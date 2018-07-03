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  • В Германии задержали фаната, праздновавшего победу России с автоматом Калашникова

В Германии задержали фаната, праздновавшего победу России с автоматом Калашникова

3 июля 2018, 08:30
24

В немецком городе Эссен полиция задержала мужчина, который праздновал победу сборной России в 1/8 чемпионата мира-2018 над Испанией с автоматом Калашникова в руках, сообщает Westdeutsche Zeitung.

Очевидцы этого происшествия сообщили в полицию о белом мерседесе в центре Эссена, из которого размахивали флагами России и автоматом Калашникова. Патрульный наряд полиции остановил машину и потребовал от водителя и пассажиров выйти.

В автомобиле оказались пять человек, среди которых был 11-летний ребенок. Полиция конфисковала автомат АК-47. Он оказался непригодным для стрельбы, однако 39-летнему владельцу оружия грозит уголовное дело за нарушение закона о хранении оружия.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия
Комментарии (24)
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Рубик Докоян
1530596982
Если АК-47 неисправен и не пригоден для производства выстрелов, ( например сточен ударник, отсутствует ударно-спусковой механизм и т.д ) то экспертиза не признает его огнестрельным оружием, а следовательно и отсутствие состава преступление у задержанного лица.
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Берёза В.
1530598184
гитлер капут
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ROMAN63new
1530599610
У Калашникова, исправного или нет одно назначение--напугать. Бойтесь нас, мы опять придём к вам с калашниковыми в руках. Бразильцы празднуют победу ламбадой, мексиканцы в сомбреро, у австралийцев игрушечные кенгуру. Наши с оружием, спорт, никакой политики ?!
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Garrincha58
1530602163
хорошо что не с ракетой С-400
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Чикомас
1530602837
А с каким автоматом должен был праздновать русский? С Узи что ли? Все правильно сделал!
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тщмек 19
1530602951
В этот день Штирлиц был особенно близок к провалу
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Джавел.
1530604982
А могли и на "жигулях" разъезжать.., нет выбрали Мерс... Квасные росс. патриотики...
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Bobafett
1530606379
Могли бы и катюшу прицепом взять)
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Вомбат
1530606449
В России процент нормальных русских выше, чем за бугром, в том числе в Германии. Казалось бы туда едет столько образованных специалистов, и должно быть наоборот. Ни фига. Немцы судят о нас не по инженерам и профессорам, а по бышим бандосам, свалившим к немцам на пенсию, жуликам, ушедшим по поддельным документам с деньгами акционеров, и по сидящим на немцких пособиях гражданам евросоюзной прибалтики (русской национальности). Финны судят о русских по строительным рабочим, как правильно из Эстонии, французы по посетителям Куршевеля, Эвиана и Сен=Жерве. Все это замечательно работает на западную пропаганду. Ничего не поделаешь.
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ВетеR
1530609218
На английских фанатов жаловались,а тут вот оно как ))))
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