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    Глушаков: «Видеоповторы убивают интригу. С ними все как-то не так»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил введение видеоповторов на чемпионате мира-2018. Хавбеку не совсем по душе эта система.

    «С одной стороны, сейчас будет меньше скандалов и конфликтов. Но с введением повторов умирает вся интрига. Всe как-то не так. Вроде сначала забьют гол, а потом его отменят. То же самое с пенальти.

    Возможно, просто это пока выглядит немного непривычно. Но очевидно, что теперь в футболе будет меньше всякой грязи, которая портит игру», – сказал игрок.

    Введение видеоповторов планируется и в РФПЛ.

    Источник: Газета.ру

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    01.07.2018 16:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 11:41

      Не всегда можно определить нарушение. Система повторов исправляет эту неточность.

      0
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 2 июля 2018, 07:55

      Видеоповторы, можно сказать, на 90 % решили спорные и неоднозначные моменты в матчах! Они уже оправдали себя! Глушаков, ты не прав.

      1
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 1 июля 2018, 20:01

      не согласна, пусть будут. особенно как сегодня, только подтверждали, что всё ок, правила не нарушены :)

      1
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 1 июля 2018, 18:27

      Теперь не будет возможности симулировать и исполнять "нырки".

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