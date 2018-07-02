Моуринью: «То, что большие команды проигрывают на ЧМ-2018 и едут домой – это прекрасно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о том, что ему нравится и не нравится на чемпионате мира-2018, который проходит в России.

«Мне не нравится только одно – отношение игроков и тренеров к системе видеоповторов. Им всем нужно уважать и судью на поле, и рефери в видеокабине. Каждый, кто требует перепроверить решение главного арбитра, должен получать желтую карточку. Меня раздражает только этот момент.

То, что большие команды проигрывают и едут домой – это прекрасно. Это показывает, что футбол – командная игра. Сборные не должны зависеть от больших звезд», – рассказал Моуринью в эфире телеканала RT.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.