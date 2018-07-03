В Германии задержали фаната, праздновавшего победу России с автоматом Калашникова

В немецком городе Эссен полиция задержала мужчина, который праздновал победу сборной России в 1/8 чемпионата мира-2018 над Испанией с автоматом Калашникова в руках, сообщает Westdeutsche Zeitung.

Очевидцы этого происшествия сообщили в полицию о белом мерседесе в центре Эссена, из которого размахивали флагами России и автоматом Калашникова. Патрульный наряд полиции остановил машину и потребовал от водителя и пассажиров выйти.

В автомобиле оказались пять человек, среди которых был 11-летний ребенок. Полиция конфисковала автомат АК-47. Он оказался непригодным для стрельбы, однако 39-летнему владельцу оружия грозит уголовное дело за нарушение закона о хранении оружия.