В Екатеринбурге появились билборды с надписью: «Ты просто космос, Стас!»

По информации «Вечернего Екатеринбурга», после выхода сборной России в четвертьфинал чемпионата мира в Екатеринбурге установили три билборда. На них написано «Ты просто космос, Стас!» в честь главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Эта фраза – строчка из песни группы «Ленинград».

Вчера, 1 июля, россияне в 1/8 финала ЧМ-2018 по пенальти обыграли сборную Испании (1:1, 4:3) и впервые в своей истории вышли в 1/4 финала турнира, где встретятся с Хорватией. Игра состоится в Сочи в субботу, 7 июля.