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    В Екатеринбурге появились билборды с надписью: «Ты просто космос, Стас!»

    По информации «Вечернего Екатеринбурга», после выхода сборной России в четвертьфинал чемпионата мира в Екатеринбурге установили три билборда. На них написано «Ты просто космос, Стас!» в честь главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Эта фраза – строчка из песни группы «Ленинград».

    Вчера, 1 июля, россияне в 1/8 финала ЧМ-2018 по пенальти обыграли сборную Испании (1:1, 4:3) и впервые в своей истории вышли в 1/4 финала турнира, где встретятся с Хорватией. Игра состоится в Сочи в субботу, 7 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2018 14:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 июля 2018, 16:16

      Ждем появления плакатов "Нога Бога"...

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