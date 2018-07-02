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    Болельщик из Екатеринбурга передумал и назвал сына в честь Дзюбы после гола форварда Испании

    Болельщик из Екатеринбурга Олег Дзюба назвал новорожденного сына в честь нападающего сборной России Артема Дзюбы. Изначально родители планировали назвать ребенка, родившегося за полтора часа до матча 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия (1:1, 3:4 по пенальти), Мироном. Однако после того, как Дзюба реализовал пенальти на 41-й минуте, отец мальчика передумал.

    «Папа хотел назвать сына Артемом, но я его убедила назвать Мироном. 22 июня мы поехали рожать, но, оказалось, поторопились. Папа тогда сказал: «Наверное, все-таки Артем». Потому что Артем Дзюба играет под номером 22», – приводит слова мамы ребенка 66.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2018 13:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 2 июля 2018, 19:01

      Хорошо, что Космостасом не назвали или Ногой Акинфеева.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 2 июля 2018, 17:08

      Станисаламом можно было...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 2 июля 2018, 14:35

      лучше бы в честь своего отца назвал малыша.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      Локо1985 2 июля 2018, 14:28

      Запятые ставить не надо? Кто заголовки пишет?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Локо1985 2 июля 2018, 19:17

      Тут не нужны запятые, умный Вы наш.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 июля 2018, 14:24

      В апреле по земельке нашей русской будут бегать много Стасиков,Артемок и Игорьков...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > KOLBIS 2 июля 2018, 14:57

      нуу, в апреле еще только ползать))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > VGreen 2 июля 2018, 15:56

      Стасики будут кричать,Артемки бегать,а Игорки прыгать)))...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 2 июля 2018, 13:37

      Класс)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 2 июля 2018, 13:36

      Это пздц конечно... Жаль младенца

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > FiFa_2015 2 июля 2018, 13:39

      Чего вдруг, Папа же не сам Дзюба Артём)))
      Папа мож и нормальный!
      А имя всегда лишь имя!

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог > ВикторВВ 2 июля 2018, 13:54

      Главное не Дзюбой!

      2
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