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    Джером Боатенг: «Нельзя критиковать только одного Озила»

    Защитник «Баварии» и сборной Германии Джером Боатенг не считает виноватым в вылете национальной команды с чемпионата мира-2018 одного лишь Месута Озила. Немецкие СМИ и болельщики после завершения выступления в турнире обвинили Озила в недостаточной самоотдаче.

    «В данном случае вся команда несет ответственность за результат. Озил тоже человек, нельзя критиковать только его одного. Все отвечают за это», – цитирует Боатенга AFP.

    Сборная Германии не смогла пробиться в плей-офф турнира, заняв последнее место в своей группе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2018 10:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1364

      МВС 2 июля 2018, 11:25

      А кто это только его критикует?!сам достоин максимального порицания за свою игру со шведами.

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