хорватией главным вопросом будет - в какой футбол надо играть?

      3
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 3 июля 2018, 17:00

      Слава,а какой машиной смотримся мы с владением мячом 25%? ..Запорожцем?

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 3 июля 2018, 15:00

      Оборонцы Хорватии выглядели против Дании неубедительно.Да и вся команда,временами, не очень торопилась домой.Нашим,возможно,опять Икарус надо ставить,но,в отличие от игры с испанцами,следует почаще выбегать и смелее обострять.Не надо дразнить судьбу,халява два раза подряд -редчайший случай.)

      2
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      Рейтинг: +617

      nelez 3 июля 2018, 14:31

      Хорватия не Испания.Испания была намного сильнее.Если отправили испанцев домой , значит и хорватов смогут.УДАЧИ!!!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июля 2018, 13:44

      мы должны хорватам за 2008г поэтому пришло время расплатиться

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Garrincha58 3 июля 2018, 19:11

      Хорватия не в ущерб себе англов обыграла, это совсем другая ситуация

      1
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      Рейтинг: +10

      Dasmal > altair2004 4 июля 2018, 00:40

      Црвена Звезда это Сербский клуб если что.

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 3 июля 2018, 13:23

      Шансы по любому есть, они всегда есть. Хорватия сильная сборная. но датчане показали как с ней сражаться, убить прессингом центр, но что россия делает хуже всех в мире? да, именно прессингует. Ну не умеют ребята это делать, не умеют читать игру, не хотят бегать туда сюда, а если и хотят, толко от этого мало, ибо прессинг не просто пробежаться трусцой к сопернику с мячом, нужно чтобы и другие линии перекрывали.. а этого нет. Посмотрим. Хотелось бы, чтобы в этой игре россия попробовала играть в футбол, конечно, не первым номером, но хотя бы вторым.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > DeStar 3 июля 2018, 13:57

      Как можно играть в то,во что не умеешь ?)))

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 3 июля 2018, 13:08

      Малафеев: "Хорваты не смотрятся машиной". Автобусом они не выглядят тем более... Просто очень сильная, сбалансированная во всех линиях сборная из игроков европейских топ-клубов. 3:0 с Аргентиной лучший аргумент.

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 3 июля 2018, 12:57

      ЧМ уже доказал, что фаворитов нет! Поэтому нашей сборной только удачи и отдачи!

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      Рейтинг: +87

      zabor4ik 3 июля 2018, 12:32

      Думаю на поле будет видно, кто кем смотрится. Шансы есть у обоих.

      2
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