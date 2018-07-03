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  • Ерохин: «Акинфеева сразу же после матча забрали на допинг-проверку»

Ерохин: «Акинфеева сразу же после матча забрали на допинг-проверку»

3 июля 2018, 07:32
18

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин остался доволен своим дебютом на ЧМ-2018, который состоялся в матче 1/8 финала с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти).

«Дебютировать на таком турнире, да еще и в родных стенах – дорогого стоит. На групповом этапе я не был готов полностью из-за повреждения, но к плей-офф восстановился и понимал, что могу выйти на поле в любую минуту. Морально настраивал себя на это.

Акинфеев? Еще на поле все к нему подбежали. А вот поздравить в раздевалке уже не получилось. Игоря сразу же забрали на допинг-проверку. Наш капитан просто лучший. Все ребята ему очень благодарны», – рассказал Ерохин.

В матче 1/4 финала Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Акинфеев Игорь Ерохин Александр
Комментарии (18)
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KOLBIS
1530592602
А Субашича и Шмейхеля не проверяли в тот день?Ну с Де Хеа и так было понятно...
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Рубик Докоян
1530593055
Осталось найти в крови Игоря русский дух и приравнять его к допингу как когда-то мельдоний...
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ВикторВВ
1530594794
С ноги, с ноги надо брать пробу (которой отбил мяч) )))
Ответить
sammac
1530599212
Пичкать голкипера допингом, самое бесполезное занятие в спорте и перевод химии.
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vladimir-7
1530599560
Вот придурки, до сих пор никак не успокоятся.
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petrucho-spb
1530602352
А Субатича не взяли на допинг или к нашей сборной особый подход?!
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VVM1964
1530602427
Ну и что ? - " кроме водки ничего , проверенный , наш товарищ " . )))
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OfaZavr
1530606317
скажут ничего себе пенальти не рукой а супер-ногой так отбил что-то тут неладно нужно срочно проверить)
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zigbert
1530607281
Еще бы не проверить после такой игры.
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Blossiya
1530607404
По алфавиту выбрали игрока.
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