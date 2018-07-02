Сампаоли покинет пост главного тренера Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в ближайшее время проведет встречу с главой Ассоциации футбола страны (AFA) Клаудио Тапией, где он хочет обсудить условия своего ухода из национальной команды, сообщает TNT Sports.

В случае, если Сампаоли не захочет уходить из сборной по собственному желанию, то AFA придется пойти на аннулирование его контракта. 53-летний специалист проработал с Аргентиной год и месяц.

Действующий контракт между сторонами рассчитан на пять лет. В нем есть условие, согласно которому он может быть расторгнут после Кубка Америки-2019. Если тренер будет уволен до этого турнира, то Ассоциации придется выплатить ему компенсацию в размере 20 миллионов долларов.

Сборная Аргентины покинула чемпионат мира-2018 после проигрыша в 1/8 финала Франции (3:4).