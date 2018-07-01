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  • Глушаков: «Видеоповторы убивают интригу. С ними все как-то не так»

Глушаков: «Видеоповторы убивают интригу. С ними все как-то не так»

1 июля 2018, 16:36
4

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил введение видеоповторов на чемпионате мира-2018. Хавбеку не совсем по душе эта система.

«С одной стороны, сейчас будет меньше скандалов и конфликтов. Но с введением повторов умирает вся интрига. Всe как-то не так. Вроде сначала забьют гол, а потом его отменят. То же самое с пенальти.

Возможно, просто это пока выглядит немного непривычно. Но очевидно, что теперь в футболе будет меньше всякой грязи, которая портит игру», – сказал игрок.

Введение видеоповторов планируется и в РФПЛ.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (4)
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Муруал
1530458870
Теперь не будет возможности симулировать и исполнять "нырки".
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Fancyfall
1530464501
не согласна, пусть будут. особенно как сегодня, только подтверждали, что всё ок, правила не нарушены :)
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spartakuz
1530507356
Видеоповторы, можно сказать, на 90 % решили спорные и неоднозначные моменты в матчах! Они уже оправдали себя! Глушаков, ты не прав.
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zigbert
1530520884
Не всегда можно определить нарушение. Система повторов исправляет эту неточность.
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