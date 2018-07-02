Джером Боатенг: «Нельзя критиковать только одного Озила»

Защитник «Баварии» и сборной Германии Джером Боатенг не считает виноватым в вылете национальной команды с чемпионата мира-2018 одного лишь Месута Озила. Немецкие СМИ и болельщики после завершения выступления в турнире обвинили Озила в недостаточной самоотдаче.

«В данном случае вся команда несет ответственность за результат. Озил тоже человек, нельзя критиковать только его одного. Все отвечают за это», – цитирует Боатенга AFP.

Сборная Германии не смогла пробиться в плей-офф турнира, заняв последнее место в своей группе.