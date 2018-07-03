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    В Германии задержали фаната, праздновавшего победу России с автоматом Калашникова

    В немецком городе Эссен полиция задержала мужчина, который праздновал победу сборной России в 1/8 чемпионата мира-2018 над Испанией с автоматом Калашникова в руках, сообщает Westdeutsche Zeitung.

    Очевидцы этого происшествия сообщили в полицию о белом мерседесе в центре Эссена, из которого размахивали флагами России и автоматом Калашникова. Патрульный наряд полиции остановил машину и потребовал от водителя и пассажиров выйти.

    В автомобиле оказались пять человек, среди которых был 11-летний ребенок. Полиция конфисковала автомат АК-47. Он оказался непригодным для стрельбы, однако 39-летнему владельцу оружия грозит уголовное дело за нарушение закона о хранении оружия.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2018 08:30
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 3 июля 2018, 17:03

      Поступок из ряда когда на майские помпезности мужики прикрепляют к Мерседесу или БМВ фанерные муляжи танковых башен с надписями " вперёд на Берлин". Нагнетание работает.
      Хотят ли русские войны ?

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 3 июля 2018, 16:35

      Автомат без бойка, или муляж?

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 3 июля 2018, 12:53

      Балаган устроил.Оружие должно быть исправным и смазанным.Иначе им не стоит размахивать.Можно было и на местных бандюков нарваться,которые вполне могли пристрочить к сиденью,особо не вникая.

      0
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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 3 июля 2018, 12:13

      На английских фанатов жаловались,а тут вот оно как ))))

      1
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 3 июля 2018, 11:27

      В России процент нормальных русских выше, чем за бугром, в том числе в Германии. Казалось бы туда едет столько образованных специалистов, и должно быть наоборот. Ни фига. Немцы судят о нас не по инженерам и профессорам, а по бышим бандосам, свалившим к немцам на пенсию, жуликам, ушедшим по поддельным документам с деньгами акционеров, и по сидящим на немцких пособиях гражданам евросоюзной прибалтики (русской национальности). Финны судят о русских по строительным рабочим, как правильно из Эстонии, французы по посетителям Куршевеля, Эвиана и Сен=Жерве. Все это замечательно работает на западную пропаганду. Ничего не поделаешь.

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      Рейтинг: +305

      Bobafett 3 июля 2018, 11:26

      Могли бы и катюшу прицепом взять)

      1
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      Рейтинг: +263

      Джавел. 3 июля 2018, 11:03

      А могли и на "жигулях" разъезжать.., нет выбрали Мерс... Квасные росс. патриотики...

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 3 июля 2018, 10:29

      В этот день Штирлиц был особенно близок к провалу

      4
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 3 июля 2018, 10:27

      А с каким автоматом должен был праздновать русский? С Узи что ли? Все правильно сделал!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июля 2018, 10:16

      хорошо что не с ракетой С-400

      3
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