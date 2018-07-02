Болельщик из Екатеринбурга передумал и назвал сына в честь Дзюбы после гола форварда Испании

Болельщик из Екатеринбурга Олег Дзюба назвал новорожденного сына в честь нападающего сборной России Артема Дзюбы. Изначально родители планировали назвать ребенка, родившегося за полтора часа до матча 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия (1:1, 3:4 по пенальти), Мироном. Однако после того, как Дзюба реализовал пенальти на 41-й минуте, отец мальчика передумал.

«Папа хотел назвать сына Артемом, но я его убедила назвать Мироном. 22 июня мы поехали рожать, но, оказалось, поторопились. Папа тогда сказал: «Наверное, все-таки Артем». Потому что Артем Дзюба играет под номером 22», – приводит слова мамы ребенка 66.ru.