Глушаков: «Видеоповторы убивают интригу. С ними все как-то не так»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил введение видеоповторов на чемпионате мира-2018. Хавбеку не совсем по душе эта система.

«С одной стороны, сейчас будет меньше скандалов и конфликтов. Но с введением повторов умирает вся интрига. Всe как-то не так. Вроде сначала забьют гол, а потом его отменят. То же самое с пенальти.

Возможно, просто это пока выглядит немного непривычно. Но очевидно, что теперь в футболе будет меньше всякой грязи, которая портит игру», – сказал игрок.

Введение видеоповторов планируется и в РФПЛ.