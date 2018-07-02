Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сампаоли покинет пост главного тренера Аргентины

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в ближайшее время проведет встречу с главой Ассоциации футбола страны (AFA) Клаудио Тапией, где он хочет обсудить условия своего ухода из национальной команды, сообщает TNT Sports.

    В случае, если Сампаоли не захочет уходить из сборной по собственному желанию, то AFA придется пойти на аннулирование его контракта. 53-летний специалист проработал с Аргентиной год и месяц.

    Действующий контракт между сторонами рассчитан на пять лет. В нем есть условие, согласно которому он может быть расторгнут после Кубка Америки-2019. Если тренер будет уволен до этого турнира, то Ассоциации придется выплатить ему компенсацию в размере 20 миллионов долларов.

    Сборная Аргентины покинула чемпионат мира-2018 после проигрыша в 1/8 финала Франции (3:4).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2018 08:19
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 15:39

      В любом случае Сампаоли ничего не потеряет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 2 июля 2018, 11:00

      Теперь инопланетный играющий тренер поведёт Аргентину к "космическим" достижениям.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 2 июля 2018, 10:17

      То,что этого деятеля освободят от должности,сомнений не вызывает.а вот новому тренеру сборной не позавидуешь.необходима смена поколений.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 2 июля 2018, 08:27

      Это было ясно. Тренер Месси

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > RedWhiteFans2 2 июля 2018, 09:25

      Точно)))...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11