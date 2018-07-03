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    Ерохин: «Акинфеева сразу же после матча забрали на допинг-проверку»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин остался доволен своим дебютом на ЧМ-2018, который состоялся в матче 1/8 финала с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти).

    «Дебютировать на таком турнире, да еще и в родных стенах – дорогого стоит. На групповом этапе я не был готов полностью из-за повреждения, но к плей-офф восстановился и понимал, что могу выйти на поле в любую минуту. Морально настраивал себя на это.

    Акинфеев? Еще на поле все к нему подбежали. А вот поздравить в раздевалке уже не получилось. Игоря сразу же забрали на допинг-проверку. Наш капитан просто лучший. Все ребята ему очень благодарны», – рассказал Ерохин.

    В матче 1/4 финала Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

    Источник: Известия

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    03.07.2018 07:32
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 3 июля 2018, 13:09

      Эти пиндосы все не угомонятся! Следят за нашими по тихой за бугром, боятся, а значит уважают!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 3 июля 2018, 11:43

      По алфавиту выбрали игрока.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 11:41

      Еще бы не проверить после такой игры.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +118

      clozzi > zigbert 3 июля 2018, 13:26

      надо всю команду проверить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июля 2018, 11:25

      скажут ничего себе пенальти не рукой а супер-ногой так отбил что-то тут неладно нужно срочно проверить)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 3 июля 2018, 10:19

      А Субатича не взяли на допинг или к нашей сборной особый подход?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 3 июля 2018, 10:17

      Интересно а кроме Русских, кто-нибудь проходит допинг тесты?
      И что он употребляет? Растишку, чтобы ноги длиннее были?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Dino005 3 июля 2018, 10:13

      А когда результаты?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 июля 2018, 09:32

      Вот придурки, до сих пор никак не успокоятся.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      sammac 3 июля 2018, 09:26

      Пичкать голкипера допингом, самое бесполезное занятие в спорте и перевод химии.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > sammac 3 июля 2018, 10:20

      мало ли таблетку не ту принял

      1
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 3 июля 2018, 09:07

      Хрен с редкой вам, мы к этому уже готовы.

      0
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