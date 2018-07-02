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  • Моуринью: «То, что большие команды проигрывают на ЧМ-2018 и едут домой – это прекрасно»

Моуринью: «То, что большие команды проигрывают на ЧМ-2018 и едут домой – это прекрасно»

2 июля 2018, 11:05
11

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о том, что ему нравится и не нравится на чемпионате мира-2018, который проходит в России.

«Мне не нравится только одно – отношение игроков и тренеров к системе видеоповторов. Им всем нужно уважать и судью на поле, и рефери в видеокабине. Каждый, кто требует перепроверить решение главного арбитра, должен получать желтую карточку. Меня раздражает только этот момент.

То, что большие команды проигрывают и едут домой – это прекрасно. Это показывает, что футбол – командная игра. Сборные не должны зависеть от больших звезд», – рассказал Моуринью в эфире телеканала RT.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Моуринью Жозе
Комментарии (11)
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dyema
1530518841
Казусы перевода?
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panmon
1530519459
сам предсказал полуфиналистов: Бразилия, Аргентина, Португалия и Франция... да и вообще всех лидеров по сути выбрал, а тут... действительно интересно будет посмотреть кто будет в полуфиналах, как минимум одна неожиданности в лице России/Хорватии там уже будет
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Garrincha58
1530520262
Сборные не должны зависеть от больших звезд», странный Маур тогда зачем ты в МЮ всегда просишь звезд? а не средних игроков
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val-berezko
1530521555
Видимо перевод подкачал. Футбол-командная игра,но без звезд она бледная,как луна или сборная России. Возможно игра не должна строиться через одного человека-с этим согласиться можно.Когда видишь постоянно поднятую руку и игроков с мячем ищущих эту руку-становится не интересно(не зависимо от результата)
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Mazzola
1530524368
Одни звёзды падают, другие поднимаются. Всё закономерно.
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Zubo
1530529032
Мы все и так знаем то футбол командная игра, а то что большие команды перестали ими быть не прекрасно а очень печально
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zigbert
1530537518
Моуринью прав, споры по поводу просмотров видео ,стали возникать чаще.
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