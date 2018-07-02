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    Моуринью: «То, что большие команды проигрывают на ЧМ-2018 и едут домой – это прекрасно»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о том, что ему нравится и не нравится на чемпионате мира-2018, который проходит в России.

    «Мне не нравится только одно – отношение игроков и тренеров к системе видеоповторов. Им всем нужно уважать и судью на поле, и рефери в видеокабине. Каждый, кто требует перепроверить решение главного арбитра, должен получать желтую карточку. Меня раздражает только этот момент.

    То, что большие команды проигрывают и едут домой – это прекрасно. Это показывает, что футбол – командная игра. Сборные не должны зависеть от больших звезд», – рассказал Моуринью в эфире телеканала RT.

    Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2018 11:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 16:18

      Моуринью прав, споры по поводу просмотров видео ,стали возникать чаще.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 2 июля 2018, 13:57

      Мы все и так знаем то футбол командная игра, а то что большие команды перестали ими быть не прекрасно а очень печально

      2
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 2 июля 2018, 12:39

      Одни звёзды падают, другие поднимаются. Всё закономерно.

      -1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 2 июля 2018, 11:52

      Видимо перевод подкачал. Футбол-командная игра,но без звезд она бледная,как луна или сборная России. Возможно игра не должна строиться через одного человека-с этим согласиться можно.Когда видишь постоянно поднятую руку и игроков с мячем ищущих эту руку-становится не интересно(не зависимо от результата)

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 июля 2018, 11:31

      Сборные не должны зависеть от больших звезд», странный Маур тогда зачем ты в МЮ всегда просишь звезд? а не средних игроков

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 2 июля 2018, 11:17

      сам предсказал полуфиналистов: Бразилия, Аргентина, Португалия и Франция... да и вообще всех лидеров по сути выбрал, а тут...
      действительно интересно будет посмотреть кто будет в полуфиналах, как минимум одна неожиданности в лице России/Хорватии там уже будет

      1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > panmon 2 июля 2018, 11:22

      Хорватия это не неожиданность!!! посмотри на их состав!!!

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > _Marqella_ 2 июля 2018, 11:31

      да состав у них круче не куда

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon > _Marqella_ 2 июля 2018, 11:45

      По мнению Моуриньо они из группы не вышли
      Состав конечно неплохой, но сказать что они входят в топ-4 мира... кроме того они еще Россию не прошли

      0
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > _Marqella_ 2 июля 2018, 13:10

      Согласен, неожиданности в выходе Хорватов ноль!

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      Рейтинг: +2269

      dyema 2 июля 2018, 11:07

      Казусы перевода?

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