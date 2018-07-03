Ерохин: «Акинфеева сразу же после матча забрали на допинг-проверку»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин остался доволен своим дебютом на ЧМ-2018, который состоялся в матче 1/8 финала с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти).

«Дебютировать на таком турнире, да еще и в родных стенах – дорогого стоит. На групповом этапе я не был готов полностью из-за повреждения, но к плей-офф восстановился и понимал, что могу выйти на поле в любую минуту. Морально настраивал себя на это.

Акинфеев? Еще на поле все к нему подбежали. А вот поздравить в раздевалке уже не получилось. Игоря сразу же забрали на допинг-проверку. Наш капитан просто лучший. Все ребята ему очень благодарны», – рассказал Ерохин.

В матче 1/4 финала Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».