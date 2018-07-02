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  • Болельщик из Екатеринбурга передумал и назвал сына в честь Дзюбы после гола форварда Испании

Болельщик из Екатеринбурга передумал и назвал сына в честь Дзюбы после гола форварда Испании

2 июля 2018, 13:16
12

Болельщик из Екатеринбурга Олег Дзюба назвал новорожденного сына в честь нападающего сборной России Артема Дзюбы. Изначально родители планировали назвать ребенка, родившегося за полтора часа до матча 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия (1:1, 3:4 по пенальти), Мироном. Однако после того, как Дзюба реализовал пенальти на 41-й минуте, отец мальчика передумал.

«Папа хотел назвать сына Артемом, но я его убедила назвать Мироном. 22 июня мы поехали рожать, но, оказалось, поторопились. Папа тогда сказал: «Наверное, все-таки Артем». Потому что Артем Дзюба играет под номером 22», – приводит слова мамы ребенка 66.ru.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Испания Дзюба Артем
Комментарии (12)
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FiFa_2015
1530527793
Это пздц конечно... Жаль младенца
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Dimon013
1530527835
Класс)
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KOLBIS
1530530658
В апреле по земельке нашей русской будут бегать много Стасиков,Артемок и Игорьков...
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Локо1985
1530530903
Запятые ставить не надо? Кто заголовки пишет?
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orech
1530531335
лучше бы в честь своего отца назвал малыша.
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тщмек 19
1530540484
Станисаламом можно было...
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Обер-КанцлерЪ
1530547295
Хорошо, что Космостасом не назвали или Ногой Акинфеева.
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